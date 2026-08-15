Nueve investigadores argentinos de arte latinoamericano fueron becados en Estados Unidos

Más de un tercio de los veinticuatro investigadores seleccionados para becas del Instituto de Estudios de Arte Latinoamericano (Islaa, por sus siglas en inglés) son argentinos. Este año hubo 143 presentaciones para el periodo 2026-2027. Se distibuirán 150.000 dólares para apoyar nuevas miradas sobre el arte latinoamericano moderno y contemporáneo.

En 2026, el programa amplió su oferta de trece a veinticuatro becas “en respuesta a la calidad y solidez de las propuestas de este año”, informaron desde la entidad con sede en Nueva York. También se lanza la beca ISLAA Latin American Fellowship, destinada a apoyar a investigadores latinoamericanos mediante financiación y acceso a recursos. Cada becario pasará entre dos y cuatro semanas en el Centro de Investigación del Islaa en Tribeca, que resguarda más de mil colecciones de archivos, expedientes de artistas y fuentes primarias sobre arte moderno y contemporáneo de América Latina y el Caribe.

Los argentinos becados son Fernando García (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Universidad Torcuato Di Tella; Universidad de San Andrés); Isabel Plante (Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Conicet-Universidad Nacional de San Martín); Daniel Link (Instituto de Estudios Filológicos Latinoamericanos “Ana María Barrenechea”-Universidad Nacional de Tres de Febrero); Gonzalo Aguilar (Conicet, Unsam, Universidad de Buenos Aires); Ayelén Pagnanelli (Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Unsam-Conicet); Lucía Laumann (Centro de Investigaciones en Arte y Patrimonio, Unsam-Conicet); Danila Desirée Nieto (UBA-Conicet); Ana Inciarte (UBA-Conicet, becaria doctoral por la Untref) y Leandro Martínez Depietri (que hace su doctorado en la Universidad de San Diego). Algunos de los becados trabajarán en el archivo de Antonio Berni.

Islaa fue fundado en 2011 por el coleccionista argentino Ariel Aisikis con el objetivo de ampliar la visibilidad global del arte latinoamericano. El Programa de Becas de Islaa está dirigido por el profesor y curador argentino Agustín Díez Fischer, gerente sénior de Investigación y Archivos, y en el equipo de curadoras asistentes trabajan las argentinas Clara Prat-Gay (hija del economista y expresidente del Banco Central de la República Argentina Alfonso Prat-Gay) y Micaela Vindman.

Los investigadores, que recibirán el dinero una vez finalizados sus proyectos, deberán costearse pasajes y estadía en Nueva York.

El grupo completo de los dieciséis investigadores latinoamericanos y los ocho investigadores de doctorado radicados en Estados Unidos son Gonzalo Aguilar, Amaury A. García Rodríguez, Daniel Link, Isabel Plante, Sebastián Vidal Valenzuela, Mónica Amieva Montañez, Fernando García, Lucía Laumann, Farah Beatriz Leyva Batlle, Ayelen Pagnanelli, Julián Sánchez González, Torrivilla, Ana Inciarte, Letícia Asfora Falabella Leme, Danila Desirée Nieto, Pedro Edgar Rizo Peña, Pablo Guarín Robledo, Leandro Martínez Depietri, Michelle Patiño-Flores, Doreen Ríos, Jana Soler Libran, Natasha Tiniacos Ferrer, Henry Neim Osman y Cristalina Parra.