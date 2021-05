¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Historias fantásticas y un adiós al gran Eric Carle

Esta semana despedimos al autor e ilustrador estadounidense Eric Carle, que murió el miércoles a los 91 años. Con su best seller La pequeña oruga glotona, que incluimos en esta sección junto con otros de sus setenta títulos para la primera infancia de los que lleva vendidos cerca de 152 millones de ejemplares en todo el mundo, Carle apuntó a desdramatizar los miedos comunes de los chicos cuando dejan la seguridad del hogar para empezar la escuela. “Creo que es un libro de esperanza. Los niños necesitan esperanza. Tú, pequeña e insignificante oruga, puedes convertirte en una bella mariposa y volar por el mundo con tu talento”, declaró el autor en 2019 cuando se cumplieron cincuenta años de la publicación de la famosa obra. Además de los más conocidos, me gusta mucho uno que se llama Papá, por favor, consígueme la luna (Kókinos), con páginas desplegables que son un sueño.

Además, una selección de historias fantásticas para compartir en casa con secretos, aventuras, recuerdos y deseos.

Liniers despidió a Carle con esta carta en inglés publicada en la revista Virginia Quarterly Review. El autor de "Macanudo" leyó los libros del estadounidense a sus tres hijas y le agradece por "tantas historias" Gentileza Liniers

La pequeña oruga glotona (Kókinos). Clásico infantil publicado en 1969, fue traducido a 66 lenguas y lleva vendidos más de 50 millones de ejemplares. Este cuento que fascina a los chicos en etapa de jardín inicial por su humor y los colores de las ilustraciones realizadas en collage está protagonizado por una oruga que se come, literalmente, unas quince frutas, además de queso, salame, helado, pastel de cerezas y una salchicha a lo largo de una semana. En sus páginas coloridas, que tienen agujeros para meter los dedos y seguir el camino de la oruga, el autor invita a los pequeños lectores a repasar los números, los días de la semana y los nombres de frutas y comidas, además de, claro, aprender la metamorfosis de una oruga verde y roja en una bella mariposa. Debido al éxito del libro, luego salieron otros relacionados con la protagonista como Amor con la pequeña oruga glotona y Dulces sueños pequeña oruga glotona.

Un cuento divertido para mover el cuerpo de la cabeza a los pies

De la cabeza a los pies (HarperCollins). De la colección dedicada a Carle, un libro de gran formato ilustrado con colores fuertes sobre papeles pintados a mano. Ideal para los más chiquitos, propone un juego de similitudes y diferencias centrado en los movimientos del cuerpo a través de chicos que imitan poses y posturas de animales. Para leer en voz alta y jugar sin parar.

¿El canguro tiene mamá? (HarperCollins). En este libro, Carle parte de una pregunta sencilla: ¿todos los animales tienen madre? Para descubrirlo, el autor invita a los pequeños lectores a pasar de página: en cada doble aparece una especie con sus cachorros. Hay un canguro escondido en la bolsa de su madre, una leona rodeada de leoncitos, una jirafa y su cría, un pingüino, un cisne y más animales. Al final viene un glosario que explica de manera sencilla términos como manada, rebaño y osezno. Para aprender jugando.

Sobre cachorros y sus familias

Un mundo de fantasía

La piedra lunar, de Verónica Chamorro y Mirita (Ralenti). De la colección Mi primera novela, una encantadora historia fantástica con gatos que hablan y están en guerra con las palomas y dos amigos (Camila y Agustín) muy distintos entre sí, que comparten secretos y aventuras. Escrito con humor y en tono coloquial, es un libro que van a disfrutar los que se copan con las ficciones delirantes con elementos fantásticos e ilustraciones con recursos del cómic.

Un secreto en Monte Pezuña, de Melina Pogorelsky (AZ). Con ilustraciones de Patricia Fitti, este cuento largo (o novela breve) es delicioso: la autora de muchos libros que me encantan, como Antimanual, un libro que no enseña nada (Paidós), en coautoría con Paula Galdeano, Las Súper 8 (Ralenti) y Subacuática (novela para adultos publicada por Odelia), narra una historia de brujas. Con una vuelta de tuerca, claro. Los brujos y las brujas que aparecen en el relato tienen que esconder sus cualidades mágicas porque viven en un pueblo donde (supuestamente) ya no quedan brujos, brujas ni brujitas. De la Serie del boleto, trae un código QR en la contratapa que permite escuchar una entrevista con Melina sobre cómo se le ocurren las historias.

La casa de los cubos, de Kunio Kato y Kenya Hirata (Pípala). “Había una vez un abuelo que vivía en una extraña casa sobre el mar”: así empieza este libro bellísimo publicado en el país en 2012 que tuvo un recorrido particular: al revés de la mayoría de los relatos ilustrados que llegan a tener una versión audiovisual, La casa de los cubos nació como un corto animado creado por Kato. El cineasta japonés ganó en 2009 un premio Oscar por esa pieza conmovedora. Junto con el guionista Hirata, recrearon el mundo nostálgico de un abuelo que vive solo en una casa formada por cubos, que va colocando a medida que sube el nivel del mar. Con ilustraciones acuareladas en tonos amarillos y ocres, Kato e Hirata narran una historia tierna y conmovedora sobre la memoria, la soledad y los recuerdos.

Aladino y la pava mágica, de Jaquelina Romero y Omar Aranda (Riderchail). El protagonista del cuento se llama Aladino. “Sí, me llamo Aladino, y ustedes se preguntarán lo mismo que yo: ¿por qué ese nombre? Bueno, fue porque mi mamá vio una película y le gustó. Menos mal que ese día no vio Alicia en el país de las maravillas…”, aclara el chico al principio de esta historia divertida y disparatada. Resulta que la mamá de Aladino le pide que lustre una pava que compró en una casa de antigüedades. Y, tal como uno se espera, de la pava sale un genio. Pero no cualquier genio: el genio de la pava, que hacía 311 años, 48 días y dos horas que vivía encerrado en esa “casa circular tan chiquita y sin ventanas”. Este genio es muy original: antes de concederle los tres deseos a Aladino, quiere mirar capítulos de series que tiene atrasadas y hacer yoga. Para saber qué deseos pide el chico y si el genio se los cumple hay que leer el libro hasta el final. No vamos a spoilear.

Bonus track

Laboratorio Filba

