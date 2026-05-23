Sospechan que premiaron textos escritos con IA en un concurso anglosajón de cuentos publicados por “Granta”

Después de que editores y lectores denunciaran que al menos uno de los cinco cuentos premiados en el concurso de cuento organizado por la Fundación Commonwealth, que se publican en la revista británica Granta, había sido escrito con herramientas de inteligencia artificial (IA), autoridades de la fundación y de la revista salieron a dar explicaciones. La sospecha recayó sobre el relato “The Serpent in the Groove” [La serpiente en la arboleda], del trinitense Jamir Nazir (ganador de la región del Caribe), por el uso de metáforas y comparaciones incoherentes, estructuras coordinativas repetitivas (“no era esto, sino aquello; no solo tal cosa, sino además tal otra”) y un tono seudolírico que se asocia con los modelos generativos de IA. La historia transcurre en el ámbito rural de Trinidad y Tobago.

El miércoles, el escritor jamaicano Marlon James, ganador del Premio Booker con la novela Breve historia de siete asesinatos, posteó en su cuenta de Facebook: “Olvídate de la IA por un momento. Un relato ganó un concurso internacional con una frase como esta: ‘La chica sonrió como un amanecer sobre un lavabo’”. Usuarios de detectores automáticos de IA (como Pangram) concluyeron que el cuento premiado había sido “generado en 100% por IA”, si bien especialistas consultados por The New York Times afirmaron que estos detectores suelen arrojar “falsos positivos”, en especial en textos literarios.

Pero contactado por el diario El País, el tal Nazir dijo que el relato es solo suyo: “Lo escribí yo. Desde mi infancia he escrito, y eso ha continuado mientras me fue absorbiendo mi vida profesional. Ahora una enfermedad me ha obligado a quedarme en casa, y así retomé la escritura. Vi el anuncio de este concurso y me presenté”. Ahora, agrega: “He aportado pruebas de que efectivamente yo lo escribí”. Y tiene planes de futuro: “Trabajo en otros proyectos, entre ellos la historia de la expulsión forzosa de mi abuelo desde India y su traslado a Trinidad y Tobago. Una historia muy, muy triste”.

De Nazir, solo se conoce la descripción de su biografía publicada en la página web de Granta. Se trataría de “un prolífico poeta y autor, con libros publicados y otros de próxima publicación”, de 63 años. Entre sus obras se encuentra un poemario autopublicado, Night Moon Poems for All Who Have Loved or Dreamed of Love. Del certamen participan autores de los 56 países de la Commonwealth (muchos de ellos son excolonias británicas).

Ya no hace falta que sigáis diciendo "la prestigiosa revista Granta". — Inés Martín Rodrigo (@imartinrodrigo) May 20, 2026

Este jueves, Razmi Farook, director general de la Fundación Commonwealth dio a conocer un comunicado en el que afirma que la entidad “se toma muy en serio las acusaciones de uso de inteligencia artificial contra varios de los autores ganadores” del concurso. “En la medida de lo posible, sin comprometer la integridad artística, hemos tomado medidas para comprender y cuestionar dichas acusaciones, revisando todas las pruebas disponibles. Asimismo, reconocemos que, en este momento, tenemos el deber de respetar las decisiones del jurado independiente de expertos que seleccionó los relatos y de apoyar a todos los autores que participan en el premio”, agrega. El jurado del certamen es anónimo. No obstante, Farook admite que “el rápido desarrollo de la IA plantea desafíos cada vez mayores para la literatura y otras disciplinas creativas”.

“Somos solo una de las muchas organizaciones que se enfrentan a este reto. Mediante una revisión exhaustiva, nos aseguraremos de que se tomen las medidas adecuadas para que nuestro proceso de evaluación pueda hacer frente a la creciente amenaza que la IA supone para la creatividad”, anticipa. Y asegura que velan por trabajo de los “escritores actuales y anteriores del premio”.

“Creemos que es vital reconocer el malestar que sienten todos los involucrados o afectados por el reciente discurso en torno al Premio de Cuento Corto. Ofrecemos nuestro apoyo a nuestros ganadores, escritores preseleccionados, jueces, exalumnos y a la comunidad en general”.

Según Farook, para participar del concurso, los autores deben confirmar que las obras presentadas son de su propia autoría (ninguno dijo que había usado IA). “Hasta que surja una herramienta o un proceso suficiente para detectar de forma fiable el uso de la IA, que además pueda abordar los retos relacionados con el trabajo con ficción inédita, la Fundación y el Premio de Cuento de la Commonwealth deben basarse en el principio de confianza”, sostiene.

Granta también debió dar explicaciones. “Desde 2012, Granta publica en su sitio web los relatos ganadores del Premio de Cuento de la Commonwealth. Los editores de Granta no participaron en la selección de estos relatos, más allá de la corrección de estilo al recibirlos. Este año, se ha especulado con la posibilidad de que algunos relatos hayan sido generados, al menos parcialmente, mediante inteligencia artificial. Nos tomamos muy en serio la acusación de que los autores hayan presentado material que no es de su autoría, pero hasta que no se presenten pruebas concluyentes, mantendremos estos relatos en nuestro sitio web”, se lee en la introducción al cuento cuestionado. Otros dos relatos premiados también están bajo sospecha.

Por otro lado, la editora de Granta, Sigrid Rausing, difundió una carta abierta. “Le mostramos a Claude.ai el artículo y le preguntamos si fue generado por IA”, admite. “La respuesta fue extensa, concluyendo que ‘casi con toda seguridad no fue producida sin la ayuda de un humano’. Sin embargo, finalizó con una nota cautelosa [sobre algunos pasajes]”. Acotó que era posible que se hubiera otorgado “un premio a un caso de plagio de IA; aún no lo sabemos, y quizá nunca lo sepamos”. Por último, encontró “irónico” el uso (por parte de Granta) para detectar si el cuento premiado había sido generado por IA. El comunicado de Rausing fue criticado por lectores y escritores en redes sociales.

Granta's response is truly breathtakingly insane pic.twitter.com/POgVNT0d1u — Addison Zeller (@amhcrane87) May 19, 2026

Este año, el Grupo Hachette canceló en Estados Unidos el lanzamiento de la primera novela de terror, Shy Girl, de Mia Ballard (cuya existencia fue puesta en duda, al igual que la de Nazir), ante las denuncias de los lectores de que había sido escrita con IA. Días atrás, el director ejecutivo de la cadena de librerías Barnes & Noble, James Daunt, declaró que vendería libros de ficción escritos con IA, “siempre y cuando no se disfrace ni pretenda ser algo que no es, que tenga una calidad esencial y que el lector quiera comprarlo”.