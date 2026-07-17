La final “calienta” las redes sociales de dos grandes museos en España y la Argentina: salen a la cancha el Prado y el Malba

Este jueves, un día después de que la selección argentina eliminara a la de Inglaterra con un contundente 2 a 1 en Atlanta, la cuenta de Instagram del Museo del Prado, con sede en Madrid, la capital de España, publicó un listado de diez palabras clave ilustradas con detalles de grandes obras de arte de su colección. La curaduría se titula “10 palabras que explican por qué España está en la final del Mundial del fútbol 2026″. La invaluable colección del rival que enfrentará a la Argentina este domingo apela a dioses griegos, reyes y efebos.

La primera palabra es (créase o no) “humildad”, seguida de “ilusión”, “motivación” (con el dios Vulcano en la fragua representado por Rubens), “armonía” (ilustrada con Las tres Gracias, también de Rubens), “esfuerzo” (con el forzudo Sísifo de Tiziano), “estrategia” (la efigie de Carlos V, por Tiziano), “lucha” (con Prometeo trayendo el fuego, de Jan Cossiers), “superación” (La nevada, de Goya), “camaradería” (la escultura de Orestes y Pílades en pose clásica) y “prudencia”, acompañada por la imagen de El caballero de la mano en el pecho, pintado por El Greco.

Rápido de reflejos, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) recogió la pelota y creó en la misma red social su propio decálogo, ilustrado únicamente con obras de artistas argentinos, de Emilio Pettoruti a Fernanda Laguna, pasando por Antonio Berni y Liliana Maresca.

Para el argentinísimo concepto de “aguante” se eligió una obra emblemática de Pablo Suárez, Exclusión, de la Colección Malba, como la que acompaña a “mística”: Una drola, del maestro esotérico Xul Solar. Para “corazón”, La DJ, de Fernanda Laguna (Colección Cherñajovsky); para “amistad”, Asado en Mendiolaza, de Marcos López (Colección Eduardo F. Costantini), y para “pueblo”, la impar Manifestación, de Antonio Berni (Colección Malba).

Pueblo y memoria para enfrentar a la selección española en la final del Mundial 2026 Instagram

Otra obra de Suárez, Tiempo de guerra, de la Colección Pampa, ancla la palabra “memoria” (donde reaparecen los “fantasmas” de la Guerra de Malvinas), y Ella y yo, de Liliana Maresca (Colección Malba), “coraje”. De Emilio Pettoruti, para”ritmo", se eligió La canción del pueblo, de la Colección Malba, y una obra sin título de Jorge de la Vega, de la Colección Eduardo F. Costantini, recayó en “locura”. La décima palabra es el apellido del capitán que escribe las mejores páginas de la historia del arte del fútbol: Messi.