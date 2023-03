“No traigan flores”: con entradas agotadas, Mariana Enriquez debuta en el Teatro Coliseo

escuchar

“Un poco de backstage del ensayo de anoche de No traigan flores”, publica en su cuenta de Instagram la escritora Mariana Enriquez junto con una foto en la que se la ve sobre un escenario acompañada por un contrabajista, un saxofonista y un artista que realiza visuales con arena. Este jueves, a las 20, la “reina del terror” debuta en el Teatro Coliseo con el espectáculo literario, musical y visual No traigan flores. Las 1700 entradas se agotaron poco después del anuncio. Las presentaciones de Enriquez en ferias y festivales literarios, como la que tuvo lugar el domingo pasado en la Feria LEER en San Isidro con el lema “lo tenebroso y lo espeluznante”, son muy convocantes. En la ribera del río, después de su charla, firmó ejemplares de sus libros por una hora y media.

“Está agotado hace como veinte días -confirma la autora de Nuestra parte de noche en diálogo con LA NACION-. La idea fue de los productores Paula Niccolini y Martín Giménez, que veían que había un público, que quisieron probar y que sabían que yo venía acostumbrada a charlar y leer en público en muchas presentaciones. El título es de ellos y es un poco un chiste sobre un texto que vamos a leer y sobre mi onda, digamos”.

Flyer de "No traigan flores"

“En el escenario estaré con el ‘Mono’ Hurtado y Pablo Ledesma, que son músicos, y con Alejandro Bustos, que hace visuales con arena -agrega-. Voy a leer textos diversos, un inédito y habrá varios libros firmados que se van a repartir. No firmo, pero se van a llevar, algunos, libros firmados. También voy a charlar con el público”. Consultada por LA NACION, Enriquez dijo que su nuevo libro de cuentos ya está listo para publicar este año, aunque todavía no está prevista la fecha de lanzamiento.

Paula Niccolini, coproductora del espectáculo, revela que las localidades de No traigan flores se agotaron casi inmediatamente después del anuncio. “Fue increíble -dice-. Puedo agregar que es la primera vez que Mariana encara un proyecto interactivo, tanto en lo que implica sumar otras texturas a sus textos, como la proyección de imágenes en arena y la música en vivo, además del diálogo que establecerá con el público al finalizar el espectáculo”. Y cuenta que, como muchos de los seguidores de Enriquez le envían material inspirado en sus cuentos y novelas, “a modo de devolución, ella algo va a presentar desde el escenario”.

Por ahora, esta sería la única función de No traigan flores en la ciudad de Buenos Aires. “La idea es ir a algunas provincias y ciudades -dice Niccolini-. Empezaremos por Córdoba, en mayo; luego Neuquén y seguramente Mar del Plata y La Plata. Todo durante el año”.

En la Feria LEER, donde recordó a su amigo, el joven estudiante de periodismo Miguel Bru, desaparecido en democracia, en agosto de 1993, Enriquez se refirió a sus lecturas y a su relación con el cine y la música. “El cine es el género del que me siento más lejano y que me influencian de una manera que no me doy tanta cuenta -dijo en diálogo con la escritora y crítica Sandra Gasparini-. Soy muy crédula; me creo todo. Tengo un amigo que es muy malo y que me anticipa lo que va a pasar veinte minutos antes. Pero yo me creo todo, entro en ese sueño. La enseñanza para la literatura es esa: hay que entrar en el sueño y que nada te despierte. La música es lo que más me gusta de todo”. La charla completa se puede ver en el canal de YouTube de San Isidro Cultura.

En septiembre de 2022, el cuento homónimo de Las cosas que perdimos en el fuego, sobre un grupo de mujeres que en la Argentina decide quemarse en hogueras a modo de protesta por las violencias que padecen, fue llevado al teatro por Jorge Thefs, con el título de Salvar el fuego.

A inicios de este año, con gran repercusión se publicó en Estados Unidos Nuestra parte de noche. The Washington Post juzgó la novela como “una obra maestra del terror sobrenatural” y The New York Times definió a Enriquez como “una estrella del rock de la literatura”.