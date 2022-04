¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Criaturas fantásticas y espíritus de Japón, ilustrados por Benjamin Lacombe

Falta muy poco para el regreso de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que inaugura el jueves 28 y se extenderá hasta el 16 de mayo. Además de conocer y escuchar a autores de distintos géneros, la feria es el lugar ideal para conseguir libros extraordinarios. Es el caso de Espíritus y criaturas de Japón, el nuevo trabajo del ilustrador francés Benjamin Lacombe, recién publicado en la Argentina por Edelvives. Es uno de los recomendados de esta semana. Pero hay más, claro. Pasen y lean.

Espíritus y criaturas de Japón, de Benjamin Lacombe (Edelvives). Bellísimo, como todas las obras que llevan la firma del ilustrador francés, un favorito de esta sección, el nuevo libro está inspirado en los relatos fantásticos del escritor y periodista británico Lafcadio Hearn (1850/1904), que desde que viajó a Japón en 1890 vivió deslumbrado no solo por la cultura y la forma de vida sino por los cultos, los mitos y las leyendas. Como dice en el prólogo Matthias Hayek, especialista en historia de las creencias japonesas, “el Japón ‘espectral’ de Hearn está poblado por numerosos y extraños seres, en su mayoría de naturalezas y orígenes muy variados”. Hay fantasmas, aparecidos, ogros, espíritus, criaturas mitad hombre, mitad animal y más. Los dibujos de Lacombe son fascinantes: por un lado, rinden tributo al arte oriental, pero al mismo tiempo recrean un mundo onírico con personajes fantásticos y escenas de película.

Un libro objeto para coleccionar Gentileza Edelvives

El volumen, con una edición de excelente calidad, incluye al final algunos juegos antiguos como “Ryömensó”: máscaras de dos caras para encontrar rostros famosos. También, información sobre los relatos originales y biografías del autor y del ilustrador. Un libro especial para los que aman la literatura fantástica, las ilustraciones de Lacombe y los ejemplares que son verdaderas obras de arte.

Lacombe se inspiró en los relatos del británico Lafcadio Hearn Gentileza Edelvives

Álbum de criaturas fantásticas, de Fábrica de Estampas y Nicolás Schuff (Galería Editorial). “En estas páginas vas a encontrar un puñado de seres que viven entre nosotros. Nacieron en la imaginación de las mujeres y los hombres mucho antes de la invención de los libros, y viajaron de boca en boca, de sueño en sueño”. Así presentan los editores este trabajo conjunto del colectivo creativo Fábrica de Estampas y el autor Nicolás Schuff, que creó un poema para cada criatura de ficción. Pero eso no es todo. Los versos fueron escritos con el recurso del acróstico: una composición poética que contiene letras, al inicio en este caso, con las que se forma una palabra. Más precisamente, el nombre de la criatura en cuestión.

Un álbum exquisito con poemas y estampas Gentileza Galería editorial

Un ejemplo:

Su voz es

Irresistible y conmovedora

Ráfagas de un mundo

Encantado que algunos

Navegantes escuchan

Al amanecer.

Las estampas que representan las 18 criaturas fueron hechas con xilografías: una antigua técnica de grabado realizada con un dibujo tallado sobre madera que se entinta y se estampa sobre el papel. Un libro distinto, original, curioso, que se disfruta como esos platos caseros irrepetibles y exquisitos.

La leyenda del algodón, de Iris Rivera (Laleliloluz). Con ilustraciones de Patricia López Latour, este libro inaugura el catálogo de una nueva editorial argentina, especializada en literatura para la infancia. “Nos proponemos hacer libros bellos y respetuosos con el medio ambiente que tejan la trama para que otros puedan desplegarse. Deseamos reflejar en ellos la importancia de nuestras raíces culturales, con sus leyendas, paisajes, personajes; el lugar de la naturaleza, de las emociones y del arte en el desarrollo de las infancias”, dice la editora Victoria Riobó en la presentación del sello.

En versión de Iris Rivera, la antigua leyenda del pueblo qom cobra aún más potencia gracias al ritmo poético que le imprime a la historia. Todo empieza cuando el invierno no existía y los habitantes de las orillas del río Bermejo vivían felices, sin abrigos. Le dedicaban sus bailes y plegarias al Espíritu del Bien. Hasta que un día, el Espíritu del Mal, “que vivía en lo más profundo de la tierra”, se enoja y, para castigarlos, crea el frío, el viento helado, las tormentas. ¿Cómo combatir el duro invierno? Con los hilados de unas flores esponjosas con los que aprenden a tejer abrigos.

Una bandada de brujas sobre una pila de ogros, de Cecilia Pisos (Alfaguara). Me encantan los libros con brujas y ogros, en especial cuando son seres con sentido del humor como los de este libro ilustrado por Huemula. Atención: tal vez a causa de un hechizo (o, tal vez, por un lindo capricho), a la mitad de la lectura hay que girar el ejemplar para seguir disfrutando de los poemas embrujados y de la pila de ogros que aparecen representados. Uno de mis versos favoritos se llama “Amor” y dice así: “A la orilla de algún cuento/ leído yonosecuándo/ un ogro espera a una ogra/ con un ramito de espanto”. Brujas y ogros protagonizan el cuento “Tijera de papel”, que empieza con una batalla entre ambos bandos y termina como termina. Lo van a tener que averiguar.