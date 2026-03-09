Del libro a la pantalla: las adaptaciones que marcarán el cine y el streaming en 2026

De Homero a Mariana Enríquez, de Jane Austen a Colleen Hoover, buena parte de los estrenos cinematográficos y televisivos de este año parten de un mismo punto: el libro. Clásicos del canon occidental, best sellers recientes y grandes sagas literarias alimentan una nueva ola de adaptaciones que ocupa tanto la cartelera como las plataformas.

Algunas de ellas ya pasaron por las salas argentinas en las primeras semanas del año. La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé y basada en el cuento de Mariana Enriquez, se estrenó en cines argentinos el 15 de enero de 2026. También llegó una nueva y controvertida versión de Cumbres Borrascosas, la novela de Emily Brontë, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, estrenada en cines el 12 de febrero de 2026. A esa lista se sumó Hamnet, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, dirigida por Chloé Zhao y protagonizada por Paul Mescal y Jessie Buckley, que también tuvo estreno en salas en febrero.

Matt Damon protagonizará la nueva adaptación de "La Odisea" de Christopher Nolan Imdb

El calendario de los próximos meses refuerza la tendencia. Uno de los proyectos más ambiciosos es Odisea, adaptación del poema épico atribuido a Homero dirigida por Christopher Nolan, protagonizada por Matt Damon y con estreno internacional previsto para el 17 de julio de 2026 en cines (la fecha exacta de estreno en Argentina aún no fue confirmada).

Otro clásico de la literatura inglesa que vuelve a la pantalla es Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Publicada por primera vez en 1813, la novela tendrá una nueva adaptación en formato de serie producida por Netflix, prevista para su estreno en el otoño. La historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy llegó varias veces al mundo audiovisual: entre sus versiones más conocidas se encuentran la miniserie de la BBC de 1995, protagonizada por Jennifer Ehle y Colin Firth, y la película dirigida por Joe Wright en 2005, con Keira Knightley y Matthew Macfadyen. La nueva producción de Netflix (que contará con las actuaciones de Emma Corrin, Jack Lowden y Olivia Colman) se suma así a una larga tradición de adaptaciones de la obra de Austen, uno de los títulos más revisitados de la literatura inglesa.

"Hamnet", en carrera al Oscar con trece nominaciones que se definirán el próximo domingo Universal Pictures

Las plataformas también siguen recurriendo a éxitos editoriales contemporáneos. Gente que conocemos en vacaciones, basada en la novela romántica de Emily Henry, se estrenó el 9 de enero de 2026 en Netflix, disponible también para el público argentino. En la misma plataforma debutó Agatha Christie: Las siete esferas, miniserie inspirada en la obra de la autora británica, estrenada el 15 de enero de 2026.

Disney+ también suma literatura a su catálogo. Los testamentos, continuación de El cuento de la criada escrita por Margaret Atwood, tendrá su estreno el 8 de abril en Disney+, ampliando el universo narrativo creado por la autora canadiense. La novela, publicada en 2019 y ganadora del Premio Booker, retoma la historia del régimen de Gilead quince años después de los acontecimientos narrados en el libro original. La adaptación televisiva funciona además como una expansión del fenómeno que comenzó con la serie The Handmaid’s Tale, basada en la novela de 1985, una de las distopías más influyentes de las últimas décadas. Con nuevos personajes y puntos de vista sobre el funcionamiento del régimen teocrático, la serie buscará continuar la historia que convirtió a la obra de Atwood en uno de los universos literarios más influyentes de la televisión contemporánea.

Nicole Wallace protagoniza la nueva adaptación de "La casa de los espíritus" Prime video

Entre los grandes proyectos cinematográficos del año aparece además Project Hail Mary, adaptación de la novela de ciencia ficción del escritor estadounidense Andy Weir, dirigida por Phil Lord y Christopher Miller y protagonizada por Ryan Gosling. La película tiene estreno previsto en cines en marzo.

El universo de las franquicias literarias continúa expandiéndose además con Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, nueva entrega basada en la saga de Suzanne Collins, con estreno internacional previsto para noviembre de 2026. A esa lista se suma Dune: Messiah, dirigida por Denis Villeneuve y basada en la novela El mesías de Dune de Frank Herbert, que continuará la historia iniciada en las películas protagonizadas por Timothée Chalamet y tiene estreno previsto para diciembre.

De la mano de Prime Video, la literatura latinoamericana también tendrá otra presencia en la pantalla chica con una nueva adaptación en formato miniserie de La casa de los espíritus, la novela de Isabel Allende. Publicado en 1982, el libro –que sigue la historia de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones– se convirtió en uno de los títulos más influyentes del boom narrativo latinoamericano tardío y consagró a Allende a nivel internacional. La historia ya había tenido una adaptación cinematográfica en 1993, dirigida por Bille August, y ahora volverá a la pantalla en formato de serie.