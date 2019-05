La pasión por la lectura empieza en la infancia Fuente: Archivo

En los últimos días de la Feria del Libro de Buenos Aires, que termina el lunes 13, continúan las actividades para chicos, presentaciones de libros y firmas de ejemplares. Esta tarde, a partir de las 15, en el stand del grupo Penguin Random House, en el Pabellón Verde, estarán varios autores muy recomendados en esta sección: el historietista Chanti, creador de la exitosa tira Mayor y Menor; Silvia Schujer; Ana María Shúa y Ema Wolf. Y en el stand de Planeta, después de la presentación de Mujeres Insolentes de la historia, firmará el historiador Felipe Pigna.

Les presentamos algunos libros de los autores que visitarán hoy la feria y también tesoros para descubrir en los stands de Pequeño Editor, Calibroscopio, Iamiqué, Del Naranjo y de la provincia de Santa Fe.

Mayor y menor, volumen 15

Mayor y menor 15, de Chanti (Sudamericana). Para festejar el título número 15 de la serie de historietas protagonizada por los hermanos Nacho, Tobi y Lola, los editores publican un libro que se lee del derecho y del revés. De un lado están las nuevas tiras con las aventuras y travesuras del trío infantil formado por un hermano mayor, al que no le gusta ir a la escuela, un hermano "del medio", que ama dibujar elefantes de colores, y la hermana menor, que todavía usa chupete pero ya sabe lo que significa matriarcado. Del otro lado, vienen bocetos, trivias, juegos y consignas creativas para que los chicos dibujen los personajes y creen su propia historieta. Ideal para fanáticos, como mi hijo Miguel, de 8 años, que espera ansioso la salida de cada nuevo volumen y se lo devora en una noche para luego volver a leerlo una y otra vez.

Atención: Chanti presenta el libro a las 15 en el Patio Infantil de la Feria y luego firmará ejemplares en el stand 1023.

Mujeres insolentes de la historia, de Felipe Pigna (Emecé). Dedicado a su hija Frida, "la más linda insolente", el último libro del historiador está dirigido a chicos y no tan chicos. Con ilustraciones de Costhanzo, el volumen presenta biografías de 29 mujeres que rompieron los moldes de su época: de la haitiana Anacaona (1474-1503) que encabezó la resistencia contra los colonizadores españoles y murió en la hoguera a la poeta argentina Alfonsina Storni (1892-1938), que fue madre soltera, socialista y feminista, Pigna recorre la historia americana no contada en los manuales escolares a través de las vidas de grandes mujeres "insolentes".

Atención: Pigna presenta Mujeres Insolentes de la historia, junto a Luciana Peker, a las 16.30, en la sala José Hernández, y luego firmará ejemplares en el stand 917, del Pabellón Verde.

Oliverio junta preguntas, de Silvia Schujer (Alfaguara). Ilustrado por Alberto Pez, recomiendo este libro para lectores pequeños y medianos que disfrutan de las historias delirantes. Ya en el prólogo, la autora cuenta que Oliverio, el protagonista, "coleccionaba preguntas como quien junta figuritas". Pero, claro, el chico ya sabía que cambiar preguntas no era tan fácil como cambiar figuritas porque "cada vez que mostraba una pregunta, le devolvían una respuesta". Así, en los seis cuentos breves, que funcionan como capítulos sueltos, Oliverio se enfrenta a un desafío, una aventura, "juega pulseada con el miedo y hace sombras chinas cuando se corta la luz". Como dice Schujer en el texto final, el libro está inspirado en el nombre Oliverio, "en su musicalidad". Ideal para chicos que hacen preguntas de toda clase, todo el tiempo, en la casa, en la escuela, donde sea.

Atención: La autora firmará ejemplares desde las 15.30 en el stand 1017.

La señora de la calle Cangallo, de Laura Devetach, y Bajo el burlón mirar de las estrellas, de Gustavo Roldán (Calibroscopio). Este libro publicado recientemente por el sello de Judith Wilhelm y Walter Binder reúne poemas de Devetach del período 2003-2010 y de Roldán, escritos entre 2006 y 2008. Con exquisitas ilustraciones de Juan Lima, creador también de las dos portadas, está diseñado con el recurso de un doble camino de lectura. La señora de la calle Cangallo está dedicado a la memoria de los padres de la autora, que le enseñaron a escribir "con hilos, agujas, flores, canciones, maderas talladas, virutas y la biblioteca de la cocina". Entre los poemas que más me gustan está "No se llama Morgana" ("Nunca tomó un avión a Casablanca/ ni voló con Tarzán colgada de una liana", dice uno de los versos), "Eclipse" ("Bajo el eclipse/ las tortugas creyeron que se les habían entornado/ los ojos") y "Cómo hablar del amor" ("El mundo es demasiado grande/ y queda lejos/ Cómo hablar del amor/ por los seres a los que se aborrece"). Pero hay muchos otros inquietantes y conmovedores. Más o menos por la mitad del libro, que tiene algunas páginas de papel traslúcido, como de calcar, con estampas de Lima, termina el poemario de Laura y empieza el de Gustavo. O al revés, si uno arrancó la lectura por el otro lado. Y ahí aparece una serie de "instrucciones" para dar vuelta el ejemplar y disfrutar de la otra antología, "que es el mismo libro, pero diferente".

Los entusiasmos, de Laura Wittner (Del Naranjo). En el catálogo del sello de la escritora Norma Huidobro hay muchos libros de excelente calidad y contenido. Se los puede apreciar desplegados en las mesas del stand 617 del Pabellón Azul, de la Feria del Libro. Una de las novedades es este bellísimo libro de poesía ilustrado por Matías Acosta. Un pedido a los padres, tutores o encargados de la lectura (maestros, abuelos, amigos, hermanos mayores): mantengan la poesía al alcance de los chicos. Hagan la prueba, sin dudas ni temores. Su efecto es mágico. Lean, para probar, el poema "Nubes en un cielo de tormenta" que dice así: "Batir un cielo gris/ agregándole tinta de plomo/ de a chorros finos/ hasta lograr un morado espeso/ que a cada rato se ilumine/ con rayos de plata/ Acomodar luego con cuidado/ todas las nubes/ que puedan conseguirse/ ya sean de azúcar,/ de hilo de seda,/ de pañuelitos de papel/ o de pasta dentífrica./ Por último apartarse un poco/ y permitir que se desacomoden/ a gusto. A gusto de ellas".

Yo no soy ninguna pava, de Silvina Maroni, Ligia Rossi y Angie Strappa (Listocalisto). En los stands de provincia, ubicados en el Pabellón Ocre de La Rural, se consiguen libros de autores y sellos locales que muchas veces no circulan por Buenos Aires. En el Espacio santafesino hay títulos de 43 editoriales locales. Una de ellas es Listocalisto que, entre otros libros, ofrece Yo no soy ninguna pava, un álbum ilustrado ideal para compartir entre grandes y chicos, con versos como este: "Soy mi fuerza más sutil/ y mi posibilidad/ Soy un refugio/ la cena de hoy/ y lo inconfesable". Original, poético y muy bien editado.

¡Pellízcame!, de Ellen Duthie y Daniela Martagón (Iamiqué). De la serie Abre, mira, piensa y de las mismas autoras de los geniales Mundo cruel y Lo que tú quieras, este libro invita a los lectores a reflexionar sobre conceptos como "realidad", "verdad", "magia", "virtual". Diseñado al estilo de los otros dos títulos, con entradas independientes que permiten empezar la lectura por cualquier página, este libro va más allá que los anteriores: tiene preguntas más arriesgadas, abiertas, con más de una respuesta posible. Cada escena ilustrada despierta interrogantes y plantea cuestiones para pensar y compartir en grupo. Un acercamiento al pensamiento crítico, ideal para trabajar en casa y en la escuela.

El tiburón Kanishka, de Koufequin (Pequeño Editor). Ya lo he dicho otras veces y ahora insisto: la colección Los duraznos, de Pequeño Editor, me fascina. Y sé que también enamora a los bebés porque lo he comprobado con mis sobrinos más chicos, Cata, Joan y Chloé. El título que recomiendo hoy, que encontré en el stand del sello en la Feria del Libro, trae la letra de la canción con ilustraciones de colores muy llamativas. El tema se puede escuchar escaneando el código QR que viene en la contratapa.

Atención: el grupo Koufequin presenta el libro hoy a las 15 en el auditorio de la Usina del Arte, en La Boca, con un show con canciones. Entrada gratis.