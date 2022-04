¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Otra Alicia maravillosa y cuentos para jugar con las letras

En el Día del Libro, que se celebra todos los 23 de abril, en homenaje a Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega (los tres grandes de las letras murieron en abril de 1616), seleccionamos cinco títulos imperdibles para sumar a la biblioteca familiar. Además, este fin de semana hay actividades especiales en librerías y en la Usina del Arte. Les recomendamos las propuestas vinculadas con la lectura como los encuentros con grupos de cuentacuentos y los talleres creativos para armar libros pop up. Pasen y lean.

Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, ilustrado por Valeria Docampo (unaLuna). Una nueva y bellísima edición del clásico de Carroll, con traducción de Jeannine Emery. En formato grande, con tapa dura y una impresión de excelente calidad, es un libro ideal para acercar a los pequeños lectores al universo fantástico de Carroll. Es, también, un gran regalo para los amantes de Alicia y sus diferentes ediciones. Las ilustraciones de Docampo, que ya presentamos en esta sección a través de dos favoritos como La gran fábrica de las palabras y Justo al borde (también publicados por unaLuna), son súper expresivas y le dan un look distinto a la protagonista con un “aire” a personaje de animé que me encanta.

Ilustración creada a partir de la tapa de "Alicia en el país de las maravillas", editada por unaLuna.

Zorrito, de Edward van de Vendel y Marije Tolman (Pípala). Un trabajo creativo conjunto del escritor nacido en Leerdam (Holanda) en 1964y la ilustradora oriunda de los Países Bajos, que vive en La Haya. Considerado como uno de los escritores más destacados de la literatura infantil y juvenil neerlandesa actual, Van de Vendel ha publicado más de veinticinco libros, entre prosa y poesía para niños y adultos, desde 1996. Tolman, en tanto, es conocida en la Argentina por los libros creados a cuatro manos con su padre, Ronald, también editados por el sello de Adriana Hidalgo: La casa del árbol, La isla y El libro.

La tapa de "Zorrito", una novedad del catálogo de Pípala

En Zorrito, ofrecen una historia con gran predominio de la narración visual y un texto breve que indica el inicio de un sueño que lleva al protagonista hacia su infancia. En ese territorio fantástico hay juegos, olores y colores familiares, aprendizajes y nuevas experiencias. Un libro especial para los que disfrutan del juego entre relato e imágenes.

Una escena de "Zorrito", de Edward van de Vendel y Marije Tolman Gentileza Pípala

Juegos con secretos, de Cristina Moras y Ruth Kaufman (Pequeño Editor). “La llave de la escritura”: así se presenta este libro publicado recientemente que se podrá conseguir en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires. Como dice la editora Raquel Franco, “es un libro creado para que mamás, papás y otros adultos amorosos acompañen el momento en que los chicos aprenden a leer y escribir”. Con ilustraciones de Pablo Elías, Juegos con secretos ofrece acertijos, crucigramas, desafíos, adivinanzas y otros pasatiempos interesantes para que los pequeños lectores aprendan los sonidos de las palabras por el camino del juego. Trae un tablero y fichas recortables en la solapa de las contratapas y hasta un sobre para armar y pegar donde se pueden guardar los elementos. Cada propuesta de juego está centrada en una letra y, al final, viene un diploma firmado por las autoras que “certifica” el acceso a la llave de la escritura.

"Te traje tulipanes": tautogramas poéticos y delirantes

Te traje tulipanes, de Susana Rinesi (Listo Calisto). “Advertencia: algunas almas alcanzan alturas asombrosas”. Con este verso en la contratapa, los editores nos dan pistas de qué se trata este libro ilustrado por Silvina Maroni. La autora, que combina su pasión por la escritura con la música y la docencia, creó tautogramas (composición formada por palabras que empiezan con la misma letra) hasta para el epílogo (escrito con la e, claro) y una fe de errata. Las historias breves están ordenadas siguiendo el alfabeto. Así, hay una para cada letra, de la A a la Z (y hasta una con la w, que casi no se usa en el español, y con la x). ¿Mi favorita? “Quien quiera quererme”, dedicada a Quique Quinteros, quenista quebradeño.

Letras robadas, de Triunfo Arciniegas y Claudia Rueda (Océano Travesía). “Soy Clara y dicen que soy rara. Me gustan las hojas secas y los murciélagos, los trompos, los dientes y las letras, la lluvia y los días de clase”: así se presenta la narradora de esta historia, una chica que colecciona dientes en un frasco transparente. “Me encanta leer aunque a veces me trago letras y palabras enteras y se me olvidan los puntos y las comas”, dice Clara, que se siente rara porque es feliz cuando va a la escuela. “El mundo es un misterio. Veo historias en todas partes. Veo otras cosas que a nadie le importan. Le pregunto a mi mamá si no estamos en el lugar equivocado”, reflexiona mientras uno se pregunta si no seremos los demás los que somos (bastante) raros.

Bonus track

Día del Libro

Las librerías Yenny festejan el Día del Libro con una serie de actividades literarias para chicas y chicos. Este sábado, a las 16, en la sucursal de Alto Avellaneda, Alejandra Alliende narrará cuentos publicados por editorial Sigmar, dirigidos a pequeños lectores a partir de 4 años. A la misma hora, en el local de Belgrano (Av. Cabildo 1978), Marina Pinus coordina el taller Abremente, inspirado en los libros de preguntas y respuestas editados por Catapulta. Y en la sede de Flores (Av. Rivadavia 6527) la tarde estará dedicada a cuentos y canciones de los libros de La Brujita de Papel, de la mano de Andrea Martinoli.

Estación creativa en la Usina

Este fin de semana, la Usina del Arte recibe a los visitantes con una gran cantidad de propuestas que celebran el Día de la Tierra. Para chicos y chicas de 4 a 7 años, el sábado a las 14.30 se abre la Estación creativa con un taller de libros maquetas, con el lema “Creamos ciudades sustentables”. La idea es que se inspiren en un relato y luego fabriquen su propio libro pop up. El domingo, a la misma hora, en la Estación creativa se dictará un taller de libros objetos con elementos reutilizados que propone reflexionar sobre el impacto del calentamiento global en los animales y el planeta Tierra.