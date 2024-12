Preocupación de artistas, académicos y críticos por el Salón Nacional de Artes Visuales

Diferentes organizaciones de artistas, académicos y críticos de arte expresan en estos días su preocupación por la demora en el lanzamiento de la convocatoria del Salón Nacional de Artes Visuales (SNAV), prestigioso certamen público con más de cien años de trayectoria: la primera edición se hizo en 1911. El llamado debía haberse realizado en los primeros meses del año en curso. En 2023, se otorgaron 54 premios (ocho pertenecientes al Premio Nacional a la Trayectoria Artística), por una suma de $13.000.000.

Desde la Secretaría de Cultura de la Nación -que organiza el certamen conjuntamente con el Palais de Glace, colección que se nutre de varios premios adquisición- dijeron a este diario que el SNAV nunca había estado en duda, aunque no pudieron confirmar la fecha de la convocatoria.

“La continuidad del Salón Nacional no está en discusión -respondieron desde el organismo que dirige Leonardo Cifelli-. Las demoras son administrativas, pero apuntamos a poder anunciarlo antes de que termine el año”. No obstante, anticiparon que a partir de ahora el Salón se achicará: tendrá “un presupuesto más austero” y se proyectan cambios en el reglamento, como la reducción de jurados (de los veintiún jurados actuales, tres por cada una de las siete regiones establecidas en la norma, se pasará a siete, uno por región). También se reducirán los gastos para los traslados de obras, porque volverán a quedar a cargo de los artistas.

“La Academia Nacional de Bellas Artes [ANBA] a través de quien escribe, presidenta de la Mesa Directiva 2022-2024, y a propósito de la posible discontinuidad del Salón Nacional de Artes Visuales 2024, se expresa en contra de la falta de información oficial acerca del desarrollo de este Salón con más de 100 años de historia en nuestro país -se lee en la carta enviada por Matilde Marín, presidenta de la ANBA-. El SNAV distingue a artistas visuales de todas las especialidades y otorga los Premios a la Trayectoria, siendo parte de las buenas prácticas culturales que son ejemplares en nuestro país”.

Marín ganó un premio del Salón años atrás. “Hablando ahora como artista, más allá de mi rol institucional en la ANBA, obtuve el mayor galardón en la disciplina de grabado en el año 1986, lo que me permitió llevar adelante mi desarrollo profesional artístico y creativo de una forma que no hubiera sido posible sin ese apoyo -destaca-. Asimismo, la colección del Palais de Glace, parte del patrimonio nacional de todos los argentinos, es probablemente una de las más importantes luego de la del Museo Nacional de Bellas Artes [MNBA]. Limitar el arte y la cultura es limitar el potencial de un país. No respetar ni defender los hitos culturales que signan nuestro patrimonio afecta gravemente la cultura de todos los argentinos. Esperamos que muchas de las adhesiones que está recibiendo esta declaración sirvan para una reflexión amplia y profunda que retome el normal desarrollo del Salón Nacional, siendo parte de la identidad de nuestro país”.

Desde comienzos de año, la directora del Palais de Glace -cerrado por obras- es la historiadora del arte e investigadora María Paula Zingoni.

La Asociación Argentina de Críticos de Arte, que presiden los investigadores y curadores Florencia Battiti y Fernando Farina, también emitió un comunicado sobre la demora en el lanzamiento de la convocatoria. “La Asociación Argentina de Críticos de Arte cuestiona la postergación sin fecha del Salón Nacional de Artes Visuales 2024, que distingue a artistas visuales de todas las especialidades y otorga los Premios a la Trayectoria -expresa-. La falta de información sobre la continuidad de este Salón con más de cien años de historia pone de manifiesto el desinterés y la falta de conocimiento sobre la importancia de esta convocatoria para los artistas de todo el país. Exigimos que los responsables del Palais de Glace y la Secretaría de Cultura den una pronta respuesta a los reclamos que está haciendo toda la comunidad artística y revea este tipo de decisiones que afectan de gravedad la cultura de todos los argentinos”.

En su cuenta de Instagram, el grupo de artistas Nosotras Proponemos invita a apoyar el reclamo dirigido a los legisladores y a los responsables de la Secretaría de Cultura, en el que exigen la “restitución de la convocatoria” del SNAV “en todas sus categorías y la comunicación de su calendario en los primeros meses” del año próximo. Entre otros, likearon el pedido las artistas Valeria Conte McDonnell, Kuki Benski, Amalia Amoedo, Alejandra Repetto Escardó, Paula Senderowicz, Jorgela Argañaras y Maricel Álvarez, y el artista Daniel Santoro.

Nosotras Proponemos difundió además una carta pública titulada “Por la continuidad del Salón Nacional de Artes Visuales”. “Frente a la inconstitucional prórroga del presupuesto nacional por segundo año, decisión que afecta a la salud, la ciencia, la educación, los derechos humanos, la cultura y la sociedad en general, nos vemos en la urgencia de reclamar por la edición 2024 del SNAV -se lee al comienzo de la carta-. Vale recordar que el Salón surgió en 1911 convirtiéndose en un capítulo fundamental de la historia del arte argentino. Desde entonces, se sucedieron de manera ininterrumpida las ediciones anuales de sus premios, y con ellas, la voluntad original de impulsar el desarrollo de un campo artístico profesional en la Argentina. El Salón se transformó en un programa público con una sólida y permanente continuidad más allá de las eventuales circunstancias políticas del país”.

Se recuerda que las obras premiadas del SNAV pasan a integrar las colecciones del MNBA y del Palais de Glace, y que en 2018 se incorporó el Premio Nacional a la Trayectoria Artística que distingue a ocho artistas con una pensión vitalicia. A su vez, estos donan una obra de su autoría que se incorpora al acervo del MNBA.

En la carta se indica, además, que el “funcionamiento del SNAV” se ha transformado y mejorado “durante todos los años de su actividad con aportes de toda la comunidad de las artes visuales” [durante el gobierno de Juntos por el Cambio]. Nunca se dejó de otorgar, salvo durante el primer año de la pandemia. “Por esta excepcionalidad se realizó de forma conjunta la edición 2020 y 2021″, se consigna.

Y concluye: “La comunidad de artes visuales, como todos los sectores de la cultura a quienes apoyamos y defendemos, se encuentra en estado de alerta permanente desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Como colectivo de artistas visuales, comprometidos con la cultura nacional, manifestamos nuestro descontento y preocupación frente a este contexto de narrativas ofensivas y ataques frecuentes a los sectores culturales. Llamamos a la defensa de los espacios en los cuales construimos nuestras identidades: archivos sensibles y simbólicos, memorias comunes desde donde nos reconocemos y construimos conocimiento. Rechazamos las políticas que avasallan, censuran y desfinancian sin reparos nuestras voces, imágenes e ideas. Exigimos reponer en la agenda el establecimiento de las políticas culturales en todas sus áreas: cine, literatura, artes escénicas, música y artes visuales, que como industrias culturales generan trabajo y una activa y productiva economía propia del sector”.

