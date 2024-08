Escuchar

Es el sueño dorado de cualquier conductor o persona que se desplace en un vehículo: tener toda la autopista, ruta o avenida para uno mismo. Avanzar sin demoras y sin necesidad de estar pendiente de qué tienen pensado hacer los demás. Carriles identificados con letras garantizan a quienes circulan por el “H” que nada entorpecerá su cometido. Sin embargo, este placer pareciera que no va a durar mucho. El auto se desplaza hacia el Puerto de Dover, en Gran Bretaña, para cruzar a la Unión Europea. Por ahora sin demoras. Sin embargo, los países de la Comunidad en breve establecerán un sistema automatizado de ingreso y egreso del continente mucho más riguroso, que posiblemente genere demoras por sus requisitos. El Reino Unido no pertenece a la UE desde 2020 y dice no estar preparado para este nuevo sistema. Uno de los tantos recordatorios de que “pertenecer tiene sus privilegios”.

