¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Historias con música y flores con poesía

Este fin de semana, desde el mediodía, vuelve a la costa de San Isidro (más precisamente al Centro Municipal de Exposiciones, en la calle Del Barco Centenera) el festival Leer. Literatura en el río, con propuestas para todos los gustos y todas las edades. En el espacio Infancias habrá talleres gratuitos y, en el sector de libros, puestos de editoriales grandes, medianas y pequeñas.

Participan, entre otras, Libros del Zorro Rojo, Planeta, Corregidor, Sudestada, Siglo XXI, Penguin Random House, Amauta, Clara Beter, Fondo de Cultura Económica, Iamiqué, Periplo, Gerbera, Calibroscopio, Quipu, Chirimbote, Abrazando Cuentos, Limonero y Nubífero. Allí se pueden conseguir algunos de los libros recomendados esta semana.

"Vida de un lápiz", de Nicolás Schuff Maqueta

Vida de un lápiz, de Nicolás Schuff y Martina Trach (Limonero). Un nuevo libro del autor de Las interrupciones y otros títulos que me encantan; aunque, en realidad, no es tan nuevo. Tuvo un recorrido interesante, bajo la forma de un proyecto literario, hasta que llegó a las manos de los editores de Limonero y de la ilustradora. “El punto de partida de cualquier libro es un bosque. De ahí viene la madera con la que se hace el papel. Y, en nuestro caso, también el lápiz para escribirlo y dibujarlo” : así empieza el relato, que cuenta la historia de un lápiz que recorre lugares y atraviesa vidas. Cada mano que toma ese lápiz resulta una oportunidad para que Schuff nos cuente un momento en la vida de un personaje. No les voy a contar más: es un libro para descubrir, disfrutar y compartir.

Poemas exquisitos para flores imaginarias Gentileza Calibroscopio

Vademécum de la Flora naturalis imaginaria, de Irene Singer (Calibroscopio). Atención lectores de alma sensible: no dejen pasar este exquisito álbum ilustrado que combina poesía, botánica y pintura. Firmado por Irene Singer y la Dra. Brenda Twiler, las autoras (una artista visual y un personaje ficticio que le dio origen a la historia) borran las fronteras entre ficción y realidad para ofrecernos un trabajo tan delicado como creativo. Cada flor representada en las páginas está acompañada de un poema que aporta información, humor, delirio. Un libro para lectores sin edad.

El mar, de Micaela Chirif (Fondo de Cultura Económica). Con este gran libro, la autora chilena ganó en 2019 el Premio Hispanoamericano de poesía para niños. Ilustrados por Armando Fonseca, Amanda Mijangos y Juan Palomino, los poemas de Chirif están dedicados al cielo, las estrellas, las nubes y a criaturas marinas como la ballena y el pulpo y terrestres como el tigre. Por supuesto, también al mar: “¿Qué forma tiene el mar? / ¿Es redondo? ¿Es plano? ¿Tiene espinas?”. Un libro bellísimo e inspirador. Para soñar.

Libros y más libros: para sumergirse en la lectura Carlos Furman

Una gran familia, de Santiago Ginnobili y Guido Ferro (Iamiqué). “Te voy a contar una historia. Pero no una historia cualquiera. Te voy a contar la historia más maravillosa. La de toda la vida. La tuya, la mía, la nuestra”: así empieza este libro editado recientemente por Iamiqué. Especial para chicas y chicos muy curiosos, cuenta de manera amena y con lenguaje coloquial la historia de Charles Darwin y sus principales ideas. El autor se dirige a los lectores e invita a pensar en la teoría de la evolución a través de preguntas. “¿Sospecharía Darwin, en el pequeño invernadero de su casa, rodeado de plantas carnívoras y orquídeas, que sus ideas cambiarían el mundo? ¿Qué cambiarían el modo en que pensamos a los otros animales y nuestro lugar en la naturaleza?”.

Animal entendido, de Laura Wittner y Juan Nadalini (Ediciones Tres en línea). Con ilustraciones de Brenda Ruseller, un poemario súper divertido que tiene versos locos como: “Cuidado con caer en el error / de cambiar picaflor por coliflor / Si el que vuelva va al horno, / ni te digo el trastorno / ¡Difieren en aroma y en sabor!”. Absurdos y delirantes, narran escenas de la vida de personas y animales. Un libro fascinante, ideal para lectores que se dejan llevar de la mano por la potencia de la poesía.

Libros para todos los gustos y edades Carlos Furman

Un juego de tazas, de Melina Barrera (Periplo). Un cuento fantástico ilustrado de manera exquisita por Yuyis Morbidoni. La autora del maravilloso libro Diez gotitas de azar, también publicado por Periplo, narra una historia delirante que transcurre a la hora del té. Todo marcha más o menos como se espera en una merienda entre amigas hasta que, de repente, algo mágico sucede. Una pista: es sorprendente.

Elmer y el gran pájaro, de David McKee (Penguin Random House). Elmer, un elefante multicolor, es el protagonista de una serie ambientada en la selva. En este cuento, el elefante está preocupado porque algo o alguien atemoriza a los pájaros que permanecen escondidos en una cueva. Para descubrir el misterio, Elmer pone en marcha un plan cooperativo. El autor e ilustrador inglés murió el jueves pasado a los 87 años.

Bonus track

Talleres a la orilla del río

Coordinados por Cecilia Maneiro, en el festival Leer. Literatura en el río habrá este sábado y domingo talleres gratuitos para chicas y chicos con inscripción previa en el lugar y cupo máximo de 20 participantes por grupo.