Murió Juan Stoppani, uno de los referentes del Di Tella

Juan Stoppani, uno de los grandes referentes del arte pop en la Argentina, falleció esta madrugada mientras estaba internado en el Hospital Argerich. Así lo confirmó a LA NACION Jean Yves Legavre, su pareja desde hace más de medio siglo.

Ambos se conocieron en París el 13 de enero de 1970, cuando Stoppani tocó la puerta de Alfredo Rodríguez Arias y abrió Legavre -director de teatro, diseñador de vestuario y escenógrafo- completamente desnudo. Fue él quien lo convencería de regresar a vivir a la Argentina luego de que Stoppani fue homenajeado en arteBA, en 2007. Un reconocimiento a su polifacética trayectoria renovado en 2018, con la muestra que le dedicó el Fondo Nacional de las Artes; en 2019, con la invitación a participar en la Bienal de Arte Joven, y al año siguiente en la retrospectiva que les dedicó el museo Marco. Sus salas se llenaron de vida y color, con personajes surrealistas y hasta un piano emplumado.

No se incluyó allí la instalación que lo llevó a la cárcel en la década del 60, tras ser exhibida en el Di Tella como parte de Experiencias ‘68. La muestra fue clausurada por el gobierno militar y varios artistas decidieron destruir sus obras en la vereda. “¿Esto es suyo?”, le preguntó el policía mientras señalaba una tela de cien metros de largo, que se había usado para cubrir a una mujer rodeada por manzanas verdes. Él asintió, y quedó preso de inmediato.

Los artistas Dalila Puzzovio, Carlos Squirru, Delia Cancela, Pablo Mesejean, Edgardo Giménez, Marta Minujín, Alfredo Rodríguez Arias y Juan Stoppani, figuras clave del Instituto Di Tella, en un fotomontaje fotos gentileza edgardo giménez

“Nos perseguían mucho. Yo trabajaba como asistente de cátedra en la UBA, y una noche se apareció en la clase un soldado con ametralladora. Me prometí no volver nunca más”, diría a los 84 años este hombre nacido en 1935, al recordar el momento en que decidió irse del país con un grupo de artistas que incluía a Rodríguez Arias y Marilú Marini. ”Puedo hacerte una descripción muy intelectual de lo que hago, pero sería falso -agregó entonces-. Hago las cosas que me gustan, porque me dan placer”.

En París, en 1967, de izquierda a derecha: Alfredo Rodríguez Arias, Delia Cancela, Juan Stoppani y Pablo Mesejean Gentileza Delia Cancela

Entre esas “cosas” se destacó su trabajo junto a Rodríguez Arias. Este último lo convocó para hacer en París el vestuario de Eva Perón, interpretada por un trans en la obra dirigida por Copi que provocaría un escándalo. En 1964 ganó el Premio Ver y Estimar de escultura y en 1965, el Premio Braque. “Además de ser una gran persona fue un artista polifacético, muy completo, que no ha sido reconocido en toda su dimensión”, opina el curador Rodrigo Alonso.

“Su trabajo fue muy importante y muy audaz”, agrega su colega María José Herrera. Y señala que, “si bien tenía una formación en arquitectura que lo habilitaba a una práctica y a un oficio académico, se interesó por todo lo que tenía que ver con las expresiones populares. Con la cerámica y el papel maché encontró un lenguaje pop, que tenía relación con lo que pasaba en otras partes del mundo. Los artistas de su generación rescataron aquello que tenía sentido para gran cantidad de gente, y parecía tener un mayor poder de comunicación. Me parece interesante la interdisciplina que practicaban: mezclaban la moda con el arte tradicional, con las artes populares, con la decoración, con el teatro”.

En el museo Marco, en 2020, Stoppani y Legavre llenaron las salas de vida y color, con personajes surrealistas y hasta un piano emplumado Archivo/Pablo Jantus

“Es el secreto mejor guardado del grupo pop”, opina Fernando García, autor de El Di Tella. Historia íntima de un fenómeno cultural (Paidós). “Stoppani fue el aliado estético de Rodríguez Arias y un dandy absoluto -agrega-. No tenía la visibilidad de otros como Edgardo Giménez, Marta Minujín o Dalila Puzzovio, pero encarnaba a fondo la idea del pop argentino”.

“Vivimos en París al mismo tiempo, era un amigo muy querido”, se lamenta Delia Cancela, al señalar que Stoppani padecía diabetes y su salud se había deteriorado en los últimos años. “Estoy tristísima, pero por otro lado pienso que dejó de sufrir, porque estaba con mucho dolor -confirmó la exmodelo Claudia Sánchez-. Juan dejó de estar presente entre nosotros pero los artistas no se mueren, están siempre dando vueltas alrededor. Donde yo mire en esta casa, hay una obra de Juan. En esta casa está vivo, como Gorriarena y tanta gente tan querida y admirada. Gracias a Dios descansa en paz, entre sus geometrías y sus gatitos”.

Sus restos serán velados mañana hasta las 18, en su casa-taller de Wenceslao Villafañe 1612, y cremados el miércoles en el Cementerio de la Chacarita.