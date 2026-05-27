Otro mundo
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Wyoming, EE.UU.- La perspectiva puede engañar al observador. Un vistazo fugaz sugiere una composición abstracta, inspirada quizás en las manchas de algún planeta, o incluso en una fotografía de la superficie de algún satélite natural del sistema solar. Pero al ver con atención, en el borde superior unas pequeñas siluetas humanas devuelven la escala y revelan la procedencia de la escena: se trata del Grand Prismatic Spring, un manantial termal del Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Los microorganismos que prosperan en sus aguas calientes contribuyen a generar esa coloración particular. “Hay otros mundos, pero están en este”, dice la célebre frase del poeta francés Paul Éluard, concebida en relación con la subjetividad de toda creación artística. Incluso en sentido literal, la imagen parece confirmar la diversidad que cabe en un solo mundo.
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