Piden colaboraciones económicas para el escritor Elvio Gandolfo, internado en Montevideo

La familia del escritor y periodista argentino Elvio Gandolfo (Mendoza, 1947), que desde hace varios años reside en Montevideo, solicita colaboración económica para pagar los gastos de los tratamientos médicos del autor de novelas, poemarios y libros de cuentos y ensayos.

Su hija, la periodista y psicóloga Laura Gandolfo, informó que a LA NACION que su padre se encuentra internado desde hace varias semanas en el Mutualista Hospital Evangélico después de una caída y por “complicaciones de sus patologías crónicas, que le quitan movilidad por un golpe en una rodilla. Tras una operación, el escritor “requiere cuidados posteriores, servicio de acompañantes y enfermería, y alquiler de silla de ruedas”, difíciles de costear. Se espera el alta de fisiatría.

Un error de Ludueña Elvio Gandolfo Tusquets

“Mi temor es todo el deterioro que está en curso y que va a venir, que afecta la movilidad del cuerpo, sobre todo -dijo la hija del escritor al periódico uruguayo La Diaria-. Casi no camina, pero él es muy peleador y le planta cara a todo. En algunos momentos aparece el nervio de antes”. Laura Gandolfo espera consultar a un médico especializado en geriatría que evalúe el cuadro general de su padre.

Gandolfo en 2020 LA NACION

Gandolfo empezó a tener problemas de salud durante la pandemia de covid-19. Estuvo internado anteriormente, y él y su hija recibieron apoyo de escritores y periodistas desde Uruguay y la Argentina. También el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se había interesado en la salud del escritor. En 2024, autores como Pedro Mairal, Alejandro Zambra y Ana María Shua dictaron un seminario online a beneficio de Gandolfo.

Caminando alrededor Elvio Gandolfo Caballo Negro

El presidente del Centro PEN de la Argentina, Gabriel Seisdedos, dijo a este diario que se comunicó con su par de Uruguay, Ruperto Long. Para colaborar desde ese país, se puede transferir a la cuenta en pesos uruguayos 1200267628 a nombre de Elvio Gandolfo en el Banco Santander (0071001200267628 desde BROU) y también a la tarjeta Prex de Laura Gandolfo (CI 3.170.869-7, cuenta 1008269). Desde la Argentina y otros países, a PayPal y a la caja de ahorros en el Banco Nación (alias OLEO.VUELO.BARBA)