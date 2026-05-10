La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del domingo 10 de mayo

A las 16

Exilart y una novela sobre heridas abiertas. La escritora Gabriela Exilart presenta Tierra herida, su nuevo libro. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

Después del libro, empieza todo. La mesa propone pensar qué sucede tras la publicación, en un cruce de experiencias sobre escritura, circulación y lectores. Participan Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 16.30

Originales, copias y canon artístico. La charla propone debatir el lugar de las copias en la historia del arte y su vínculo con el plagio, los derechos de autor y la construcción del canon. Participan Milena Gallipoli y Leticia Obeid. En la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

Andrés Malamud y Astrid Pikielny presentan "Operación Argentina" Fabian Marelli

A las 17

Después de la IA, ¿quiénes somos?. El cierre de la Feria propone un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la subjetividad, la autonomía y la construcción de la realidad. Participan Tomás Balmaceda, Flavia Costa, Lucía Puenzo y Darío Sztajnszrajber, con palabras de Jonathan Taplin. Coordina Patricia Kolesnicov. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

A las 17.30

Sietecase presenta su nuevo libro. El periodista y escritor Reynaldo Sietecase presenta Cabrón, su nueva novela. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

Garcés revisita los relatos bíblicos. El escritor Gonzalo Garcés presenta Relatos bíblicos, una relectura literaria de textos clásicos. Coordina Luis Novaresio. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

A las 19

Política y poder en clave contemporánea. El politólogo Andrés Malamud y Astrid Pikielny presentan Operación Argentina, un libro que analiza la dinámica del poder y la política en el país. Participan Ernesto Tenembaum y Martín Rodríguez Yebra. Coordina Hinde Pomeraniec. En la Sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo.

La Feria, entre memoria y presente. A 50 años de su creación, la Feria del Libro se piensa como una memoria viva a partir de las experiencias de sus protagonistas. Participan Luisa Valenzuela, Liliana Heker y Vicente Battista. Coordina Enzo Maqueira. En la Sala Rodolfo Walsh, Pabellón Amarillo.