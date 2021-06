¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? García Lorca según Isol y una visita inesperada

En el aniversario de nacimiento de Federico García Lorca (5 de junio de 1898) hoy recomendamos un libro maravilloso creado por Isol a partir de poemas como “Mariposa del aire” y “La Tarara”. Además, esta semana nos anticipamos al festejo por el Día del Periodista (7 de junio) con una novela para chicos y adolescentes inspirada en la faceta periodística de Manuel Belgrano. Pero hay más: una novedad fascinante del sello Limonero, una novela sobre el origen de los apellidos y un cuento protagonizados por gatos que se junta a debatir en la azotea. Este fin de semana, con restricciones para salir, lo ideal es quedarse en casa y compartir lecturas con los pequeños lectores.

"Caracola", ilustrada por Isol Gentileza Isol

Paisaje de un día, de Federico García Lorca ilustrado por Isol (Calibroscopio). “Mariposa del aire”, “La Tarara”, “El lagarto está llorando”, “Canción china en Europa”, “Paisaje”, “Caracola” y “Media luna” son los poemas de Lorca dibujados por Isol para este precioso libro que surgió en 2019 como un proyecto especial para el Plan de Lectura BA del Ministerio de Educación del gobierno porteño. Los originales de la autora e ilustradora fueron exhibidos en la muestra “Bestiario doméstico” en el Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso. En 2020, durante la cuarentena más estricta, Isol le acercó el trabajo a Judith Wilhelm y Walter Binder, responsables de Calibroscopio, que se fascinaron con las obras. Así nació una nueva versión de aquel primer libro, titulado Mariposa del aire, que se consigue en El libro de arena y otras librerías. Es una verdadera joya poética. Está pensado para los más chicos pero lo van a disfrutar todos. No lo dejen pasar.

Calamitoso, de Noemí Vola (Limonero). “Cuando un oso llega para quedarse, no hay nada que puedas hacer”, advierte la narradora en el inicio del cuento. Y no se trata, aclara, de un oso cualquiera sino “del peor oso del mundo: el más feo, gordo, malo, desagradable, molesto, desalmado, peludo, horrendo, grosero”. En la ilustración, el oso en cuestión parece realmente temible: tiene un enorme e imponente cuerpo negro, con algunos destellos de azul, y unos dientes filosos. Aunque a la protagonista no le hace nada de gracia la llegada del oso, al pasar las páginas su visitante inesperado le mostrará todo lo que se puede hacer con un oso (y uno nunca hubiera imaginado). Me declaro fanática de Calamitoso por su mirada original y sus dibujos imperfectos.

¿Qué puede pasar si un día un oso feo y enorme nos visita sin previo aviso? Gentileza Limonero

Vamos, de Claudia Legnazzi (Periplo). En estos días con restricciones de circulación, nada mejor que emprender viajes imaginarios. Con esa idea en mente, este pequeño libro de cartoné de la serie Los chiquitines invita a pasear bajo la lluvia, ir al teatro un domingo, salir de compras con la familia, visitar a los abuelos y amigos. Ojalá pronto podamos retomar esas lindas costumbres. Mientras tanto, a leer cuentitos ilustrados como este, que es precioso.

Los tiempos cambiaron, de Beatriz Doumerc y Gabriel Barnes (AZ). Con ilustraciones de Mariano Di Camillo, este título integra la serie Gatos de Azotea y se puede escuchar en el sitio LibrosNarrados.AZ.com.ar o activando el código QR que viene en la contratapa. La historia está protagonizada por un grupo de gatos que comparten techos durante las noches y discuten sobre la llegada de felinos forasteros. Con humor, diálogos gatunos y dibujos súper expresivos, los autores hablan de manera indirecta sobre migraciones, discriminación y miedo a las diferencias.

El inventor de puertas, de Verónica Sukaczer (Edelvives). Una novela de la serie Ala Delta, con ilustraciones de Martina Trach, que propone una vuelta interesante alrededor de la cuestión de los apellidos. Es decir, del sistema implementado para agregar apellidos a los nombres de los habitantes de los pueblos y ciudades. Esta historia transcurre en 1890 en “un pequeño pueblo que está en una gran nación que está en un enorme continente que el maestro dice que se llama Europa”. Allí llegan las autoridades para “apellidar” a los vecinos con una larga lista de opciones. Unos chicos, inquietos por la noticia, se preguntan qué apellido les tocará y cómo podrían hacer para elegir uno que les guste.

La Belgranita, de Héctor Ricardo Ferrari (Nazhira). Una nena de la época colonial sueña con ser periodista. Claro que por entonces no era tarea sencilla para las mujeres acceder al estudio y, mucho menos, seguir la vocación. Pero esta chica, llamada Patrocinio, tiene la suerte de conocer a Manuel Belgrano que, además de abogado y precursor de ideas revolucionarias en el Río de la Plata, fue periodista. En las primeras páginas, el libro trae un anexo con material histórico sobre Belgrano, ideal para consultar para los trabajos por el Día de la Bandera que se harán en las escuelas.