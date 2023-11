escuchar

Con su primera y elogiada novela, El ojo de Goliat, el escritor argentino residente en Francia Diego Muzzio (Buenos Aires, 1969) ganó la cuarta edición del Premio Fundación Medifé Filba de Novela. Publicada en 2022 por el sello Entropía, la novela de Muzzio fue elegida por el jurado integrado por las escritoras Betina González y María Moreno, y el escritor Federico Falco. Muzzio, reconocido cuentista, poeta y autor de libros para niños, recibirá $ 1.200.000. Tal vez por su bajísimo perfil, sigue siendo un escritor poco conocido por el gran público.

La novela ganadora se publicó en Entropía, en 2022

La novela de Muzzio competía con Derroche de María Sonia Cristoff (publicada por Penguin Random House y con la que la autora ganó este año el Premio Sara Gallardo); Una oportunidad, de Pablo Katchadjian (Blatt y Ríos); Barro, de Natalia Rodríguez Simón (Mardulce), y Los brasileros, de Rodolfo Omar Serio (Omnívora). A través del encuentro entre un psiquiatra y un paciente, narra el inestable equilibrio entre la soledad y la locura, y el crimen y la culpa. La novela está dividida en tres partes y transcurre en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, en un hospital psiquiátrico británico y en la Patagonia.

Diego Muzzio nació en 1969; este año se publicó su poesía reunida, con el título de "Nadar bajo la tierra" (Salta el Pez) Bruno_DEMELIN

“Estoy muy contento, contentísimo con que se reconozca la calidad de la novela -dice Muzzio en diálogo con LA NACION-. Ahora estoy escribiendo tres nouvelles en la onda estructural de Las esferas invisibles, pero con otros temas. Estoy en pleno trabajo y no sé muy bien hacia dónde va”. El autor visitará Buenos Aires a mediados de 2024. “Me interesa muchísimo el género de terror; de hecho, me inicié como lector, leyendo a Edgar Allan Poe -cuenta-. Disfruto muchísimo la literatura de terror, de la que se está hablando tanto ahora en la Argentina. Había muy poco del género en nuestra literatura, Quiroga, Borges, Cortázar. Había que buscar y buscar para encontrar”.

“En las primeras décadas del siglo XX, el ingeniero David Bradley es enviado a reparar el faro más austral del mundo, ubicado en Tierra del Fuego -puntualizó Betina González-. Regresará de ese viaje con la psiquis destrozada. Queda a cargo de su psiquiatra, Edward Pierce, desentrañar lo que pasó a partir de las técnicas de la hipnosis y de la reconstrucción de los hechos que el diario de su paciente narra en un lenguaje que se deshilacha a medida que se suceden los días. El éxito del médico es parcial, como corresponde a una novela que sabe tramar muy bien su misterio: somos los lectores quienes completamos un rompecabezas que no tiene un solo resultado, ya que las piezas pueden encajar de varias maneras para formar distintas figuras finales. El ojo de Goliat es una novela alucinante y alucinada, cuyos escenarios se quedan con nosotros por largo rato”.

Para la autora que ofició de jurado, Muzzio realizó “una proeza singular” al amalgamar la novela de terror con la de aventuras. “Combina con elegancia y maestría tanto la tradición argentina de la literatura de la pura invención que cultivaron Borges, Ocampo y Bioy, como la tradición europea de lo sobrenatural que tiene en Stevenson a su principal referente [uno de los personajes de la novela es presentado como primo del autor de La isla del tesoro]”.

“El ojo de Goliat es una proeza literaria: ajustada, meticulosa, con guiños a autores clásicos y varios niveles posibles de lectura, un puro y majestuoso deslizamiento hacia el horror”, destacó Falco. “Narrada con ecos de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, a través dobles opuestos, de registros íntimos y debates médicos positivistas, Muzzio construye un pasado argentino de ficción que, como en los relatos del siglo XIX, a través de un orden narrativo engañoso, parece hacernos perder (la razón) como a cualquiera que se relacione con un faro como El ojo de Goliat”.

Muzzio publicó su primer libro, los poemas de El hueso del ojo, en 1991. En 1996 obtuvo el Primer Premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes por su libro Sheol Sheol, y en 2000 recibió el Primer Premio Hispanoamericano de Poesía Sor Juana Inés de la Cruz por Gabatha. Este año en la Feria de Editores se presentó Nadar bajo la tierra. Poesía reunida (Salta el Pez). Es autor de diez títulos de literatura infantil y juvenil como Galería universal de malhechores (Selección White Raven 2011 y Alija 2011), El año del corredor solitario y El hombre que compró un planeta, entre otros. En 2007 publicó su primer libro de cuentos para adultos Mockba (Entropía), seguido por las aterradoras nouvelles de Las esferas invisibles (Entropía, 2015) y el libro de relatos Doscientos canguros (Entropía, 2019).

Este año concursaron del Premio Fundación Medifé Filba doscientas novelas de escritores argentinos publicadas en 2022. El ojo de Goliat se suma a las tres novelas ganadoras de las ediciones anteriores: El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano; Los llanos, de Federico Falco, y Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio. Hasta ahora, ninguna escritora ganó el premio.