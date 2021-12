¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? La historia de un coso curioso y otros libros fascinantes para regalar en las Fiestas

En el último sábado previo a la Navidad seleccionamos una serie de libros extraordinarios para sumar a los regalos del arbolito. Entre ellos, se destaca el título más reciente editado por Limonero, Un coso, con textos de Santiago Craig y dibujos de Pablo Bernasconi. Además, novedades imperdibles de Gerbera, Periplo, Pípala, Bambalí y Mágicas Naranjas. Pasen, elijan y regalen lecturas. Muchas felicidades.

Un Coso de Santiago Craig y Pablo Bernasconi

Un coso, de Santiago Craig y Pablo Bernasconi (Limonero). Una historia excepcional alrededor de un coso inclasificable: algo así cuenta este libro álbum, que nos sorprende desde la primera página con un agujero en el centro. “Había una vez un coso quieto en algún lugar que podía ser acá, para unos, y allá, para otros”: ya desde el arranque, el autor de Las tormentas (Entropía), finalista del Premio de Cuentos Gabriel García Márquez en 2018, nos invita a imaginar de qué se trata ese coso “que estaba callado y no hacía nunca nada”. Es genial porque cada uno inventará un significado distinto para el coso en cuestión, como hacen todos los extraños personajes del cuento cuando lo ven. No voy a contar más, solo voy a agregar que las escenas dibujadas por Bernasconi en cada página también cuentan una historia alrededor del coso.

Si mamá canta, de Laura Wittner y Maricel R. Clark (Periplo). Un nuevo título de la colección Los chiquitines, pensada especialmente para la primerísima infancia. Los versos dulces de Wittner (“Si mamá canta/ floto. Si mamá canta/ duermo y así)” resuenan como una canción de cuna, de esas que nos abrazan a cualquier edad. Otros libritos hermosos de la misma serie de edición reciente son Tic Tac en la cocina, de Sandra Siemens y Marina Haller; Eso que rueda, de Luciana De Luca y Flore Rodríguez; ¿Y tu pañal?, de María Luz Malamud y Lu Paul.

Cuando mamá canta todo es posible Gentileza Periplo

Toto juega con Minina, de Gunilla Wolde (Pípala). De la serie Toto y Ema, incorporada en los últimos meses al catálogo del sello infantil de Adriana Hidalgo, este librito precioso de la autora e ilustradora sueca (Goteborg, 15 de julio de 1939 / Köpingsvik Parish, 15 de abril de 2015) es ideal para los más chiquitos de la casa. El cuento, tan sencillo como tierno, habla sobre las sensaciones y los sentidos a través de lo que siente Toto cuando juega con la gata de su abuela. Recomiendo también Toto cocina, de la misma colección.

Te regalo, de Eva Mastrogiulio (Gerbera). De la colección Hilos Dorados, el nuevo libro de la autora e ilustradora está dedicado a sus hijos: “Para Olivia y Bruno, este regalo es para ustedes”. ¡Qué emoción! Me encanta cómo empieza (y cómo se desarrolla) el relato: “Te quiero regalar algo, pero no sé qué”, dice la narradora. Y ahí nomás empieza a enumerar experiencias hermosas que podría regalar: un campo de panaderos gigantes, un paseo en bicicleta, una noche en un jardín infinito y más. Un libro especial para regalar y regalarse. No lo dejen pasar.

"Te regalo", de Eva Mastrogiulio

Cosas de pajarito, de Mauricio Rosencof (Mágicas Naranjas). Poemas dedicados a los pájaros, los sueños, los juguetes, la luna, las estrellas con delicadas ilustraciones de Nora Hilb. El que da título al libro dice así: “Se han escondido/ en tus ojitos/ los pícaros /pájaros/ de las travesuras/ Será por eso/ que tus diabluras/ son cosas/ de pajarito”. El poeta uruguayo (Florida, 1933) nos hace jugar con las palabras y los sentidos con sus versos conmovedores sobre la vida misma.

¿Has visto a un mamut andar en bicicleta?, de Fabián Sevilla (Bambalí). Un “loco libro de animales”, como dicen las editoras. O, también, un libro con animales que hacen cosas locas. En unos dieciséis poemas muy divertidos que llevan como título una pregunta (como la del título del libro), el autor nos cuenta cosas como qué le pasa a un hipopótamo cuando gira en una calesita y cómo hace un caracol para cruzar una cuerda floja. Las bellísimas ilustraciones de Fabiola Prulletti suman humor a los versos de Sevilla. Al final vienen un par de páginas en blanco para que los lectores escriban las preguntas locas que se les ocurran.

Bonus track

Un coso curioso para descubrir Gentileza Limonero

Más libros es mejor futuro

Más de sesenta editores nacionales lanzaron una campaña de promoción de la lectura en las redes sociales con el lema “Más libros es mejor futuro” para resaltar el rol de las bibliotecas y librerías en la difusión de los libros para todas las edades. En la cuenta de Instagram @maslibrosesmejorfuturo se pueden ver y compartir videos e imágenes de la campaña a nivel nacional.