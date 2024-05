Polémica en Mar del Plata por un festival con música y “foodtrucks” en la Casa del Puente

Escuchar

La Municipalidad de General Pueyrredón, a través de su Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, a cargo de Fernando Muro, y en conjunto con la Dirección de Cultura, a cargo de Francisco Taverna, anunciaron para este sábado, Día Internacional de los Museos, la realización de un festival en la Casa sobre el Arroyo o Casa del Puente, la obra de los arquitectos Amancio Williams y Delfina Gálvez Bunge en Mar del Plata declarada patrimonio nacional en 1997. Del “Festival Emprende Fusión” participarán cincuenta emprendedores locales, habrá foodtrucks y un DJ en vivo. Con entrada libre y gratuita, está previsto que se haga de 14 a 20.

En una nota publicada ayer en el diario marplatense La Capital, titulada “Consecuencias de no saber lo que se tutela: la irresponsable programación en la Casa sobre el Arroyo”, el periodista Nino Ramella, expresidente del Ente de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, criticó la iniciativa. “Hasta hace nada las visitas a la Casa eran rigurosamente restringidas -recordó-. Solo podían ingresar entre 15 y 20 personas acompañadas que anticipadamente hubieran sacado turno. Para calmar las expectativas de la demanda en su momento el titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura sostuvo que ‘la seguridad de la Casa del Arroyo se ha fortalecido con personal permanente debido a su estado húmedo y la necesidad de un mantenimiento intensivo’ y acotó que ‘la intención es preservar la casa de la mejor manera posible, evitando una reconstrucción rápida que pudiera comprometer su integridad’. Y resulta que ahora en una decisión inconsulta y atolondrada habilitan una concurrencia masiva e indiscriminada con el agravante de los foodtrucks y la música en vivo”.

El parque de la premiada Casa sobre el Arroyo, la obra arquitectónica más jerarquizada de Mar del Plata, tiene valor ambiental: "ese jardín forma parte del monumento", advierten Gentileza

El director de Cultura actual, Francisco Taverna, se refirió al artículo de Ramella en su cuenta de X. “Hace un rato leí un artículo periodístico que intenta asustar sobre cómo llevamos adelante la gestión de nuestros museos y espacios culturales -escribió-. Quería mostrarles lo que pasa en el mundo con lugares de más de 2000 años de historia (ojalá algún día lleguemos a esto)”. A continuación, en un “hilo” de X donde no faltaron emojis, dio ejemplos internacionales de eventos y shows masivos en las pirámides de Guiza, ante el Louvre e incluso en la Muralla China. “Ya que estamos aprovecho a invitarnos este finde a la feria de emprendedores en el parque de Casa sobre el arroyo, va a estar buenísimo”, concluyó. Los foodtrucks serían solo dos, y de café, según dijo el funcionario.

Hace un rato leí un artículo periodístico que intenta asustar sobre cómo llevamos adelante la gestión de nuestros museos y espacios culturales



Quería mostrarles lo que pasa en el mundo con lugares de más de 2000 años de historia (ojalá algún día lleguemos a esto 😜) 👇 — Francisco Taverna (@FranTaverna) May 15, 2024

“La Casa sobre el Arroyo es la obra arquitectónica más jerarquizada de Mar del Plata, con una trascendencia internacional que la hace única en nuestro país. Tiene protección especial por ser Monumento Histórico Nacional -dice Ramella a LA NACION-. Ingresar a ese predio con camiones gastronómicos, habilitar una entrada libre y ejecutar música en vivo es una agresión inadmisible. Se trata de un parque biológico enmarcado nada menos que por el arroyo fundacional. Están infringiendo la ley que los obliga a pedir autorización a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. En su momento el pliego de bases y condiciones de su puesta en valor impedía entrar con máquinas y hasta los obreros tenían determinado por dónde debían caminar, toda vez que faltan hacer cateos arqueológicos para ubicar lo que fueron senderos originales. Y ahora alientan un ingreso masivo y con camiones”.

“Taverna ignora que esos espacios no tienen comparación con la Casa del Puente -dice Ramella sobre los ejemplos brindados por el funcionario marplatense-. En Guiza se hizo en el desierto, con el fondo de las pirámides; en el Louvre se hace afuera, y sobre la Muralla China diariamente caminan cientos de miles de personas”. Y evocó las palabras de Delfina Gálvez sobre la construcción de la Casa del Puente: “Era la única manera de no tener que voltear ningún árbol”.

Musica electronica para los pajaros y camiones con choripanes para la multitud en un Monumento Historico Nacional. Imperdible. Solo en Argentina👇 pic.twitter.com/Jx56Fdq0Ib — Pablo Williams (@PabloPwilliamsg) May 16, 2024

Claudio y Pablo Williams, hijos de los arquitectos, se expresaron sobre la iniciativa. “Música electrónica para los pájaros y camiones con choripanes para la multitud en un Monumento Histórico Nacional. Imperdible. Solo en Argentina”, comentó en X Pablo Williams. “Totalmente inadecuada, arriesgada e innecesaria”, dice a LA NACION Claudio Williams. En Facebook, había escrito: “Deplorable por donde se lo mire”.

La presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la licenciada Mónica Capano, confirmó a LA NACION que el organismo no había sido consultado por las autoridades de la municipalidad. “Y si nos hubieran consultado, hubiera sido un rotundo no -dice Capano a este diario-. Cuando se hizo la refacción de la casa, en el pliego de licitaciones se tuvo en cuenta lo ambiental: ese jardín forma parte del monumento. Se les pidió a los obreros que circularan por determinado lugar para no dañar el arbolado; tampoco ingresaban camiones, sino que los materiales se ingresaban en carretillas, y ahora quieren poner foodtrucks y no controlar la carga. Es una locura”. También se hicieron informes sobre la “incompatibilidad o el perjuicio” que podrían generar para las especies de aves que viven en el jardín histórico recitales, conciertos y ruidos molestos.

Organizaciones en defensa del patrimonio cultural y colegios de arquitectos se manifestarán al respecto, con la intención de frenar el festival; incluso, se intentará hacerlo por vía judicial. LA NACION pudo saber que la Asociación Amigos Casa sobre el Arroyo le había pedido a Taverna que los foodtrucks se pusieran sobre la calle, fuera del parque. Tras las protestas en la prensa y en redes, autoridades del Ente Municipal de Turismo y Cultura anunciaron que los camiones de comida se ubicarían en la calle y que se controlaría el ingreso del público. No hicieron referencia a la participación del DJ.

“El sábado suceden dos cosas en la Casa sobre el Arroyo: es el Día Internacional de los Museos, y hay visitas ya pactadas dentro de la casa, manteniendo el protocolo que tenemos desde que iniciamos la apertura en enero: se entra de a quince personas sobre un perímetro para proteger el piso y se conocen las visuales de la casa -indicaron desde la Subsecretaría de Comunicación de la municipalidad-. Por fuera de eso, la Secretaría de Desarrollo Local e Inversiones organiza un evento para emprendedores clase A, que van a mostrar sus productos en un lateral del parque. No se usa todo el parque, es un lateral, y los foodtrucks van a estar ubicados sobre la calle Quintana. ¿Qué quiere decir esto? Que están afuera del predio y que la seguridad privada que paga el municipio no va a permitir que se ingrese al predio con comida. Siempre desde el municipio lo que buscamos es preservar el bien patrimonial, pero también darle un uso porque esa es la forma en la que los vecinos se apropian de un monumento histórico. No solo viéndolo, sino que también buscamos dotarlo de una agenda para que no solamente sea un rango etario el que vaya a visitarlo”.

Respecto del show musical, detallaron: “Cuando decimos que va a haber música en la Casa sobre el Arroyo, lo hacemos inspirados en lo que los Williams decidieron para esa casa, que es una casa estudio: lo que se va a hacer es poder escuchar música para vivenciar lo que hacía la familia Williams en esa casa estudio para la forma en la que fue diseñada. Sin ir más lejos, hace menos de una semana se realizó una actividad con la Banda Sinfónica Municipal para celebrar el día del Himno Nacional Argentino donde interpretaron esta composición”.

A inicios de año, la restauración de la Casa del Puente ganó el prestigioso Premio de Modernismo 2024 del Fondo Mundial de Monumentos/Knoll. Las obras fueron realizadas por los ministerios de Cultura y de Obras Públicas de la Nación junto con la Municipalidad de General Pueyrredón.