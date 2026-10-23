Puerto de Lectura: empieza la Feria del Libro de Mar del Plata

Desde hoy hasta el 1° de noviembre tendrá lugar la 21ª edición de la Feria del Libro de Mar del Plata, “Mar del Plata Puerto de Lectura”, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur (Paseo Aldrey, en Sarmiento 2685). A lo largo de las diez jornadas, se la podrá visitar de 14 a 20, con entrada libre y gratuita.

Está organizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo del Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cutlura (Emturyc), y de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En 2025, participaron cerca de veinte mil personas.

La programación, destinada a públicos diversos, cuenta con presentaciones de libros, talleres, charlas, espacios de lectura, “jams” de improvisación y encuentros con escritores y autores marplatenses. Se puede consultar en este enlace.

Entre otros invitados, viajarán a la Perla del Atlántico Hugo Alconada Mon (este domingo presentará su investigación sobre los espías rusos Topos), Alexandra Kohan (este viernes hablará sobre su nuevo ensayo, El libro del dinero), Reynaldo Sietecase, Edgardo Esteban (autor de La última batalla), Federico Jeanmaire (presentará La niña que leía sentada en el piso), Laura Cukierman, Santiago Speranza, Carlos Rottemberg (llega con su flamante Pasen y lean), Diego Cagliolo, Flor Monfort, Luciana De Luca, Christian Gribaudo y Ana y Martín Bonetto.

La nueva edición del evento amplía la participación de librerías y el Sistema de Bibliotecas del Partido de General Pueyrredón a partir de la recuperación de espacios para los expositores. Los stands son pagos.

“Volver al Centro Cultural Estación Terminal Sur es muy importante porque se trata de un lugar estratégico de Mar del Plata, tanto por su ubicación como por su conectividad -dice la secretaria de Comunicación de la Unmdp, Albertina Marquestau-. Queremos que la Feria del Libro sea un paseo para todos, un espacio al que los marplatenses y quienes nos visitan puedan acercarse, recorrerlo y disfrutar de una propuesta cultural abierta y gratuita”.

Pese a la crisis del sector, tienen buenas expectativas para esta edición de la Feria. “Esperamos que la Feria convoque a un público amplio y diverso, que las familias, los jóvenes y los lectores de todas las edades se acerquen a participar de las actividades y que cada visitante encuentre una propuesta de su interés -agrega Marquestau-. Queremos que estos diez días sean una oportunidad para encontrarnos alrededor de los libros, compartir ideas y celebrar la cultura en nuestra ciudad. La Feria es una oportunidad para acercar distintas voces y miradas a los lectores, y también para poner en valor la producción literaria y cultural de nuestra ciudad”.

Para la Universidad Nacional de Mar del Plata, esta edición de la Feria tiene un significado especial por el 20° aniversario de su editorial universitaria. “Vamos a dedicar un espacio destacado a EUDEM, nuestra editorial, porque nos interesa compartir con toda la comunidad el conocimiento que producimos en la Universidad y acercar nuestras publicaciones a nuevos lectores”.

El Emturyc, que dirige Francisco Taverna y preside Diego Juárez, colabora con el evento, en el que hay stands de veintidós expositores.

La rectora de la Unmdp, Mónica Biasone, destacó el valor que la Feria tiene para la institución. “En épocas de inteligencia artificial, de la inmediatez, donde parecería que un algoritmo nos maneja la vida, volver al tiempo de reflexión que implica elegir un libro y leerlo es algo maravilloso”, expresó.