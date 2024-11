Proescritores: abrió la convocatoria porteña para escritores mayores de 60 años

El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires abrió la convocatoria anual de Proescritores, Reconocimiento a la Actividad Literaria (RAL) para escritores mayores de sesenta años residentes en la ciudad de Buenos Aires a través de un subsidio mensual, vitalicio y de carácter no contributivo, que actualmente asciende a $ 630.724. Si los beneficiarios cobran una pensión o una jubilación mínima, el RAL “pone” la diferencia para alcanzar esa cifra. La inscripción estará abierta hasta el viernes 6 de diciembre a las 17.

Este año, el gobierno anunció que actualizaría el monto del RAL dos veces por año. Hasta septiembre, era de $ 437.000.

Actualmente cobran el subsidio 52 escritores. Pueden solicitarlo autores mayores de sesenta años o afectados por una incapacidad permanente e irreversible, en este caso sin límite de edad. Deberán acreditar una trayectoria pública constante en la creación literaria, no inferior a diez años, o haber publicado al menos cinco libros, debidamente registrados en los géneros de poesía, cuento, novela, ensayo y teatro. El programa fue creado en la gestión anterior.

Los aspirantes a beneficiarios deberán contar con ingresos mensuales inferiores al monto del subsidio (si los tuvieran) y, de poseer inmuebles registrados a su nombre o del cónyuge, estos deberán, en conjunto, poseer una valuación fiscal inferior a $20.230.000. Desde el gobierno porteño recomiendan leer con atención el reglamento general en este enlace, donde también se informa cuál es la documentación requerida. Por cualquier duda o consulta, pueden escribir a proescritores@buenosaires.gob.ar.

“Me parece una política de primera para los escritores que están en la lona, es decir, los que cobramos la jubilación mínima -dice la escritora y periodista Silvia Puente a LA NACION-. Sin el aporte de Proescritores, yo no viviría; no es una exageración: no viviría”. Puente es autora de novelas históricas, poemarios y libros de no ficción.

“Agradezco a Proescritores que con el Reconociento a la Actividad Literaria, alias RAL, otorgado hace tiempo, colabora con mi mantenimiento esencial para seguir viviendo que por algo rima con escribiendo -dice el escritor y performer Fernando Noy a este diario-. Muchos pares encontramos refugio en diversos momentos de la lucha para sobrellevar nuestros destinos por merecimiento propio, pero sin este apoyo en verdad se volvería cada vez más difícil. Decir gracias es poco pero ahora imprescindible para quienes se acerquen en pos de un apoyo que al fin habrán encontrado. Sin paternalismo y con justicia poética en medio del caos habitual se yergue este faro de luz. Que nada ni nadie lo apague nunca”.

El comité de evaluación de las solicitudes está integrado por el editor Alejandro Katz, la presidenta de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, Graciela Aráoz, y el escritor Luis Benítez, además de representantes del Ministerio de Cultura porteño, todos ad honorem.

Por otro lado, escritores y organizaciones de escritores esperan que se conformen los jurados para que fallen los premios municipales de literatura de la ciudad de Buenos Aires. Diversas fuentes dijeron a LA NACION que el fallo se demora inexplicablemente.

Daniel Gigena Por