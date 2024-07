¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Limonero y 50 joyas ilustradas en 10 años

Escuchar

“Tiene un catálogo mínimo pero indispensable para enriquecer la biblioteca infantil. Limonero, el sello independiente nacional más pequeño entre los pequeños, lleva publicados ocho libros álbum desde 2015. Dos de los títulos son de autores nacionales y el resto, extranjeros (de Francia, Suiza, Portugal, Ucrania y Australia); y tres fueron premiados en la prestigiosa Feria del Libro Infantil de Bolonia: un logro que distingue el buen ojo y el exquisito gusto de los editores, Lulu Kirschenbaum y Manuel Rud”.

Con estas palabras presenté a la por entonces flamante editorial especializada en libros ilustrados en un artículo publicado en LA NACION el 25 de julio de 2016. Desde aquella primera nota, realizada en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, donde acababan de debutar con stand propio, pasó de todo: Lulu y Manuel publicaron muchos libros más y cada uno mejor que el otro, fueron distinguidos en la prestigiosa Feria del Libro Infantil de Bolonia por la calidad de sus ediciones y, también, por su labor como editores y, ahora, cuando cumplen diez años, van por más. Empezaron a publicar en España y se preparan para lanzar en pocos días sus primeros títulos para adultos (aunque ellos insisten desde el primer día en que los destinatarios de sus delicias no tienen edad y tienen razón).

“Limonero es un proyecto muy querido, fruto de la decisión y la insistencia de sus editores pero que habría sido imposible sin un equipo muy talentoso y comprometido detrás de cada paso y cada decisión tomada. Es muy gratificante cumplir 10 años y ‘cumplir’ 50 títulos: una suerte de mayoría de edad que, esperemos, no aplaque la curiosidad y el espíritu de aventura en cada nuevo libro”, dice Kirschenbaum sobre el aniversario. Y agrega: “En un contexto verdaderamente difícil para la industria editorial y para todas las industrias culturales (o incluso, a secas, para casi todos) nos sentimos afortunados de poder seguir publicando libros que nos gustan como lectores y que creemos indispensables. Y de encontrar en ese camino una comunidad de gente que respeta, valora y acompaña nuestro catálogo”.

La decisión de ampliar el mercado hacia España es una de las noticias del inicio de la nueva década: “Por una cuestión logística, comercial y financiera, es casi imposible para una editorial argentina exportar libros a mercados como el español. Eso nos determinó a imprimir allá y tratar de funcionar en términos de distribución, puntos de venta, difusión, de manera local. España es una plaza editorial muy competitiva (especialmente en LIJ), fuertemente marcada por la rotación y la cultura de la novedad, y es difícil para un sello latinoamericano hacer pie entre lectores peninsulares. Pese a todo esto, confiamos que el catálogo de Limonero vaya ganando espacio y consideración poco a poco”, explican a dúo.

El catálogo, que fue creciendo año tras año desde 2014 con el lanzamiento de cuatro o cinco títulos por año, sumará en agosto dos libros ilustrados para adultos (“pero que los niños y niñas pueden leer”, aclaran). “Estamos trabajando en una nueva línea que busca en los adultos a sus primeros lectores. Así como el primer motor de Limonero era llevar literatura de calidad a las infancias, ahora imaginamos un movimiento que busca acercar el mundo del libro álbum a los adultos. Siempre bajo la idea de que hacemos libros sin edad, iniciamos un camino experimental, del que aún es difícil aventurar resultados. Pero sí resulta refrescante para nosotros, en tanto editores, darnos un permiso para salir de los límites autoestablecidos”, cuentan.

De un gris antiguo, de Alejandra Kamiya y Yael Frankel, y La colección Billy Besta, de Jill Senft, son los nuevos frutos de Limonero. Los van a presentar en el marco de la próxima Feria de Editores, que se hará del jueves 8 al domingo 11 de agosto en CC Complejo Art Media, (Av. Corrientes 6271).

Diez elegidos de la década

A pedido de esta sección, los editores de Limonero seleccionaron diez títulos del catálogo, según diferentes categorías. Atención, lectores: hagan clic en los títulos porque nueve de los elegidos ya fueron recomendados en ediciones anteriores de ¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Y, al final, está la reseña del Limonero más nuevito.

El primero editado

Achimpa

“Aunque el sello nació con el lanzamiento simultáneo de cuatro títulos (Achimpa, Bigudí, Eso no se hace y La niña que contaba), Achimpa, de Catarina Sobral, se ha reditado varias veces y creemos que tuvo un impacto especial en la formación del catálogo y la identidad de Limonero. La historia del redescubrimiento de una palabra olvidada cuyo sentido nadie tiene muy claro está sostenida por el humor y el absurdo como punto de partida narrativo, y esa es base de mucha literatura de la literatura ilustrada que elegimos. Achimpa es uno de esos primeros libros que queremos que siga estando siempre”.

“Hago el libro que me gustaría tener”, dice Sobral Daniel Jayo

El más vendido

Mi pequeño

“Desde el minuto uno nos fascinamos con esta obra de Albertine y Germano Zullo, que no existía todavía en español pero que sí estaba en el radar de editoriales con mayor trayectoria, de modo que fue un libro cuyos derechos no fueron sencillos de adquirir para un sello periférico e incipiente. Albertine ya era una ilustradora muy reconocida y, de hecho, unos años más tarde ganaría el premio Hans Christian Andersen, el ‘Pequeño Nobel’ de la literatura. Mi pequeño no solo significó un gran acierto en términos de apuesta y de visibilidad (es un bestseller pero también nuestro longseller) sino que aún hoy resulta un placer ver los efectos que produce en los lectores que se encuentran por primera vez con él”.

Una escena de "Mi pequeño", ilustrada por Albertine Gza. Limonero

El más traducido

Todo lo que pasó antes de que llegaras

“Este álbum de la autora integral Yael Frankel, una de las ‘autoras de la casa’, obtuvo el premio BRAW al Mejor libro de ficción en la Feria Internacional de Bolonia en 2023. Este reconocimiento abrió el camino para que el título se tradujera a diez idiomas y, naturalmente, sirvió para que editores, mediadores, agentes y lectores especializados de todo el mundo pusieran sus ojos en la obra de Yael y en el catálogo de Limonero”.

Una escena de "Todo lo que pasó antes de que llegaras", de Yael Frankel Gentileza Limonero

Un hallazgo

Una niña con un lápiz

“Esta obra, que habla sobre la conjunción entre el deseo, el arte y la realidad, nació a su vez de una extraordinaria química de trabajo surgida entre los autores (que no se conocían y que publicaban por primera vez para pequeños lectores). Un álbum emocionante, sorprendente y aún con mucho camino por recorrer”.

Ilustración del libro "Una niña con un lápiz", de Limonero

Un tesoro

Esa cuchara

“Un objeto entrañable contiene una historia acerca de los lazos familiares y de las tradiciones (y la necesidad de romperlas)”.

Un libro premiado

Dentro de una cebra

“Una sugestiva obra de la autora peruana Micaela Chirif y del ilustrador brasileño Renato Moriconi. Un libro conceptual y gráficamente arriesgado, que recibió varias distinciones y premios, como la selección en de Withe Ravens en 2019 y el premio Talking Pictures en la Feria del libro de New York, en 2018. Además, se tradujo al italiano, al portugués y al vasco”.

Ilustración del libro de Chirif y Moriconi

El que llegó a más rincones

Clara y el hombre en la ventana

“Este libro, producto de la alquimia entre una autora renombrada (María Teresa Andruetto) y una ilustradora debutante (Martina Trach), llegó gracias a las adquisiciones de distintos estamentos estatales a las bibliotecas de escuelas públicas de todo el país”.

Clara y el hombre en la ventana

Una sorpresa

Quince ocasiones para pedir deseos en la calle

“Un libro explosivo, impreso en tintas directas en el que, tomando como punto de partida las hipotéticas situaciones del título, texto e ilustración disparan diversos sentidos, historias y personajes”.

Uno con formato original

El ascensor

“Este libro de Yael Frankel imita con su formato y en su diseño un ascensor antiguo. Además, trae, en el sentido literario y en el literal, un cuento dentro de otro cuento”.

Adentro de un ascensor pasan cosas raras

El último editado

A de rinoceronte

“Un abecedario que propone una vuelta de tuerca surrealista y cómica sobre el género. Atractivo para adultos y para niños de igual (aunque de diferente) manera”.

"A de rinoceronte", el libro más reciente de Limonero

A de rinoceronte, de Harriet Russell. Me encantan los diccionarios ilustrados como éste que ofrecen definiciones sinuosas de las letras o las palabras. Por ejemplo, para la autora, la C del abecedario no es C de casa; es C de “Parte de atrás de una cucaracha”. Inteligente, original y divertido, el libro tiene letras y objetos calados en algunas páginas e ilustraciones que juegan con los sentidos. Una maravilla.