La argentina Leticia Martin gana el Premio Lumen de novela con una relectura de “Lolita” en clave femenina

MADRID.– La argentina Leticia Martin ganó hoy el Premio Lumen de novela, la primera edición de un galardón con linaje dotado con un premio de 30 mil euros y la publicación del libro en todo el territorio de habla hispana. Vladimir fue elegida entre 407 manuscritos, una ficción que narra el deseo de una mujer madura hacia un joven en una atmósfera distópica. El jurado destacó la “apuesta por una lectura de Lolita en clave femenina en el contexto de un mundo que se apaga”. El 7 de septiembre la novela llegará a las librerías.

Leticia Martin (Buenos Aires, 1975) empezó durante la pandemia a escribir Vladimir. Este “thriller emocional y erótico, distopía y novela de aventuras, es una novela transgresora y profundamente perturbadora”, según explica la editorial Lumen, narra la historia de Guinea, una profesora en una universidad de Estados Unidos que regresa a Buenos Aires. En el aeropuerto la sorprende un enorme apagón y en este caos un taxista la propone alojarse en su casa, donde vive con su hijo adolescente llamado Vladimir. “Sin combustible ni alimentos, la calle, custodiada por la policía, se vuelve escenario peligroso: todos contra todos. Pero la mayor violencia amenaza silenciosamente dentro de la casa donde los tres conviven junto a dos perros”, reza el resumen presentado por Lumen.

La novela ganadora del I Premio Lumen de Novela es "Vladimir" de Leticia Martin. Desde Lumen queremos dar nuestra enhorabuena a la autora. El 7 de septiembre estará en librerías. pic.twitter.com/v7l0O99LAe — Editorial Lumen (@LumenEdit) June 1, 2023

“La atracción y seducción de un hombre maduro hacia una mujer joven ha sido representada muchas veces en la literatura, pero el deseo de una mujer madura hacia un joven no. Vladimir apuesta por una lectura de Lolita en clave femenina en el contexto de un mundo que se apaga. Con gran tensión narrativa y un estilo acelerado, Leticia Martin ha escrito una novela polémica sobre los límites del deseo y las relaciones de poder”, sostiene el jurado compuesto por las escritoras Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado, la directora de la madrileña librería Rafael Albert, Lola Larumbe, y la directora literaria de Lumen, María Fasce.

“De alguna manera dicen que uno siempre escribe el mismo libro. En Estrógenos, mi novela anterior, trabajo sobre la suspensión de las mujeres en sus roles y los hombres reemplazando la cuestión de la maternidad. Esta novela no tiene que ver con la maternidad, pero están dados vuelta los roles”, dijo la autora en una videollamada desde Buenos Aires ante los periodistas que acudieron a la presentación del premio y el anuncio de la ganadora.

Martin es narradora, poeta, y crítica cultural. Publicó el libro de ensayos Feminismos (2016) las novelas El gusto (2012) y Estrógenos (2015), y el diario de viaje Topadoras oxidadas (2019). Creó y dirige junto a Nazareno Petrone el sello Queja Ediciones. El volumen de cuentos titulado Todo lo que no es boca en mi cuerpo grita será publicado próximamente en Argentina. Además, trabaja en la Secretaría de Comunicación Pública; según su perfil de Instagram es Directora de Redacción de Presidencia.

“Los cuentos de Silvina Ocampo siempre me resultaron perturbadores y estuvieron en mis lecturas. A quien admiro es a ella. No podría encolumnarme en un sector de la tradición argentina. Me gusta desmarcarme de todas esas cuestiones. Nombraría también a Sara Gallardo, pero también a las contemporáneas, a Ariana Harwicz, a Samanta Schweblin, a Lucrecia Martel. He leído a todos los varones argentinos también, con enojo, muchas veces. A veces considero que soy más levreriana, por Mario Levrero, que es uruguayo, quien leí con mucha pasión durante muchos años”, dijo Martin. Durante la rueda de prensa la autora contó que había releído El lector, de Bernard Schlink, y a Marguerite Duras, a quien considera una “maestra del erotismo”.

“Buscaba la urgencia de los personajes para encontrarse y no podía hacerlo sin un contexto de catástrofe. Necesité encerrarlos en un lugar y que estuviesen obligados a estar juntos. –explicó la autora–. Trabajo con la frontera de la civilización y la barbarie, los instintos. Es una línea que no quiero cerrar y que puede interesarle a los que les preocupa la ecología y lo que le hacemos al planeta.”

¿El país mejor escrito del mundo?

“Me impresionó mucho cómo estaba escrita la novela, con una tensión narrativa, casi de thriller y el manejo del erotismo. Narrar el deseo y el sexo es muy difícil y acá está muy bien hecho. Leticia tiene esa precisión e impacto emocional que autoras como Dolores Reyes, Alia Trabuco, Samanta Schweblin. Tiene esa contundencia de ir a la médula. Es una novela perturbadora que abre muchas preguntas”, dijo a LA NACION la editora argentina María Fasce quien considera que es es posible hablar de un nuevo boom latinoamericano. En esta eclosión participan mujeres latinoamericanas, mayores de 40, según Fasce: “Logran que la historia te atrape desde el principio hasta el final”

“Hablar de sexo y de deseo no es hablar de amor. Hablar del fin del mundo y del apagón del fin del mundo no es hablar de heroicidad. Se puede escribir una novela dura y peligrosa también siendo tierna. Los instintos básicos nos golpean las entrañas en cada momento de nuestra vida “, dijo la escritora Luna Miguel hoy en la Biblioteca Pública Eugenio Trías donde se realizó el anuncio de la ganadora.

El periodista, crítico y escritor Juan Cruz, presente en la ceremonia, le preguntó si la Argentina es “el país mejor escrito del mundo”: “No lo sé. Aparece Argentina en muchas series y películas del extranjero y siempre es como un lugar lejano, recóndito, con alguna belleza. Sí puedo decirte como dato duro que la Argentina es un lugar donde hay mucha lectura, muchas librerías e interés por la lectura”.

El sello Lumen fue fundado en Barcelona en 1960 por Esther Tusquets, impulsora de la visibilidad de la literatura escrita por mujeres. Desde 1990 hasta 1994 se celebró el Premio Femenino Lumen, heredero de esa iniciativa. El Premio Lumen de novela regresa en 2023 para brindar este espacio a las autoras.