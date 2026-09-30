Piden colaboraciones económicas para el escritor Elvio Gandolfo, internado en Montevideo
La hija del reconocido autor y periodista, internado desde hace varias semanas, informó que necesita ayuda para costear los gastos de los tratamientos médicos
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La familia del escritor y periodista argentino Elvio Gandolfo (Mendoza, 1947), que desde hace varios años reside en Montevideo, solicita colaboración económica para pagar los gastos de los tratamientos médicos del autor de novelas, poemarios y libros de cuentos y ensayos.
Su hija, la periodista y psicóloga Laura Gandolfo, informó que a LA NACION que su padre se encuentra internado desde hace varias semanas en el Mutualista Hospital Evangélico después de una caída y por “complicaciones de sus patologías crónicas, que le quitan movilidad por un golpe en una rodilla. Tras una operación, el escritor “requiere cuidados posteriores, servicio de acompañantes y enfermería, y alquiler de silla de ruedas”, difíciles de costear. Se espera el alta de fisiatría.
“Mi temor es todo el deterioro que está en curso y que va a venir, que afecta la movilidad del cuerpo, sobre todo -dijo la hija del escritor al periódico uruguayo La Diaria-. Casi no camina, pero él es muy peleador y le planta cara a todo. En algunos momentos aparece el nervio de antes”. Laura Gandolfo espera consultar a un médico especializado en geriatría que evalúe el cuadro general de su padre.
Gandolfo empezó a tener problemas de salud durante la pandemia de covid-19. Estuvo internado anteriormente, y él y su hija recibieron apoyo de escritores y periodistas desde Uruguay y la Argentina. También el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se había interesado en la salud del escritor. En 2024, autores como Pedro Mairal, Alejandro Zambra y Ana María Shua dictaron un seminario online a beneficio de Gandolfo.
El presidente del Centro PEN de la Argentina, Gabriel Seisdedos, dijo a este diario que se comunicó con su par de Uruguay, Ruperto Long. Para colaborar desde ese país, se puede transferir a la cuenta en pesos uruguayos 1200267628 a nombre de Elvio Gandolfo en el Banco Santander (0071001200267628 desde BROU) y también a la tarjeta Prex de Laura Gandolfo (CI 3.170.869-7, cuenta 1008269). Desde la Argentina y otros países, a PayPal y a la caja de ahorros en el Banco Nación (alias OLEO.VUELO.BARBA)