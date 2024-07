Para Mariana Enriquez, el triunfo de Javier Milei es culpa del “progresismo cómodo”

Escuchar

En redes sociales, este fin de semana se viralizó un video con declaraciones sobre política argentina de la escritora Mariana Enriquez en una entrevista con la periodista española Laura García Higueras para el portal de noticias elDiario.es, realizada a mediados de junio y reproducida en elDiario.ar. Luego de hablar de su nuevo libro, Un lugar soleado para gente sombría, que la autora presentó en la Feria del Libro de Madrid, se refirió al gobierno del presidente Javier Milei.

“No voté a Milei, no lo votaría en mi vida y preferiría que otra persona fuera el presidente -dijo Enriquez-. Lo que pasa es que está demostrado que vivir en la indignación no funciona, políticamente hablando. Ya sé que es un horror. El problema es cómo logró una representación del 56%. Eso quiere decir que hay una sociedad que tiene un hartazgo y que encuentra una esperanza en un personaje que claramente tiene un carisma. Y eso es terrorífico porque quiere decir que estaban muy desesperados. Y también es terrorífico que las opciones progresistas y de política más convencional no lo hayan visto, porque quiere decir que además de desesperados, estaban desamparados por sus representantes”.

A continuación, la autora responsabilizó al “progresismo cómodo” y a los ciudadanos (en ese orden) por el triunfo de La Libertad Avanza. “En vez de enojarse y culpar a la gente hay que decir: ¿Qué hizo mal el progresismo cómodo que dejó a la gente abandonada? La responsabilidad de tener estos fenómenos también es de los representantes que no lo pudieron detener. No solo no le solucionaron la vida a la gente, sino que además dejaron que creciera una opción política peligrosa y eso es gravísimo”.

“De eso también tienen culpa los ciudadanos -remarcó-. Es muy difícil, sobre todo en una cultura donde rápidamente la gente trata de ubicarse del lado del bien, aunque no signifique nada. Firmás ochenta cartas a favor o en contra de esto o lo otro. Eso a la gente para la que lo hacés no le sirve para nada, pero vos lo subís a redes sociales para decir que lo hiciste. Entonces vos, automáticamente, estás del lado del bien sin haber hecho absolutamente nada ni tener información acerca de la cuestión. Es una cultura muy cobarde, donde esa necesidad de estar todo el tiempo del lado del bien para no recibir un linchamiento anula pensar, la información. Y de repente, en medio de toda esta discusión, se te cuela”.

Sus palabras (que se enmarcan en un “discurso antiproge” por parte de intelectuales, escritores y periodistas en la Argentina) recibieron apoyos y también críticas. “Extraordinaria Mariana Enriquez: desesperados y desamparados...”, escribió en X la doctora en Filosofía Diana Maffía. “Me deprime que la progresía medio pelo aplauda como si fuera una epifanía esta observación bastante obvia de Mariana Enríquez que hasta un miope pudo verla tras las elecciones no del 2023, sino ya del 2021. La vara intelectual por el piso”, opinó el periodista Juan Ignacio Provéndola. “Mariana Enriquez no solo escribe libros estupendos (y terroríficos); nos explica maravillosamente y en tan solo un minutito el porqué del triunfo de personajes como Milei”, sostuvo, también en X y desde España, la periodista Patricia Fernández de Lis.

Algunos usuarios recordaron que Enriquez había apoyado las políticas del gobierno del Frente de Todos (muchas de ellas progresistas) e incluso que había sido directora del área de Letras del Fondo Nacional de las Artes. Su paso por la institución que el Gobierno de Milei quiso cerrar será recordado porque, en 2020, en plena pandemia, lanzó un concurso único de novela, cuento, ensayo, poesía y novela gráfica en los géneros de terror, fantástico y ciencia ficción con el argumento de que estaban subvalorados.

En la entrevista con elDiario.es, la autora atribuyó a Milei y a Donald Trump un “carisma oscuro”. “Pasa lo mismo con Trump, dice las cosas en la cara a la gente. A nadie le molesta que Trump tuitee hasta las cinco de la mañana. Lo ven de otra manera. Me parece que ese es el fenómeno que analizar. ¿Qué es ese apoyo? ¿Por qué?”, quiso saber la entrevistada.

“Esta es una reacción en contra de la política, porque es percibida como gente que tiene privilegios aunque no los tenga, como si fuese una especie de nobleza que no está mirando a la gente -concluyó sobre el ascenso de gobiernos de extrema derecha-. Lo que tiene que hacer la política no lo sé. Personalmente me sirve más tratar de entenderlo que estar enojada. Es muy fácil indignarse y en seguida van a decir qué bien, está del lado correcto. Pero eso yo ya lo sé. Ya estoy enojada, quiero que se vaya”.

Antes de que fuera trending topic por sus opiniones sobre Milei y “el progresismo cómodo”, la autora había sido tema de conversación en redes por algunos errores detectados por los lectores en su nuevo libro, Un lugar soleado para gente sombría, que publicó el sello español Anagrama. “Me hizo mal q en el cuento q le da el título a su último libro Mariana Enriquez diga q Cinco Saltos, el pueblo de la provincia de Rio Negro en el q se casaron mis viejos, está en Neuquén”, había posteado el escritor y economista Nicolás Gadano (Enriquez pidió disculpas por esa gaffe). Otros se lamentaron por la abundancia de faltas de ortografía. Desde su lanzamiento, Un lugar soleado para gente sombría ($ 21.500) se ubica entre los libros más vendidos en la Argentina.