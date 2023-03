Jonathan Majors, el actor de Ant-Man y Creed III, fue arrestado en Nueva York por violencia doméstica

escuchar

Jonathan Majors, el actor reconocido por sus trabajos en Ant-Man y Creed III, entre otros, fue arrestado el sábado por la mañana en Nueva York, Estados Unidos, tras ser acusado de agredir a una mujer en una disputa doméstica, según informó el departamento de policía local. Los cargos que se le imputan son los de estrangulamiento, agresión y acoso. La mujer agredida, con heridas en la cabeza y el cuello, fue llevada al hospital.

La policía de Nueva York informó a través de un comunicado que los agentes de la fuerza respondieron a una llamada al 911 y se dirigieron a un departamento del barrio neoyorquino de Chelsea donde un hombre de 33 años, Majors, estaba involucrado en un altercado doméstico con una mujer de 30 años.

Jonathan Majors fue arrestado el sábado por la mañana acusado de agredir a una mujer en una disputa doméstica IMDB

“La víctima informó a la policía que fue agredida. Los oficiales pusieron en custodia al hombre, de 33 años, sin incidentes”, dijo el vocero de la policía de Nueva York en su reporte, que reprodujeron varios medios estadounidenses.

“La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital del área en condición estable”, informaba el comunicado sobre la condición en que encontraron a la mujer.

Pese a haber sido detenido bajo la acusación de haber cometido un acto de violencia de género, la policía informó también que, a partir del sábado por la noche, el actor ya no se encontraba detenido ni bajo custodia policial.

Jonathan Majors como Kang the Conqueror en la película de Marvel Studios' ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. Marvel Studios

Un representante del actor le dijo al medio de espectáculos estadounidense The Hollywood Reporter que Majors “no hizo nada malo”. En ese sentido, el manager del intérprete añadió: “Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

Majors es uno de los actores más solicitados en la actualidad, según THR. Con su personaje de Kang the Conqueror, originalmente uno de los villanos de Thor, el intérprete tenía planes a largo plazo con los estudios Marvel. Incluso, un papel protagónico en la siguiente fase de la compañía, en la película Avengers: The Kang Dinasty, cuyo estreno está previsto para mayo de 2025.

Jonathan Majors interpretó al rival de Apolo Creed en Creed III la última película de la saga de boxeo que se inició con Rocky IMDB

Con el mismo personaje de Kang, el actor acusado por violencia doméstica había aparecido en Ant-Man y la avispa: Quantumanía y se hablaba de su futura presencia en la segunda temporada de Loki, que saldría a fines de este año.

Ya fuera del personaje de Kang, el actor interpretó al rival de Adonis Creed en Creed III, estrenada este año, y que es la última entrega de la saga de boxeo que se inició con Rocky. Y con su papel de un fisicoculturista amateur conflictuado en el drama Magazine Dreams, la crítica había señalado que el actor había llegado a su cumbre interpretativa. Este filme será estrenado a fines de este año y había grandes expectativas puestas en la actuación de Majors.

Las actuaciones anteriores de este intérprete incluyen la serie dramática de HBO Lovecraft Country, el western The Harder They Fall, la película de aviación de la guerra de Corea Devotion y el drama The last Black Man in San Francisco.

