De la costa atlántica a la Rural: la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata celebra su 20° aniversario en la Feria del Libro

Creada en junio de 2006, la Editoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Eudem) celebra sus primeros veinte años con stand en la Feria del Libro porteña (325 del Pabellón Azul) y sillas playeras que invitan a conocer su catálogo de libros de humanidades y ciencias sociales, ciencia, divulgación científica, artes, política, derecho, historia, psicoanálisis y libros raros y olvidados como Las primeras biografías de Rosas, de Pedro de Angelis y Luis Pérez; Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi (homenajeado por el bicentenario de su nacimiento en el Pabellón 8 con una muestra de ilustradores internacionales), e inéditos de Enrique González Tuñón. Una colección de textos de escritoras pioneras de los derechos de las mujeres reúne, entre otras, a Juana Paula Manso, Gabriela Mistral y Rosa Guerra. Hay muchos títulos a diez mil pesos.

Eudem está dirigida por la licenciada María Andrea Di Pace y cuenta con el asesoramiento del editor y ensayista Alejandro Katz. “Desde sus inicios impulsa un renovado concepto de libro universitario, orientado a la promoción, transmisión y circulación del conocimiento -dice Di Pace a LA NACION-. Con una mirada plural y comprometida, en estos veinte años transcurridos, Eudem consolida su rol como espacio de encuentro entre la universidad y la sociedad”.

La editorial universitaria de la principal ciudad turística de la Argentina está en la Feria del Libro Gentileza Eudem

El catálogo de Eudem reúne más de 450 títulos; está organizado en series y colecciones y refleja una diversidad temática y disciplinar. “Entre sus colecciones destacadas se encuentran ‘Mar del Plata entre el mar y la pampa’, colección de ensayo histórico de historia de la ciudad de Mar del Plata a cargo de Elisa Pastoriza. Asimismo, atiende a distintos públicos lectores: incluye obras de ensayo, académicas y manuales de consulta y de formación profesional, libros de grado, de divulgación científica, traducciones y reediciones de escritoras y escritores argentinos”, señala Di Pace.

En el stand se encuentran unos 250 títulos de su catálogo; los libros tienen un valor promedio de $22.000 y muchos se consiguen a un valor promocional. Los más vendidos son los de la colección de Mar del Plata, los de “Esa plaga de polleras” con textos pioneros sobre los derechos de mujeres, La vida cotidiana en la Edad Media de Nilda Guglielmi y La cuestión bonaerense: apuntes para un nuevo contrato social, coordinado por el senador Maximiliano Abad.

“Comenzamos a trabajar con docentes e investigadores de la universidad en un programa de formación de autores: cómo pasar de la comunicación académica a la comunicación pública del conocimiento -cuenta Katz a este diario-. Entendemos que es importante que los académicos puedan comunicar, en diferentes plataformas, los conocimientos a la sociedad, al menos por tres razones: el conocimiento científico es imprescindible para el ejercicio de la ciudadanía; es necesario estar al tanto, aunque sea someramente, de lo que la ciencia dice del mundo para poder formar juicios sólidos y participar más activamente de la vida común; hace que la sociedad civil esté al tanto del quehacer académico facilita la valoración pública de la actividad científica, de docencia y de investigación, y estimula vocaciones entre los jóvenes para que avancen en la formación universitaria”.

Eudem trabaja en el desarrollo de una coedición internacional de salud pública. “La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata tiene una marcada orientación a salud pública, por la fuerte tradición socialista de la ciudad y de la universidad -dice Katz-. Las editoriales médicas tienen en general abordajes sobre clínica, farmacología, anatomía o patologías, pero hay poco material de salud pública. Y hay menos material todavía sobre patologías médicas asociadas con la pobreza, así que pensamos que una colección coeditada por varias universidades de América Latina puede abrir perspectivas tanto de investigación como de docencia y divulgación muy necesarias”.