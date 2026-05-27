Otro mundo

Vista aérea de visitantes caminando alrededor de Grand Prismatic Spring en la Cuenca de Géiseres de Midway el 24 de mayo de 2026 en el Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming. Grand Prismatic Spring es la fuente termal más grande de los Estados Unidos, con más de 91 metros de ancho en su punto más amplio y más de 37 metros de profundidad. Los colores que se ven fuera del centro azul de la poza son creados por "termófilos", organismos microscópicos amantes del calor que proliferan en muchas de las fuentes termales de Yellowstone. El Parque Nacional de Yellowstone se convirtió en el primer parque nacional del país el 1 de marzo de 1872, cuando el presidente Ulysses S. Grant firmó una ley del Congreso que protegía la tierra "para el beneficio y disfrute del pueblo". Hoy, el parque de 2,2 millones de acres prospera como parte de uno de los últimos ecosistemas templados de gran tamaño casi intactos de la Tierra, famoso por conservar más de 10 000 formaciones hidrotermales y alrededor de 500 géiseres, aproximadamente el 50 % del total mundial. Con la mayor concentración de mamíferos en los 48 estados contiguos, Yellowstone es el único lugar en los EE. UU. donde los bisontes han vagado continuamente desde tiempos prehistóricos. Las comunidades nativas americanas habitaron y conservaron estas tierras durante más de 10 000 años, y 27 tribus individuales han sido reconocidas por el Servicio de Parques Nacionales por tener vínculos históricos y actuales con Yellowstone. La Semana de los Parques Nacionales celebrará el 250 aniversario de Estados Unidos con una celebración de una semana de duración en agosto que incluirá cientos de eventos conmemorativos en muchos de los 433 parques nacionales de Estados Unidos bajo el lema "Celebremos la historia de Estados Unidos". Mario Tama/Getty Images/AFP (Foto de MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

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