Dos mundos

Provienen de vidas diferentes, no comparten lenguaje, su percepción del mundo es distinta pese a que viven bajo un mismo cielo y habitan instantes como el que muestra esta foto: un encuentro fugaz, silencioso, contundente. La elefanta es africana, vive en el Ecoparque de Buenos Aires y tiene un nombre que no hace honor a la antigüedad de su estirpe: Pupy. De su cuidador (o cuidadora) no sabemos nada, salvo el breve lazo de afecto que observamos aquí. “La gente se queja de que tratamos a los animales como objetos, pero la verdad es que los tratamos como a prisioneros de guerra”, dice Elizabeth Costello, personaje central de la novela homónima de J.M. Coetzee, una escritora ya anciana, vegetariana e inmune al escándalo que sus ideas puedan generar. Algo desnuda Coetzee a través de su criatura: un dolor difícil de precisar, el mismo que impregna esta imagen.

Diana Fernández Irusta Por

Temas La historia detrás de la foto