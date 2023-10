escuchar

Aunque haya guerra en el mundo y en el país reine la incertidumbre, me gusta dar buenas noticias del campo de la literatura infantil y juvenil. Es por eso que esta semana anunciamos el “desembarco” de Monstriña en Washington y Nueva York y las nominaciones argentinas para el prestigioso premio literario Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA), que ganó Isol en 2013. Además, los tres libros nacionales elegidos para integrar la Lista de Honor IBBY 2024. Felicitaciones.

Una nena por la paz

Monstriña, el entrañable personaje creado por María Verónica Ramírez, cumple diez años en 2023 y devino en un símbolo de la paz. La nena lectora que no habla, pero se expresa con todo el cuerpo es la protagonista de una importante muestra en Estados Unidos que tienen a la paz como consigna. Su creadora, la artista plástica y realizadora audiovisual María Verónica Ramírez, inaugurará la primera el jueves 26 en la Embajada Argentina en Washington y, luego, el 1 de noviembre, en el Consulado Argentino en Nueva York.

Monstriña y su creadora, María Verónica Ramírez

Integrada por más de 120 obras, reproducidas en alta calidad, en las que se distingue el delicado trazo con el que está elaborada Monstriña, la exhibición propone un recorrido por los diferentes aspectos de la vida del personaje (de los sueños a los sentimientos) e invita a reflexionar sobre la paz como un derecho que debe ser garantizado y también construido desde la cotidianeidad. Entre juegos con su sombra y con seres imaginarios, Monstriña refleja sensaciones y puntos de vista sobre cuestiones políticas y sociales que nos afectan a todos, como las guerras, las injusticias sociales, las migraciones.

Monstriña ilumina zonas oscuras Verónica Ramírez, ilustración

Monstriña, de María Verónica Ramírez (Planeta). “Monstriña apareció un día, no hace mucho, paradita frente a una sombra enorme que intentaba asustarla”: así presenta la autora a la protagonista de este álbum, una chica con vestido colorado y lunares blancos, cabello negro con dos colitas y moños a tono. La sombra enorme que intenta asustarla también tiene moños y está peinada con dos colitas. Es muy alta y, cuando abre la boca, saca a relucir unos dientes filosos que dan miedo. A Monstriña le gustan los libros y, después de protagonizar varias muestras distintas ciudades del país, “saltó” al libro impreso. Un imperdible para quienes todavía no la descubrieron.

Un símbolo de paz contra la guerra Gza. María Verónica Ramírez

Lista de honor

La comisión directiva de la Asociación Argentina de Literatura Infantil y Juvenil (ALIJA) anunció los títulos nacionales elegidos para integrar la Lista de Honor IBBY, que difunde los libros de mejor calidad de cada país y que son adecuados para publicar en cualquier parte del mundo. Los seleccionados que darán vuelta al mundo durante dos años representando a la literatura infantil y juvenil argentina son: La hoguera, de Gigliola Zecchin (Canela), en la categoría Autor; El alumno nuevo, de Cristian Turdera como ilustrador; y Pájaro de invierno, de Katherine Mansfield, con Laura Wittner en la categoría Traducción.

La hoguera, editado por Comunicarte

La hoguera, de Gigliola Zecchin y Christian Montenegro (Comunicarte). Ganador del Gran Premio Alija 2022, el extraordinario libro de Canela integra la colección Idas y vueltas del sello cordobés. Es un viaje por el mundo poético de la autora de la mano de un náufrago muerto de hambre y de sed que encuentra una vieja moneda oxidada en la época de la Inquisición cuando se perseguía a herejes y se quemaban a mujeres en la hoguera acusadas de brujas; también, época de pestes y hambrunas, de desigualdades e injusticias, de migraciones y naufragios. Para todas las edades.

Ilustración creada con la portada de "El alumno nuevo" (Calibroscopio)

El alumno nuevo, de Pablo De Santis y Cristian Turdera (Calibroscopio). Ya recomendado en esta sección, este cuento inquietante tiene unas ilustraciones alucinantes de Turdera. Y no estoy exagerando: el estilo de las imágenes y el diseño de las páginas le dan al libro un look “antiguo” que me fascina. Cuenta la historia de un extraño alumno nuevo que se suma un día a un curso de sexto grado. “Todo en él era perfecto: el guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados, el pelo dorado, los ojos azules, hechos para el asombro”, describe la narradora asombrada. A Ema no le cae bien que el chico intente espiar lo que ella anota en su cuaderno. Con un giro inesperado que mantiene la curiosidad hasta el final, va a dejar pensando a chicos, medianos y grandes.

"Pájaro de invierno", de Katherine Mansfield con traducción de Laura Wittner (Editorial Maravilla).

Pájaro de invierno, de Katherine Mansfield con traducción de Laura Wittner (Editorial Maravilla). “Esta colección ilustrada bilingüe pretende acercar a los jóvenes lectores de habla hispana al amplio y conmovedor universo de los poemas de Katherine Mansfield. La serie va desde aquellos aparentemente inocentes hasta aquellos más complejos desde el punto de vista emocional –dictaminó el comité de selección de ALIJA-. Los escritos de Mansfield tienden a yuxtaponer diferentes posibilidades: incluso cuando la alegría parece ser el sentimiento predominante, siempre se filtra algún tipo de amenaza. Los poemas del libro se presentan en orden cronológico, lo que permite al lector seguir el crecimiento de Mansfield desde la adolescencia hasta la adultez. El papel de la traductora también es central en esta edición, dado que Wittner fue muy respetada y acompañada por los editores durante todo su trabajo, y además se le pidió que presentara sus versiones con un prólogo sobre la tarea específica de llevar los textos de Mansfield del inglés al español y de un siglo al otro. Las últimas páginas, escritas por los editores, ofrecen una profunda reflexión no sólo sobre la autora y sus poemas sino también sobre la forma en que fueron seleccionados y discutidos por todo el equipo”.

Y los nominados son…

Esta semana también se conocieron los nombres de los 245 candidatos de 68 países que fueron nominados para la edición 2024 del premio Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). La lista incluye autores, ilustradores, instituciones y promotores de lectura. El ganador se anunciará el 9 de abril en la Feria del Libro Infantil de Bologna.

Los elegidos para representar a la Argentina son la Asociación Argentina de Literatura Infantil y Juvenil (ALIJA), en el campo institucional; las autoras Andrea Ferrari y Sandra Siemens; y el poeta, escritor y compositor residente en México, Jorge Luján.

Bombay, de Sandra Siemens e Isol (Fondo de Cultura Económica). Maqueta

Bombay, de Sandra Siemens e Isol (Fondo de Cultura Económica). Publicado originalmente en 2019 en SM, Bombay fue reeditado recientemente por FCE. Ilustrado por Isol, el relato plantea preguntas existenciales alrededor del amor y sus alcances. “¿Te diste cuenta de que pasa algo raro?”, le dice la narradora a su gato, Bombay. “¿Me podés explicar para qué sirven los hermanos?”, le pregunta con desconcierto. Así, entre charlas y monólogos reflexivos, avanza la historia estructurada en breves capítulos. Los dibujos de Isol no solo acompañan: también narran y hasta proponen juegos, como en “Adivinanza”.

17 pasos para andar descalzo, de Jorge Luján y Paz Tamburrini (FCE). Este hermoso libro integra la colección Los especiales de A la orilla del viento. Los poemas de Luján cobran vida con las ilustraciones de Tamburrini, que creó personajes de colores diminutos para acompañar los versos y los juegos de palabras.