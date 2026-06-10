La viuda de Luis Brandoni cuestionó al INCAA por una decisión del organismo

Saula Benavente, viuda de Luis Brandoni, cuestionó la decisión unilateral del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) de reemplazar el nombre de Raymundo Gleyzer por el del actor en el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje. Lejos de celebrar el homenaje, la mujer expresó su malestar por la medida con un contundente descargo.

A través de las redes sociales, quien fue pareja del artista fallecido el pasado 20 de abril fue tajante al opinar sobre la modificación: “Esto no está bien. Esto a Beto no le hubiera gustado”, sentenció.

La polémica se desató luego de que el organismo oficializara una resolución mediante la cual el programa de formación audiovisual dejó de llevar el nombre de Gleyzer para identificarse con el de Brandoni. El cambio generó críticas entre colegas del medio debido a la relevancia histórica de la figura de Gleyzer, documentalista desaparecido durante la última dictadura militar y considerado un realizador fundamental del cine político argentino.

En medio de las repercusiones, la postura de Benavente sorprendió por provenir del entorno más cercano al actor al que presuntamente el Incaa quiso honrar con este accionar. En este sentido, la mujer de Brandoni no solo tomó distancia de la decisión sino que también insistió en su rechazo a que el reconocimiento al protagonista de Nada se produjera a partir de la eliminación de otro nombre emblemático.

Saula Benavente participó semanas atrás de un acto homenaje a Luis Brandoni en el teatro Multitabaris Gerardo Viercovich - LA NACION

“Utilizar su nombre en una batalla de fuegos cruzados para suprimir a otro, no. Y, sobre todo, imponerlo como un opuesto cuando Brandoni, desde la Secretaría Gremial de Actores, reclamó en los 70 por la desaparición de Gleyzer cuando otros -muchos- se quedaban callados”, resaltó Benavente.

Además, según sostuvo, los legados de ambos referentes no son incompatibles. “El Gleyzer, como lo conocemos todos los que hacemos cine, ha sido un gran laboratorio de proyectos, que permitió a que nuevos directores hagan sus primeras películas. Vale la pena conservarlo y no convertirlo en un ring”, concluyó.

Seguidores en las redes sociales respaldaron la queja trasladada por la viuda del actor. “Totalmente de acuerdo con vos, Saula. Hay gente que quiere generar enfrentamientos cuando lo mejor que se podría hacer es generar unidad”, expresó un usuario, y otro agregó: “Todo el respeto para Beto y para Raymundo”.

Las declaraciones de Benavente llegan en medio del duelo que continúa compartiendo públicamente con los seguidores del artista. En los últimos días publicó varios mensajes dedicados a Brandoni, uno de ellos con motivo del Día del Actor, ocasión en la que decidió hacer pública una carta de Atahualpa Yupanqui dirigida a su esposo: “Comparto una bellísima carta de Atahualpa a Beto, excusándose de no poder asistir al homenaje a ‘nuestra gente, la que siempre apaga tarde su lámpara’”, señaló junto a una imagen del escrito.

En otra publicación, la mujer del artista recordó las últimas vacaciones que compartieron juntos. “Llevaba encima más de 60 años de carrera y era la primera vez en su vida que se animaba a pedir al teatro vacaciones”, relató junto a una fotografía de ambos en la playa. “Es imposible asociar esos momentos tan frescos, nadando y comiendo rabas al sol con esta tristeza de plomo”, agregó.

Por otra parte, cabe señalar que el nombre de Brandoni también estuvo en el centro de otra controversia en los últimos días tras la entrega de los Premios Sur realizada en el Teatro Presidente Alvear. En el tramo final de la gala, un homenaje al artista impulsado por la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, no figuraba en los anuncios ni en las gacetillas distribuidas previamente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. La posterior aparición en el escenario de los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn sorprendió a parte de los asistentes y generó uno de los momentos más tensos de la noche, en una ceremonia atravesada por cuestionamientos a las políticas culturales del Gobierno nacional.