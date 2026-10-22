Por seis millones de pesos: el Premio Fundación Medifé Filba ya tiene sus cinco títulos finalistas

Ya se conocen los cinco libros finalistas de la séptima edición del Premio Fundación Medifé Filba que busca dar visibilidad a “novelas que cruzan los géneros”, publicadas durante el año anterior. El jurado integrado por Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Alan Pauls eligió La merma, de María Moreno; Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi; Hija biográfica, de Romina Paula; López López, de Tomás Downey, y La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón. El ganador, que se anunciará el 19 de noviembre, recibirá seis millones de pesos.

Dos de los cinco libros (el de Moreno y el de Battistón) no son novelas; La merma es la crónica de los avatares de la internación y recuperación de la autora (que tuvo un ACV en 2021, en plena pandemia) y La madre de Beckett tenía un burro, un ensayo de traductor con apuntes biográficos y reflexiones.

Los cinco finalistas de la séptima edición del Premio Fundación Medifé Filba de Novela

Hay un surtido equilibrado de editoriales: dos de los libros fueron publicados por los grandes grupos (el de Moreno es de Random House y el de Battistón, de Emecé, del Grupo Planeta) y tres por sellos independientes: Hija biográfica (Entropía); López López (Fiordo) y Kurepa, que marca el debut de La Crujía en el premio.

“Cinco novelas muy diferentes entre sí, pero que comparten una misma inquietud: explorar los límites de la narración -observan los organizadores del certamen en el comunicado de prensa que incluye también una síntesis de las obras seleccionadas-. De la historia familiar a la mitología guaraní, de las obsesiones de un traductor a un cuerpo que obliga a reinventar la escritura, de una guerra absurda a las identidades que se construyen y se deshacen. La invitación sigue siendo la misma: descubrir estas novelas, dejarse llevar por sus voces y, sobre todo, leer”.

En 2025, una autora de Fiordo, Carmen M. Cáceres, ganó el certamen con La ficción del ahorro y, en 2023, el premio lo obtuvo un autor de Entropía: Diego Muzzio, con El ojo de Goliat. La jurado Cabezón Cámara proveyó un premio a Literatura Random House con la archigalardonada Las niñas del naranjel, en 2024. Los otros tres ganadores del premio a novela publicada fuero Juan Mattio, Federico Falco y Juan Ignacio Pisano.