¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Cuentos con soles de colores, brisas de otoño y barbijos

Esta semana les presentamos libros nuevos y también una reedición muy especial: Abel regala soles, de Istvansch. Para los más grandes, una antología de cuentos escritos durante la cuarentena. Para los más chicos, un álbum ilustrado de Gabriela Burín, una de las autoras e ilustradoras argentinas elegidas para participar de la próxima muestra anual de la Feria del Libro Infantil de Bologna; novedades de los sellos independientes Limonero y Iamiqué; y el libro de Canticuénticos basado en su canción “A cocochito”, con los geniales collages de Estrellita Caracol. Pasen y lean.

Abel no habla ni sonríe, pero le encanta dibujar soles

Abel regala soles, de Istvansch (AZ). “Una reedición muy reeditada que transformó el libro en lo que yo siempre soñé”, me dijo hace unos días el autor e ilustrador de este álbum creado en 2005 que ahora integra la nueva Serie del Boleto. “Revisité todos los originales, que estaban hechos en cartulina pegados sobre el papel en tiempos en los que yo todavía no metía cartón entre papel y papel para elevar las sombras. Convertí los dibujos originales en fichas, como si fueran marionetas planas. También hice dibujos nuevos y la gran ilustración con soles blancos para la tapa. Además filmé un video con los dibujos convertidos en títeres”, agregó Istvansch, que subió el video a su canal de YouTube para que puedan verlo todos los lectores. Para los que no conocen a Abel, les cuento que es un nene que no habla y se la pasa dibujando soles que regala a todo el mundo. “Abel no habla ni sonríe. Solo regala soles”.

Una escena del cuento reeditado para la Serie del Boleto de AZ

Adela Basch, Cecilia Blanco, Juan Guinot, Cristina Macjus, Margarita Mainé, Cecilia Pisos, Melina Pogorelsky, Liza Porcelli Piussi, Nicolás Schuff, Fabián Sevilla y Sandra Siemens son otros de los autores nacionales incluidos en la nueva colección de AZ, con títulos para todos los niveles lectores que se presentan con cuatro colores: azul (iniciales), amarillo (en potencia), verde (en avance) y violeta (con experiencia). Los libros traen códigos QR para acceder a entrevistas con los autores.

Una mamá muy especial y una hija muy observadora

Así es mi mamá, de Gabriela Burín (Fondo de Cultura Económica). Elegida por el jurado de la muestra internacional de ilustradores de la Feria del Libro Infantil de Bologna 2021 entre 77 colegas de todo el mundo (de los cuales cinco son argentinos), Burín acaba de publicar este álbum ilustrado protagonizado por una madre y una hija muy peculiares. Dedicado a su hija Juana, el relato está narrado por la nena que le cuenta a los lectores por qué su madre es tan especial. “Mi mamá es única en su especie. Podría estar exhibida en un museo”, dice al principio. Con humor y complicidad, madre e hija comparten diversiones, experiencias y aventuras. Un libro para leer de a dos. Inaugura la edición argentina de la colección infantil A la Orilla del Viento. En el sitio web del FCE se puede leer material adicional y descargar el dibujo de la mamá para recortar y jugar a elegirle distintos vestuarios.

Una niña. un lápiz y muchos sueños

Una niña con un lápiz, de Federico Levín y Nico Lassalle (Limonero). El nuevo título publicado por el sello especializado en libros ilustrados es tan simple como conmovedor. A partir de dos personajes (una nena y un lápiz), los autores crean un universo fantástico. Crean, en realidad, un mundo mejor para una nena que no tiene nombre, casa ni cama. Pero tiene sueños. Y un lápiz. Un consejo al paso: busquen este libro recién llegado a las librerías. No es solo para niños.

Ilustración del libro "Una niña con un lápiz", novedad de Limonero

Brisa de otoño, de Beatriz Ré e Irene Singer (Le Pecore Nere). Creado como un homenaje al cuento “La última hoja”, de O. Henry, cuenta con recursos poéticos la historia de Brisa, “una niña callada / le tocaba mirar la vida / a través del cristal de / la ventana”. Tiste, tierno e inquietante, es un libro maravilloso para lectores sensibles y sin edad.

Cuentos de una pandemia (Planeta Lector). A un año del inicio de la cuarentena, esta antología recién publicada reúne cinco relatos escritos durante los meses más duros del confinamiento. Seleccionados por Diego F. Barros e ilustrados por Daniela Zeppa, los cuentos surgieron a partir de la consigna creativa de imaginar historias en el marco de una situación extraordinaria como la que vive el mundo desde fines de 2019. “Resultado de un fascinante experimento editorial”, como dice en la contratapa, está dirigido a lectores a partir de los doce años. El menú es rico y variado: hay ciencia ficción delirante (“Luna”, de María Laura Dedé), misterios (“Esta noche Joaquín hace pizzas”, de los hermanos Fabián y Ariel Sevilla; y “Nunca te cruces con un mosquito vampiro”, de Fernando De Vedia), romance (“Empandemiados, envirusados… ¿enamorados”, de Olga Drennen) y hasta una especie de diccionario pandémico con mucho humor (“A B C de la P(andemia)”, de Cecilia Pisos). Ideal para llevar al colegio y proponerle a la maestra una ronda de lectura compartida. Eso sí: con distancia y barbijo.

Un libro para todos los días, de Isabel Minhós Martins y Bernardo P. Carvalho (Ediciones Iamiqué). Me encantan estos libros que nos hablan sobre todo lo que puede pasarnos día tras día. Lo que pensamos y sentimos ante situaciones comunes o extraordinarias de la vida cotidiana. Así que ni bien llegó a mis manos el nuevo título de la serie “iamiquense” para reflexionar lo adopté como mi libro de cabecera. Tal como dice en la tapa, es “un libro para todos los días” que refleja escenas vinculadas con sensaciones pero sin bajar línea sin intentar explicarnos de qué se trata o cómo deberíamos administrarlas. Nada que ver. Es un libro que nos invita a detenernos un momento y pensar que no todos los días son iguales ni nos sentimos de la misma manera. Por suerte.

A cocochito, de Ruth Hillar y Sebastián Cúneo (Gerbera / Canticuénticos en Papel). Con las ya clásicas ilustraciones creadas por Estrellita Caracol con la técnica del collage, este libro de la colección Canticuénticos en Papel salió junto con el quinto disco del grupo santafesino, que tiene quince canciones originales. Abre con “A cocochito”, un vallenato que da muchas ganas de cantar y bailar. Las páginas del libro recorren la letra, que dice así: “Para sentir el viento, para tocar hojitas, para probar un rato cómo se ve el mundo ahí arriba. Para saberte cerca, para mirar más lejos, para soñar que vuelo mientras te despeino”. Es el octavo título de la serie, después de Pañuelito blanco, un homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; Hay secretos; Quiero para mí; ¿Por qué, por qué?; El monstruo de la laguna; Noni-noni y El mamboretá. Incluye un código QR para escanear y escuchar la canción. ¡A leer, cantar y bailar!

Para agendar: el sábado 27, Canticuénticos se presenta en el patio de Ciudad Cultural Konex, después de un año sin dar shows en Buenos Aires. El concierto es a las 17 y se transmitirá por streaming en el canal de YouTube del grupo.

Bonus track

Reabre el Centro Cultural de la Ciencia

A partir del domingo 21, el C3 reabre sus puertas para ofrecer actividades que se realizarán, en su mayoría, en la explanada de Godoy Cruz 2270 con entrada libre e inscripción previa por la web. A las 16 y a las 17.30 habrá una visita guiada por la sala “El Azar” para indagar sobre los procesos propios del azar o la probabilidad. Recomendado a partir de los 10 años. Repite el sábado 27 y el domingo 28 a la misma hora. También para las 16 está programada una charla sobre el ajedrez, “el juego ciencia”, a cargo de la científica Juliana Leone. A las 17, Paola Elisa Maggiolo invita a jugar simultáneas de ajedrez. Y a las 18, investigador Walter Sosa Escudero hablará sobre las estadísticas en la charla “El desafío de razonar con datos en tiempos inciertos”.