El Parque de la Memoria recuperó y compartió un video con las palabras del artista indio Anish Kapoor en su visita a Buenos Aires en 2017 Fuente: Archivo - Crédito: Daniel Jayo

"¿Qué significa vivir el ahora?", se preguntó Anish Kapoor , uno de los más reconocidos artistas contemporáneos y autor de monumentales esculturas en todo el mundo, cuando vino a Buenos Aires . Su respuesta, en tiempos de pandemia por el coronavirus , resulta iluminadora. Por eso, el Parque de la Memoria recuperó ahora y compartió en YouTube un video con la charla que el artista nacido en Bombay, que vive y trabaja en Londres, mantuvo con Marcello Dantas, curador de la muestra Destierro , en 2017.

"Una de las cosas que creo que significa -contestó Kapoor- es que uno se entrega. Cuando uno realmente se involucra en algo (cuando realmente estoy dibujando, y estoy en lo mío, o cuando realmente estoy cocinando, y estoy en eso y me he entregado) el tiempo desaparece".

Con "Leviathan", una escultura de 120 metros de altura -en alusión a la bestia bíblica-, Kapoor creó una pieza que parece más grande que el espacio en el que está. Una ilusión óptica e hipnótica

Las palabras del artista pueden ser una clave para superar estos momentos de aislamiento. En esa entrega con pasión a lo que hacemos quizá radique el secreto para sobrellevar el encierro y la falta de contacto con otros. "Yo creo que el arte puede hacer eso: el arte es profundamente íntimo. Llama al compromiso, y en ese compromiso hay un tipo de ensoñación, un tipo de espacio para el soñar. En esos momentos, aunque solo sean una pocas fracciones de segundo, el tiempo no existe".

La monumental escultura The Cloud Gate, de Anish Kapoor, en Chicago

Lo que Kapoor dice vinculado al arte se puede aplicar a las actividades en las que nos entregamos con fruición, que hacíamos antes de la pandemia, y que diluyen, en muchos casos, la sensación de soledad y angustia.

Referente de la Nueva Escultura Británica, en 1990 Anish Kapoor representó a Inglaterra en la Bienal de Venecia, donde ganó el premio Turner. Fue condecorado con la Orden del Imperio Británico y obtuvo el Genesis Prize, entre otras distinciones. En 2015 lideró con el artista chino Ai Weiwei una marcha en Londres para pedir que la Unión Europea amplíe sus esfuerzos para recibir a los refugiados que huyen de Oriente Medio. Sus padres también fueron refugiados: su familia materna tuvo que escapar de Bagdad por al antisemitismo islámico.

Entre otras obras, Kapoor es autor de obras descomunales como la Cloud Gate , en el Millennium Park de Chicago; Sky Mirror , en Nottingham, y Dirty corner , en el Palacio de VersallesEn las redes, por dar un ejemplo, muchos comparten las comidas que empezaron a preparar al estar más en sus casas y los libros que están leyendo; otros escriben y comparten sus producciones.

Sky Mirror -que se instaló en el exterior del teatro en Wellington Circus, en Nottingham, Inglaterra- es una superficie de acero inoxidable inclinada que refleja en la tierra al cielo

"Como artistas no somos hacedores de cosas más o menos bellas. ¿A quién le importa eso?", dice Kapoor en el video. Y agrega: "Louis Vuitton lo hace mejor. Nosotros hacemos algo más que no tiene que ver con cosas más o menos bellas. Creo que necesitamos recordar esto que yo llamo ritual". Considera que somos seres religiosos: no lo vincula a creencias o a la doctrina sino a una realidad ritual. Para Kapoor , que desde noviembre y hasta el mes pasado expuso sus obras en la Fundación Proa de La Boca , la condición humana es misteriosa y el arte debe ir por ese camino. Quizás la vida también. "Los objetos misteriosos, las cosas misteriosas son contadas -señala-. Y si uno fuera capaz de dejar al menos una o dos, me parece que esa ha sido una vida bien vivida".