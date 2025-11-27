Pablo Reinoso, un caballero del arte argentino, recibió de Macron la Legión de Honor

PARIS.– Ya era caballero de las Artes y las Letras, y esta semana el artista franco-argentino Pablo Reinoso se convirtió oficialmente en Caballero de la Legión de Honor. Una condecoración que, distinción suprema, le fue entregada personalmente por el presidente francés Emmanuel Macron.

El presidente Macron condecora con la Legión de Honor al artista argentino Pablo Reinoso

“Es un orgullo para mí haber podido realizar dos obras en el Palacio del Elíseo, que marcan tanto simbólicamente su imagen. Agregando así mi nombre a tantos otros artistas que admiro, y que han contribuido a construir los símbolos de la democracia y de la República”, dijo Reinoso a LA NACION, aún emocionado por la ceremonia y, sobre todo, “por el discurso del presidente”.

Pablo Reinoso no exagera. En una alocución de nueve minutos, el presidente trazó, con el lenguaje poético y emotivo propio de los grandes intelectuales franceses, la vida y la obra del artista.

“Cuando usted era chico, su madre cuenta que quiso transformar su habitación en piscina. Hoy usted transforma el mármol en ola, la madera en liana y el hierro en río”, dijo Macron, provocando la hilaridad de los presentes .

El presidente evocó después la doble cultura franco-argentina de Reinoso, y su despertar a la pasión de modificar la materia, influenciado por su abuelo materno “aquel que usted llamaba ‘abuelo-bonjour’. Ebanista francés y ex combatiente de la Gran Guerra”.

Macron que condecoró a Pablo Reinoso, artista argentino en París, con la Legión de Honor Pablo Reinoso Studio

Ni Emmanuel Macron ni su esposa Brigitte ocultan el particular afecto que sienten por Pablo Reinoso, como lo probó la inhabitual presencia de la primera dama en la ceremonia. Y esa estima no solo se debe a sus cualidades artísticas, sino también a su permanente defensa de los valores democráticos y republicanos. Quienes conocen a ese hombre afable, discreto y siempre disponible, a años luz de la celebridad que lo precede tanto en Francia como en el resto del mundo, saben de la solidez de esas convicciones.

Volviendo a las obras que ornan el Elíseo, sobre todo a la rampa de acceso —y por las cuales recibió la Legión de Honor—, Reinoso dice: “Sin modestia, yo quería marcar con una escultura mi attachement (apego) a Francia y a sus valores. Sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo y que vamos a vivir. Poder tener la oportunidad de transformar ese espacio, para suavizarlo, y al mismo tiempo realizar una obra que le da acceso a los minusválidos, que es compleja y equilibrada, que lleva fuerza, desbordamiento y equilibrio y que, por último, permite identificar inmediatamente que ese lugar es el Palacio del Elíseo. Fue, para mí, una experiencia y oportunidad única”.

Entre las obras de Reinoso que ornan el Elíseo está la rampa de acceso inaugurada este año

Oportunidad única que convirtió a esa rampa, bautizada Fleuves de France (Ríos de Francia) por el propio Macron, en una de las obras más vistas del mundo. Pues, esa estructura de hierro, etérea y ondulante, instalada a ambos lados de la entrada del palacio junto al célebre “perron de l’Elysee” (escalinata), aparece indefectiblemente en todas las imágenes y fotos cada vez que el mandatario recibe o despide a uno de sus huéspedes oficiales.

Al finalizar su vibrante recorrido por todas las etapas de creación de Pablo Reinoso, el presidente francés agregó: “Vuestras obras dicen todo de vuestro carácter. De esa generosidad que lo caracteriza. Usted no crea para hablar de usted mismo. Usted crea para decir lo que el espacio lleva en sí. Ese arte usted lo trajo hasta el palacio del Elíseo, para enmarcar de belleza su perron. Esas raíces y esos ríos de Francia nos hablan de lo que somos, de lo que nos atraviesa, y permitieron transformar nuestro patio de honor justo antes de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos, en forma absolutamente generosa y desinteresada. Son el símbolo de la geografía íntima de un país, sus arterias que conectan los hombres a su tierra, a la fuerza, a la justicia y a la paz”. Y el presidente concluyó: “Por haber dedicado su vida a modelar lo rígido, a articular lo inmóvil, a transfigurar lo ordinario. En el fondo, por no haber dejado jamás de transformar su habitación en piscina (…) Por no haber querido ser encerrado por nada, (…) estoy absolutamente honrado de conferirle la Orden de Caballero de la Legión de Honor”.

La orden de la Legión de Honor fue instituida el 19 de mayo de 1802. Se trata de una comunidad constituida por todos sus miembros, dotada de un nombre, un sello, un estatuto, un patrimonio y una personalidad jurídica de derecho público. Desde finales de 1962, está regida por el Código de la Legión de Honor, de la medalla militar y de la orden nacional del Mérito. Cada año, son recompensados con esa célebre condecoración militares y civiles reconocidos por sus méritos “eminentes” o “distinguibles”, pertenecientes a todos los sectores de actividad del país. La Legión de Honor representa la más alta distinción francesa. Su lema es “Honor y Patria”.