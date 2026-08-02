Isabel Allende, escritora chilena: “Enfrenta los obstáculos a medida que se presenten, no pierdas energía temiendo lo que pueda haber en el futuro”.

Este domingo 2 de agosto, Isabel Allende cumple 84 años. Autora de reconocidas obras literarias, la escritora chilena construyó una trayectoria marcada por novelas exitosas, personajes femeninos memorables y una narrativa que combina historia, memoria y elementos del realismo mágico. Sus libros han sido traducidos a decenas de idiomas en todo el mundo.

La casa de los espíritus, una de sus obras más emblemáticas, fue adaptada a diferentes formatos. Este 2026, Prime Video estrenó una miniserie de ocho episodios inspirada en esta novela.

La vida de Isabel Allende

Isabel Angélica Allende Llona nació el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, donde su padre, Tomás Allende Pesce, se desempeñaba como diplomático chileno, por lo que mantiene su misma nacionalidad. Tras la separación de sus padres, regresó junto a su madre y sus hermanos a Chile. Vivió en Bolivia y en el Líbano, debido a los destinos diplomáticos de su padrastro, Ramón Huidobro.

Tras formarse en varios países volvió a Chile y entre 1959 y 1965 trabajó para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Se desarrolló en el periodismo y los medios de comunicación al participar de la revista Paula, una de las publicaciones femeninas más influyentes de la época.

La escritora Isabel Allende presentó de su último libro "Mi nombre es Emilia del Valle" en el Teatro Cervantes. Buenos Aires, Argentina. Camila Godoy - LA NACION

Fue esta experiencia la que la inspiró a crear historias con una presencia de mujeres fuertes, la reconstrucción de la memoria familiar y la reflexión política. Publicó La casa de los espíritus en 1982, una novela que se convirtió en un fenómeno editorial y la posicionó como las escritoras más importantes del mundo hispano. Le siguieron otros éxitos como De amor y de sombra, Eva Luna, El plan infinito, Hija de la fortuna, Retrato en sepia, La ciudad de las bestias, Inés del alma mía, El cuaderno de Maya, El amante japonés, Largo pétalo de mar y Violeta.

Uno de los momentos más significativos de su vida fue el exilio posterior al golpe militar de 1973 en Chile, que la llevó a mudarse a Venezuela. Estuvo casada con Miguel Frías, con quien tuvo dos hijos, Paula y Nicolás. Sin embargo, sufrió la enfermedad y posterior muerte de su hija, lo que la inspiró a escribir algunos de sus libros más personales y conmovedores.

En 2004 fue incorporada a la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y en 2010 obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Chile. Actualmente, continúa siendo una de las escritoras vivas más leídas en español, con más de 70 millones de ejemplares vendidos.

Frases para celebrar a Isabel Allende

“El amor nos vuelve buenos. No importa a quién amemos, tampoco importa ser correspondidos o si la relación es duradera. Basta la experiencia de amar, eso nos transforma”.

“Tal vez estamos en este mundo para buscar el amor, encontrarlo y perderlo, una y otra vez. Con cada amor, nacemos de nuevo, y con cada amor que termina recogemos una herida nueva. Estoy cubierta de orgullosas cicatrices”.

“El afecto es como la luz del mediodía y no necesita la presencia del otro para manifestarse. La separación entre los seres también es ilusoria, puesto que todo está unido en el universo”.

“Todos podemos cambiar, pero nadie puede obligarnos a hacerlo. El cambio suele ocurrir cuando enfrentamos una verdad incuestionable, algo que nos obliga a revisar nuestras creencias”.

Frases para recordar a Isabel Allende Gentileza Random House