Por sus escritos y dichos racistas, Yayoi Kusama debió pedir disculpas en 2023

Tras conocerse la noticia de la muerte de la artista japonesa Yayoi Kusama, a los 97 años, en redes sociales varios usuarios recordaron que, por sus dichos y escritos racistas, debió pedir disculpas en 2023, antes de la inauguración de Yayoi Kusama: Amor infinito, muestra antológica en el Museo de Arte Moderno de San Francisco que corrió el riesgo de convertirse en un escándalo por las denuncias periodísticas y la reacción de la comunidad afroamericana. “Lamento profundamente haber utilizado un lenguaje hiriente y ofensivo en mi libro”, admitió.

A días de la inauguración de la muestra, un artículo del diario San Francisco Chronicle criticaba la decisión del museo de esa ciudad estadounidense de dedicarle una muestra a Kusama, que para ese entonces ya había sido objetada por las expresiones racistas en su autobiografía. La oficina de prensa del museo emitió un comunicado con la firma de la artista.

En las versiones a otros idiomas de la autobiografía de Yayoi Kusama, los fragmentos con contenidos racistas fueron eliminados

“Lamento profundamente haber utilizado un lenguaje hiriente y ofensivo en mi libro. Mi mensaje siempre ha sido de amor, esperanza, compasión y respeto por todas las personas. Mi intención de toda la vida ha sido enaltecer a la humanidad a través de mi arte. Pido disculpas por el dolor que he causado”, se disculpó Kusama.

El lacónico pedido de disculpas llegó con veinte años de retraso. En la edición japonesa de su autobiografía La red infinita, lanzada en 2003, la artista había hecho descripciones ofensivas y racistas de las personas negras y contaba con tono cándido que, cuando veía fotos de personas negras, las encontraba “exóticas”. Evocó que “imaginaba a Estados Unidos como una tierra llena de esos niños extraños y descalzos y selvas vírgenes y primigenias”. A las personas negras les achacó un “olor característico” y, en especial a los hombres, “prácticas sexuales animalísticas”. Algunas frases fueron expurgadas por los editores estadounidenses.

En otra frase omitida de la versión al inglés, se quejaba de que el barrio neoyorquino Greenwich Village, donde vivió durante la década de 1960, se había convertido en un “barrio marginal” debido a que “las personas negras se disparaban entre sí en la calle y las personas sin hogar dormían en la calle”. También adjudicó que los precios de las viviendas perdieran su valor a los vecinos negros.

Kusama había viajado a Estados Unidos en 1957, motivada por la artista Georgia O’Keeffe, y si bien participó activamente del clima antibelicista y revolucionario de la época, al parecer no llegó a empaparse de las consignas antirracistas. Volvió a su país natal en 1973.

En su obra de teatro de 1971, Tokyo Lee, presentó al personaje de un hombre negro como alguien “de aspecto salvaje, peludo y de piel negra como el carbón”. En su novela de 1984, The Hustler’s Grotto of Christopher Street, describe el presunto olor de los personajes negros, sus labios y genitales, sin tomarse el trabajo de proporcionar detalles sobre los personajes de otras razas. En 2017, el periodista estadounidense Dexter Thomas, de la revista Vice News, dijo que durante una entrevista, Kusama lo había tratado desdeñosamente y que, de manera abrupta y pese a lo acordado, prohibió que le sacaran fotos. Thomas atribuyó esa conducta a su color de piel.

Por décadas, el mundo del arte internacional hizo caso omiso a las denuncias del racismo de Kusama, erigiéndola como la artista vanguardista que había superado el trance de la enfermedad mental con lunares psicodélicos, instalaciones con espejos y luces y obras en serie que redundaron en ganancias millonarias.