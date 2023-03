Murió María Kodama: entre fotos y anécdotas, los usuarios la despiden en las redes sociales

escuchar

María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, falleció este domingo a los 86 años, a causa de un cáncer de mama. La célebre escritora nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937 y pasó sus últimos días en el hotel Loi Suites de la calle Vicente López, en Recoleta. Curiosamente, murió a la misma edad que el autor de El Aleph (1945). Tras su partida, los usuarios de las redes sociales compartieron anécdotas para recordar a la traductora a modo de despedida: “Una de las cosas más borgeanas que me pasó en la vida”.

“Una de las cosas más borgeanas que me pasó en la vida fue presenciar cómo María Kodama se sorprendió al ver un retrato de ella misma, tomado por José Luis Cabezas, en una galería en el pasillo central de Radio Nacional”, destacó el usuario de Twitter @TheGotzReport.

ARCHIVO-. María Kodama falleció a los 86 años Sebastián Naon - Agustín Pulido

El usuario @Renzo_Urrijola recordó un emotivo momento que compartió con la escritora. “Hace 13 años atrás, ella me entregó una mención en el concurso de poesía Haiku. Una forma de escritura breve, pero potencialmente satisfactoria. Mis condolencias a la familia”, expresó.

Los usuarios dedicaron emotivos mensajes a la escritora Twitter: @Renzo_Urrijola

La muerte de María Kodama dejó a su paso una profunda tristeza entre sus admiradores. “Lo único que se me ocurre es que se me acabó la costumbre de mirar adentro del Havanna de Arenales y Rodríguez Peña, para ver si la encontraba tomando algo”, reveló @Gabyd67. También plasmaron antiguas instantáneas del matrimonio, en las que se observó a la traductora y al célebre escritor en diferentes etapas de su trayectoria. “Que descanse y brille para ella una luz que no tiene fin”, comentó una usuaria.

También plasmaron icónicas instantáneas de Kodama y Borges Twitter: @jjsaer

Además, varios usuarios de la red social relataron múltiples encuentros con María Kodama en diferentes escenarios. “Que descanse en paz. Voy a extrañar mucho cruzármela por la calle”, señaló uno. “Una vez, hace muchos años atrás, acompañaba a mi mamá en un local de ropa sobre Avenida Alvear. Entró Kodama. Con mi mamá, nos miramos como si quisiéramos hacernos notar que la habíamos reconocido”, destacó otro. El escritor Marcelo Gioffre precisó: “Hace poco, la llevé en mi auto hasta un hotel donde vivía, en Vicente López y Junín. Nos quedamos charlando largamente en la dársena de entrada y me hizo increíbles confesiones”.

Falleció a la misma edad que Borges

Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza, también a los 86 años. Kodama estudió literatura en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, de ese modo, conoció al escritor en la década de 1960. Dos años luego del fallecimiento del autor de Ficciones, la traductora creó la Fundación que llevó su nombre, en la que se exhiben la biblioteca del escritor, las primeras ediciones de sus libros y algunos manuscritos y objetos de valor que eran de su propiedad.

ARCHIVO-. Maria Kodama en la presentación del libro Memorias de Leonor Acevedo de Borges Gerardo Viercovich - LA NACION

Kodama colaboró con Borges en algunas obras y traducciones, como Breve antología anglosajona o Atlas, pero también escribió libros que llevan su única autoría, como Relatos y Homenaje a Borges. Tras el fallecimiento del escritor, la traductora trabajó por décadas en su nombre. Así, recorrió el mundo para difundir su obra y cuidar su legado, y viajó a decenas de países, desde Mongolia a Japón, desde Francia a Egipto.

LA NACION