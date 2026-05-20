Astrofotografías de un marplatense fueron difundidas en la cuenta oficial de Instagram de la NASA

Dos imágenes del astrofotógrafo Lucas Dortone (Mar del Plata, 1987), tomadas en localidades del sur de la provincia de Mendoza, fueron publicadas en la cuenta oficial de Instagram del programa astronómico de la NASA, Astronomy Picture of the Day (APOD). Dortone tiene más de quince años de experiencia en fotografía astronómica, especialización que adquiere relevancia internacional en el país.

“Comencé de manera autodidacta, en una época en la que en la Argentina había muy poca información técnica disponible sobre esta especialidad -dice a LA NACION-. En 2013 obtuve un reconocimiento en el concurso nacional de astrofotografía del Observatorio de la Universidad de La Punta, en San Luis, y desde 2014 dicto talleres presenciales y online en la Argentina, Chile y otros países”.

El cometa R3 PanSTARRS, en picada hacia el volcán Malacara, en Malargüe Lucas Dortone - Gentileza

Su trabajo se basa en la planificación, captura y procesamiento de imágenes del cielo nocturno, “buscando registrar el universo con criterio técnico, respeto por los colores reales y contexto astronómico”, cuenta. Desarrolló proyectos en distintos paisajes naturales del país, incluyendo áreas protegidas que requieren autorizaciones especiales, como el Parque de Huellas de Dinosaurios y La Payunia, en Malargüe, Mendoza.

La Vía Láctea en Castillos de Pincheira, en Malargüe Lucas Dortone - Gentileza

“También trabajé en Chile con un contrato vinculado a astronomía y astrofotografía, participé en congresos y actividades especializadas, y conduje una columna semanal de meteorología y astronomía en FM Rock & Pop Mar del Plata”, señala. Para Dordone, el cielo no es un límite, sino apenas un umbral.

La galaxia de Andrómeda visita el macizo de El Sosneado Lucas Dortone - Gentileza

Las dos fotos seleccionadas por APOD -y replicadas en sitios espejo de internet como Universe Screen y Sky- fueron hechas en Malargüe, con el cometa C/2025 R3 Panstarrs (cuerpo celeste de largo período que completó su mayor acercamiento a la Tierra y al sol en abril, procedente de la Nube de Oort) que parece apuntar hacia el volcán Malacara y otra del mismo cometa y el cerro Paraguay, en San Rafael.

Núcleo galáctico en el área natural protegida La Payunia Lucas Dortone - Gentileza

“En los últimos años hice varios trabajos en Malargüe, en lugares como El Sosneado, Castillos de Pincheira, el Parque de Huellas de Dinosaurios y La Payunia. Parte de ese trabajo busca mostrar el potencial que tiene la región para la astrofotografía y el astroturismo, por la calidad de sus cielos y la diversidad de sus paisajes”, destaca.

Captura del cometa Atlas, de Lucas Dortone Lucas Dortone - Gentileza

Algunas de sus imágenes fueron enviadas a APOD, el sitio vinculado a la NASA que selecciona y difunde fotografías astronómicas de todo el mundo. “Si bien aun no fueron publicadas como imagen del día en la web, algunas de ellas fueron compartidas por la cuenta oficial de APOD en Instagram -explica Dordone-. Eso puede ser un indicio de que eventualmente también sean publicadas en el sitio, ya que el proceso de selección sigue ese orden, aunque no hay una fecha confirmada ni aviso previo. De todas maneras, para mí ya fue gratificante que las compartan en estos sitios importantes dentro del ámbito de la astrofotografía”.