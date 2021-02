Pandemia. La Unesco pidió a los Estados que no descuiden a la cultura

El Comité Intergubernamental de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (del que la Argentina es miembro) emitió un comunicado sobre la profunda crisis que afecta al sector cultural, a causa de la pandemia de coronavirus. Según consideraron los expertos tras las reuniones que mantuvieron de manera online la semana pasada, la pandemia reveló la precariedad socioeconómica de los artistas y el riesgo de estandarización de las producciones ante la falta de promoción de la diversidad cultural. Este Comité es el encargado de revisar, monitorear y evaluar la implementación de la Convención 2005, y de aprobar los proyectos que financia el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural.

En 2021, cuando se celebra el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, y mientras se estudian planes de reconstrucción económica en todo el mundo, la Unesco solicitó a los Estados que no descuiden la cultura. “La recuperación por venir determinará qué será de nosotros en los próximos años -declaró Audrey Azoulay, directora general de la Unesco-. La cultura no debe ser olvidada en los planes nacionales porque la recuperación económica no será posible sin ella“. En alerta, el comité internacional pidió a todos los actores involucrados, de funcionarios de organismos públicos a gestores culturales de instituciones privadas, que apoyen estos esfuerzos. También se examinaron los resultados del movimiento ResiliArt que la Unesco lanzó en abril de 2020.

El debate se enfocó en la reconstrucción del sector cultural por medio de la economía creativa. Los participantes se refirieron a los modos en que artistas y creadores están lidiando en el contexto actual e hicieron énfasis en que el sector cultural necesita más apoyo de los gobiernos y las organizaciones regionales e internacionales. “Durante la pandemia, vimos películas, escuchamos música y leímos libros -señaló el compositor francés y “embajador cultural” Jean-Michel Jarre-. Nuestros museos y teatros son servicios públicos. Estas necesidades básicas de la vida humana están en peligro y debemos preguntarnos a nosotros mismos y a nuestros gobiernos si queremos salvar la cultura“.

El cineasta mauritano Abderrahmane Sissako indicó que muchos países africanos no tienen una estructura o políticas que tomen en cuenta el rol social de los artistas. “Muy pocos se ganan la vida con su talento y, cuando ocurre una tragedia como la pandemia, las consecuencias son definitivas para estos profesionales y para el mundo de la creación”, dijo. “Debemos aprovechar esta oportunidad para recordar a las autoridades públicas lo frágil que es la humanidad sin cultura”.

En la región y en la Argentina

Consultada por LA NACION, la responsable del programa de Cultura de la Unesco para la Argentina, Uruguay y Paraguay, María Frick, remarcó que es “imposible pensar en el desarrollo sostenible de las comunidades, pueblos o naciones sin la diversidad de sus expresiones culturales o los distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados”. Por otro lado, destacó que, en la Argentina, la Unesco impulsó “una alianza de trabajo inédita para generar estimaciones precisas que permitieran el diseño de medidas y políticas paliativas efectivas para el sector cultural”. En colaboración con la Secretaría de Desarrollo Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación, se trabajó en forma mancomunada con el Mercosur, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría General Iberoamericana y la Organización de Estados Iberoamericanos, evaluaron el impacto del Covid-19 en las industrias culturales y creativas de la región a partir de los datos brindados por diez países de la región (la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay). Así, se pudo constatar la cancelación del 83% de las actividades programadas en las infraestructuras culturales hasta el mes de junio y una caída del 13,75% en la creación de valor económico del sector en el segundo semestre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019. Las industrias culturales y creativas representan entre el 2 y 4% del PIB en la economía, con un total de más 2,6 millones de puestos de trabajo en los países participantes del estudio. “Paralelamente, nuestra encuesta de percepción de impacto señaló que el 64% de los artistas y profesionales de la cultura que trabajan de forma independiente vieron reducidos sus ingresos en más de un 80% -agregó Frick-. Estos datos nos permiten dimensionar el impacto de la pandemia en las industrias culturales y creativas y, al mismo tiempo, el rol que tiene la cultura en las agendas de desarrollo de los países. Los resultados de esta iniciativa fueron presentados el pasado 17 de diciembre.

Según una medición realizada por el Sistema de Información Cultural en la Argentina (Sinca), las industrias culturales fueron el tercer sector de la economía más afectado en la primera mitad de 2020. En los sectores afectados de modo directo por la suspensión de la presencialidad, como el cine, la danza, los conciertos y el teatro, la caída fue superior a la del promedio del sector cultural en general (un 27% en la primera mitad del año pasado). El Sinca está terminando un informe que incluye datos de la segunda mitad de 2020, cuando las restricciones sanitarias se hicieron menos rígidas.

Por último, ayer, los ministros Claudio Moroni (Trabajo, Empleo y Seguridad Social), Tristán Bauer (Cultura) y Matías Lammens (Turismo y Deportes) anunciaron que comenzó a pagarse el programa de Recuperación Productiva (Repro II) que alcanza a 10.065 empresas del país y a más de trescientos mil trabajadores. “Las industrias culturales son uno de los sectores más vulnerables por esta pandemia, por eso desde el gobierno nacional hemos trabajado en el diseño e implementación de diferentes planes para acompañarlas”, dijo Bauer y recordó que en 2020 se habían invertido más de 12.000 millones de pesos, destinados a 100.000 trabajadores, 25.000 empresas y 5500 espacios y organizaciones culturales. No obstante, solo 335 empresas culturales serán beneficiarias de los Repro II. Hacia fin de 2020, el Gobierno nacional recibió críticas cuando se tomó la decisión de excluir al sector editorial y librero del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).