¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Dos novedades de la familia Devetach Roldán y otro cuento de Burundí

Esta semana presentamos unas joyitas editadas el último mes del año. Por un lado, dos títulos rescatados por Laura Roldán y publicados por Ediciones Bambalí de Mendoza, que se suman a la biblioteca Devetach Roldán: Cola de flor, un cuento de Laura Devetach, ilustrado por Eugenia Nobati, y Cuento con piojo y picaflor, un relato inédito de Gustavo Roldán, ilustrado por Alejandro O’Kif. Además, otro episodio de la divertida saga Cuentos de Burundí, de Pablo Bernasconi, y un adelanto de La costura, el nuevo libro de Isol. Todos tienen como destino el arbolito de Navidad: son grandes libros de grandes autores para grandes lectores. No se los pierdan.

Cola de flor, de Laura Devetach (Bambalí). “Un día de invierno le brotó a Saverio una margarita en la punta de la cola. Era lindísimo sentirse un perro que, en vez de terminar en perro, terminaba en flor”. Así empieza este cuento publicado en 1984 por la Editorial Gente Nueva, de La Habana, Cuba. Es una enorme alegría que ahora haya sido editado por sello mendocino fundado y dirigido por Mariela Slosse y Fabiola Prulletti, que estarán presentes esta tarde, a las 17, en la sala María Elena Walsh de la Biblioteca del Congreso de la Nación para acompañar a la autora y a Laura Roldán en la presentación.

"Cola de flor", con Saverio y la tía Sidonia Maqueta

La cuestión es que Saverio no tiene mucho tiempo de preguntarse qué pasó con su cola porque aparece la tía Sidonia y lo usa de florero. Hace unos años, en una entrevista para LA NACION, Devetach me dijo sobre su peculiar personaje: “La tía Sidonia, que cuenta historias como la del garbanzo peligroso o la del grano de maíz, les encanta a los más chicos. Cuando iba a leer a las escuelas, llevaba un kilo de garbanzos porque la mayoría no los conocía. Nos divertíamos mucho porque les preguntaba qué creían que era un garbanzo. Algunos sabían, pero otros decían: “es un bicho”, “es un monstruo””. El libro, con ilustraciones de Eugenia Nobati, ya llegó a las librerías de todo el país y es una opción maravillosa para los que nos gusta regalar libros a chicas y chicos. Para Navidad, Reyes, fin de curso, cumpleaños o porque sí.

"Cuento con Piojo y Picaflor", un texto inédito de Gustavo Roldán Maqueta

Cuento con piojo y picaflor, de Gustavo Roldán (Bambalí). Otro tesoro publicado por la editorial mendocina: un inédito de Roldán ilustrado por O’Kif. Como en otros cuentos del autor de La canción de las pulgas, en esta historia hay animales que hablan, piensan, opinan y discuten. Hay un piojo cantor que navega arriba de la cabeza de un yacaré y, también, una pulga, un sapo, un bicho colorado, un elefantito y “mil animales más, sin contar los pájaros que hacían una nube de colores, de música y de alegría”. “Este mundo está lleno de injusticias y hay que seguir peleando para mejorarlo un poco”, dice el piojo en una escena de este cuento que Roldán escribió en 2012, pero parece que fue ayer.

Un viaje muy largo, de Pablo Bernasconi (Catapulta). Un episodio breve de la saga Cuentos de Burundí, en este caso, dirigido a los más chicos de la casa. Con tapa dura e ilustraciones a toda página, el autor e ilustrador presenta a dos personajes entrañables, Cuervo y Oso, que navegan todo el día hacia un lugar muy lejano (y muy frío) que no saben bien dónde queda.

Ilustración con la tapa de "Un viaje muy largo", de Pablo Bernasconi Maqueta

La costura, de Isol (Fondo de Cultura Económica). Recién llegado a las librerías, el nuevo libro-álbum de Isol sorprende por su historia fascinante y, también, por sus imágenes. El texto y los diálogos que conforman la trama juegan con los escenarios de fondo de cada escena, realizado con distintas texturas textiles, costuras y bordados. Un gran trabajo de la autora de Petit, el monstruo, que se presenta al público el jueves 16 a las 19 en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568). La charla de Isol se realizará en el marco del Festival de Literatura Infantil y Juvenil (Felij), que se realizará en formato híbrido entre el lunes 13 y el domingo 19. Con entrada gratuita, el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. Habrá música en vivo y el encuentro también podrá seguirse por el canal de Facebook de la librería.

"La costura": el nuevo libro de Isol es tan complejo como fascinante Maqueta

A una vaca, de Salvador Biedma (Mágicas Naranjas). “¿Le leerías este poema/ a una vaca? A una vaca/ roja o negra, ¿se lo leerías?”: con esa pregunta, que plantea otras preguntas, empieza este original poema ilustrado por Pablo Martín Fernández. El autor, que imagina e invita a imaginar vacas rayadas como cebras y elefantes que se empeñan en no parecer vacas, pregunta y se pregunta al final si las vacas saben de poesía y si la poesía sabe de vacas. Aplausos, medalla y beso para el poeta y el ilustrador.

Un juego de tazas, de Melina Barrera (Periplo). Un cuento fantástico ilustrado de manera exquisita por Yuyis Morbidoni. La autora del fascinante libro Diez gotitas de azar, también publicado por Periplo, narra una historia delirante que transcurre a la hora del té. Todo marcha más o menos como se espera en una merienda entre amigas hasta que, de repente, algo mágico sucede. No les voy a revelar qué es porque sorprende.

Un poema con humor dedicado a la amistad Gentileza Lecturita Ediciones

Amigos, de Emily Bannister y Ana Sanfelippo (Lecturita Ediciones). Un bellísimo poema dedicado a la amistad, traducido del inglés por Laura Wittner. “Hay amigos que crecen/ casi hasta el cielo/ y otros que andan más bajo/ cerca del suelo”: dicen los primeros versos. Y en las ilustraciones de Sanfelippo aparecen chicas, chicos y animales como una jirafa, un gato y un elefante. Les dejo para el final otro de los versos que más me gustó: “Hay amigos que duermen/ al lado tuyo/ y otros que te acompañan/ con un murmullo”. Y un detalle: en la palabra amigos, en lugar de una o, hay siempre un corazón.