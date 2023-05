¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Los mejores libros de 2022 para buscar en los últimos días de la Feria

escuchar

Como todos los años, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina (Alija) entregó en la Feria las distinciones de su concurso Los Destacados a los mejores libros para chicos y adolescentes publicados en 2022. Entre los ganadores figuran títulos ya recomendados en esta sección, por lo que los invitamos a recorrerlos. Además, la agenda del último sábado de la Feria con actividades y firmas de ejemplares. Pasen y lean.

Los ganadores del concurso Los Destacados fueron elegidos por un jurado integrado por la autora Nelly Bustamante; Alejandra Marroquín, narradora y mediadora de lectura; Cecilia Malem, especialista del campo LIJ, y Poly Bernatene, ilustrador y presidente de ADA (Asociación de Dibujantes de la Argentina), con la coordinación de Gloria Candioti, de ALIJA. También participó un equipo formado por Cecilia de la Vega, Eleonora González Capria, Micalela Van Muylem en representación de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes para la categoría Traducción.

En la categoría Libros para bebés, el elegido fue Crac, de Marcela Cabezas Hilb, con ilustraciones de Nora Hilb, de la colección de cartoné de Calibroscopio: un cuento precioso que plantea qué puede pasar el día en que se rompe un huevo. Ideal para compartir entre madres, padres, hijos e hijas.

Camaleón, del Dúo Karma (Pequeño Editor), ganó como mejor libro multimedia. Es un cuento-canción que integra la familia de Los duraznos, colección pionera dedicada a la primerísima infancia. Las ilustraciones, con texturas como de plastilina y objetos, también fueron creadas por el dúo de músicos, que ofrecen compartir la letra y la melodía al activar un QR que trae el libro para cantar en casa.

Camaleón

Nubes en el viento, de Sandra Siemens y Leila Iovine (Pípala), compartió el premio de Poesía con La voz del ciervo, de Marisa Negri, de Ediciones del Aromo y la Ballesta Magnífica. “Emocionario poético” dice, con letras chiquitas, en la tapa de Nubes en el viento. Esa frase, un aviso de lo que vamos a encontrar al abrir el libro, ya genera curiosidad. Al pasar las páginas súper coloridas encontramos trece poemas ilustrados que juegan con las palabras, los sentidos y los colores.

Nubes en el Viento Maqueta

Una gran familia, de Santiago Ginnobili y Guido Ferro (Iamiqué), fue el ganador en la categoría Libro informativo. Especial para chicas y chicos muy curiosos, cuenta de manera amena y con lenguaje coloquial la historia de Charles Darwin y sus principales ideas. El autor se dirige a los lectores e invita a pensar en la teoría de la evolución a través de preguntas. “¿Sospecharía Darwin, en el pequeño invernadero de su casa, rodeado de plantas carnívoras y orquídeas, que sus ideas cambiarían el mundo? ¿Qué cambiarían el modo en que pensamos a los otros animales y nuestro lugar en la naturaleza?”. Además, recibió una mención Las cosas del cielo, de Horacio Tignanelli (Editorial Cuentahilos).

Waterson Fibita

Waterson, de Luciano Saracino y Ernesto Guerrero (Pequeño Editor), fue elegida como mejor historieta. De la colección Panzada de letras, está narrada por una nena que tiene un papá raro (“como todos”, aclara), un unicornio llamado Waterson que duerme con ella, unas medias con vidas secretas y un amigo que juega todo el día a la pelota y “es más raro que los papás, los unicornios y las medias”. El relato, ilustrado con viñetas, está dividido en cinco partes, donde la narradora presenta a los personajes. Con mucho humor e ingenio, claro.

Mayor y Menor, edición especial: Monstruoso

También recibió una mención Mayor y Menor. Monstruoso, de Chanti, publicado por Sudamericana. Justo cuando la exitosa tira protagonizada por los hermanos cumple veinte años, el historietista mendocino (que visitó la Feria los primeros días de mayo) publicó un volumen “fuera de colección” que ofrece a los lectores una nueva propuesta: compartir historias de terror contadas por el hermano mayor a los más chicos. Son leyendas de personajes fantásticos como el chupacabras o el pombero, narradas con humor. Para morir de miedo (y de risa).

En el campo de la ilustración fue seleccionado Pide un deseo (Make a wish), de Nadia Romero Marchesini (El Ateneo). Una edición bilingüe, en imprenta mayúscula, de un cuento breve y emotivo sobre los deseos que nos movilizan a cualquier edad. “Deseos que nos guían, que nos acompañan y que se comparten”, dice la autora, que también creó las ilustraciones.

Ganador en la categoría Ilustración

Y en la categoría libro álbum, un favorito de esta sección: Vida de un lápiz, de Nicolás Schuff y Martina Trach (Limonero), que empieza así: “El punto de partida de cualquier libro es un bosque. De ahí viene la madera con la que se hace el papel. Y, en nuestro caso, también el lápiz para escribirlo y dibujarlo”. El relato cuenta la historia de un lápiz que recorre lugares y atraviesa vidas. Cada mano que toma ese lápiz resulta una oportunidad para que el autor nos cuente un momento en la vida de un personaje.

Vida de un Lápiz Maqueta

El premio al mejor cuento infantil fue para Aníbal, perro fantasma, de Joaquín Camp (Ojoreja) y recibió una mención un libro que me gusta mucho: Caracoleo, de Adrián Yeste y Gina García (AZ), que trae un código QR en la contratapa para escuchar la narración. Así, mientras escuchamos o leemos la historia podemos imaginar los escenarios, los sonidos y los movimientos que describe el autor. Todo empieza con un viento que mueve a la vela de un barco. Hay una ola que sacude a una nena y un cangrejo que sorprende a un perro. Y una caracola que le contó la historia al oído al escritor.

Caracoleo Shutterstock

Como cuento juvenil destacado, el jurado eligió Breviario, de Silvina Rocha (Libros Silvestres), con ilustraciones de Max Cachimba y dieciséis historias breves deliciosas. De apenas una página, los relatos se devoran con placer como si fueran bombones. Uno de ellos, titulado “Amor propio”, dice así: “Margarita camina por su barrio. En un cantero encuentra margaritas y se detiene. Arranca una y siente dolor de pies. Mira la margarita en su mano. Piensa: me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Saca un pétalo y grita: ¡Ay! por el tirón de pelo. Saca otro y se le cae un mechón. Regresa a su casa masajeándose la cabeza, entierra los pies en el cantero y se echa agua con la regadera. Margarita se quiere”.

Braviario Maqueta

En la categoría novela infantil también hubo primer puesto compartido para Nadar perrito, de Florencia Gattari (Ralenti), y Mamerto mío, de Ezequiel Dellutri (AZ Editora): dos relatos, muy distintos entre sí, que tienen la particularidad de estar narrados por perros. De la colección “Mi primera novela”, el libro de Gattari está protagonizado por un perro que vive en una isla del delta y adora a Cora. La relación entre la nena y el perro (que no tiene nombre o, al menos, nadie lo sabe y cada uno lo llama como quiere) es entrañable, pero lo más tierno y divertido es lo que piensa el bicho sobre lo que hace o debería hacer Cora.

Mamerto mío

En el caso de Mamerto mío, se impone el humor y la ironía: Pascual es un perro salchicha que no se considera mascota ni perro y, muchos menos, salchicha. Sus afiladas reflexiones y las torpes acciones de Darío, con quien vive, nos llevarán de la mano sin soltarnos hasta la última página.

Una categoría que me encanta de este concurso es “Fuera de categoría”, donde se distinguen aquellos libros inclasificables. Este año, es el caso de Mara. Apuntes sobre la vida de una elefanta, de Paula Bombara y Raquel Cané, publicado por Fondo de Cultura Económica, en su colección Los especiales de A la Orilla del viento, que también resultó premiada en esta edición.

Raquel Cané y Paula Bombara

Mujer de ciencias, además de escritora, Bombara cuenta en este libro con ilustraciones maravillosas de Cané la difícil vida de Mara, la elefanta nacida en la India, que fue entrenada para “actuar” en un circo, vivió muchísimos años en el ex zoológico porteño y fue traslada a un santuario en el Mato Grosso en 2020. Lo interesante de la propuesta no es solo la historia (y la investigación que hizo la autora) sino cómo la cuenta: le habla a Mara. “Estuve investigando cosas sobre tu vida, Mara”, le dice (y nos dice a los lectores). También le hace (se hace y nos hace) preguntas: “¿Tenés recuerdos de la India, Mara?”.

Mara Maqueta

Con datos científicos, análisis del fallo judicial que declaró en su momento “persona no humana” a la orangutana Sandra (para que se respeten los derechos de los animales a vivir en su hábitat natural), entrevistas a los cuidadores y su propia reflexión poética, Bombara nos lleva de la mano a conocer de cerca el caso de Mara, que es un ejemplo de lo que sucede con muchos animales en el mundo.

Canela recibió el Gran Premio Alija por su libro "La hoguera" Liliana Morales

Finalmente, el Gran Premio Alija 2022 fue para La hoguera, de Gigliola Zecchin, más conocida como Canela, y Christian Montenegro, de la colección Idas y vueltas, del sello cordobés Comunicarte. Un viaje por el mundo poético de Canela de la mano de un náufrago muerto de hambre y de sed que encuentra una vieja moneda oxidada en la época de la Inquisición cuando se perseguía a herejes y se quemaban a mujeres en la hoguera acusadas de brujas; también, época de pestes y hambrunas, de desigualdades e injusticias, de migraciones y naufragios.

La hoguera

Otros ganadores de los Destacados fueron Canción de molino y noche, de Virginia Beccaria Canelo (Cántaro) en la categoría Novela juvenil, en la que recibió una mención De la boca de un león, de Inés Garland (Edelvives). En el campo de la traducción fue elegido Treinta me habla de amor, de Alessandra Narváez Varela, con traducción de Vanesa Fusco (V&R Editoras).

En el género Tradición oral hubo dos ganadores: Leyenda del algodón, de Iris Rivera y Patricia López Latour (Laleliloluz) fue premiada como mejor obra narrativa y En un caballito, de Luciana Murzi, ilustrado por Cristian Turdera (Pequeño Editor), como mejor obra poética.

De la Colección Raros y olvidados de la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata fue distinguido como mejor libro institucional el trabajo de traducción y adaptación realizado hace años por Laura Devetach y Gustavo Roldán a partir del clásico de Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho. Y como rescate editorial del 2022 fue elegido Historias del Rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda, de Graciela Montes, publicado por Loqueleo.

La Editorial Libros Silvestres fue premiada por su labor editorial con el Diccionario enciclopédico de las cosas que nos gustan, compilación de Carolina Musa. Como mejor libro ilustrado ganó Atlas de palabras extraordinarias, de Jacqueline Schneider y Julieta La Casa, publicado por el sello TantaAgua. Y en el rubro Diseño fue destacado Argentina natural, de Octavio Pintos y Martín Iannuzzi (AZ Editora). Además, el libro ¡Peligro, dulce de leche!, de Carlos Silveyra (Jacarandá Editoras), ganó en la categoría Teatro.

Además de seleccionar los títulos destacados del año, el jurado también recomienda algunos libros de distintas categorías. En esta edición, fueron recomendados varios que también han sido comentados en esta sección: Seres imaginarios de Borges, de Fernando Flores Maio (Sudamericana); Las otras islas, de Liliana Bodoc y otros autores (Santillana); El viaje imposible, de Ethel Batista y Cristian Turdera (Ediciones de La Terraza); Biología hasta en la sopa, de Cecilia di Prinzio y Valeria Edelsztein (Iamiqué); Guía de aves de ciudad, Fundación de la Tierra (Editorial Albatros); ¿Cuál existe?, de Mauro Zoladz y Nella Gatica (Periplo); El tincho Fierro, de María Inés Falconi (Loqueleo); Pedro Lentes, de Pablo Medici (AZ); ¡A viajar, semillas!, de Lorena Ruiz (Periplo); y Nave a tierra, de Martín Blasco (Norma), entre otros.

Les presento a Pedro Lentes, un señor que se hace muchas preguntas Gentileza AZ

La agenda del último sábado

A las 16: Alicia Zaina, autora de la saga Orbis Pictus, presenta un título nuevo de la colección y firma ejemplares en el stand de Nazhira (316, Pabellón Azul).

A las 16.30: Bambini, el pequeño niño mago. Fernando de Vedia presenta su libro con un show de magia para que participen los pequeños lectores. Edad sugerida: de 2 a 9 años. En la Sala Taller, de la Zona Infantil (Pabellón Amarillo).

A las 17: Waterson. Charla dibujada con Luciano Saracino y Ernesto Guerrero, los autores de la historieta publicada por Pequeño Editor y premiada por Alija. En el stand 830 del Pabellón Verde.

A las 17.30: presentación de La Secuela, el periódico de los adolescentes. Los periodistas de Cordones desatados van a firmar ejemplares en el espacio de Radio Nacional.

A las 18: Paz Tamburini recrea El Principito en un taller de ilustración con papercut. Recomendado para participantes de 9 a 12 años. En la Sala Taller, de la Zona Infantil (Pabellón Amarillo).