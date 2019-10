Los fantasmas y zombis copan la Usina del Arte y otros espacios culturales porteños

La celebración de la Noche de Brujas, importada de la cultura del norte pero cada vez más presente en el país con actividades especiales para chicos en museos y espacios culturales, es la excusa perfecta para recorrer los buenos libros infantiles protagonizados por zombis, monstruos y brujas. Acá están, estos son los recomendamos escalofriantes de esta semana.

Cuentan que ocurrió en una Noche de Brujas

Cuentan que ocurrió en una noche de brujas, de Guillermo Barrantes y Patricio Oliver (Quipu). Ya desde el prólogo, el autor se remonta a 100 millones de años para contar el origen de los mitos y las leyendas que dieron lugar a la Noche de Brujas o esa celebración pagana que toma distintas formas en diversos lugares del planeta. Luego, Barrantes recorre una serie de mitos, celtas en su mayoría, para reunir historias sobre las primeras brujas, la tradición de ahuecar calabazas y colocar carbones encendidos adentro para utilizarlas como faros y la costumbre de disfrazarse de zombis y esqueletos. Lo hace a partir de textos breves, ilustrados en tonos oscuros y fuertes por Oliver. El libro, además, ofrece recuadros con datos históricos y "sobrenaturales". Ideal para lectores avanzados, que disfrutan de las historias macabras.

Un libro repleto de monstruos

Este libro está lleno de monstruos, de Guido van Genechten (La Brujita de Papel). En la selección de esta semana no podían faltar libros editados por este sello argentino independiente, que tiene una bruja en escoba voladora como logo. Este álbum ilustrado, recomendado para los más chicos, está protagonizado por monstruos "pequeños, repugnantes, chillones y horrorosos" que, en el fondo, no dan tanto miedo. Son, en realidad, bastante amigables. Eso sí: tienen dientes afilados y formas extrañas. Y olores fuertes a "queso podrido" o "caca de elefante". Hay uno, incluso, que "está cubierto de moco y baba de la cabeza a los pies". Sobre el final hay un monstruo con sorpresa. No la voy a revelar. Sí les cuento que para los valientes viene también un diploma para completar con el nombre de cada lector. Un libro divertido que ayuda a combatir miedos y fantasmas.

Humberto, un esqueleto bailarín

Esqueleto, de Mónica López y Laura Aguerrebehere (La Brujita de Papel). De formato vertical, colores fuertes a toda página y texto con rima, este libro pertenece a la colección Risas de Halloween, junto con otros títulos como Fantasma, Vampiresa y Zombie, de la misma autora y la misma ilustradora. La historia transcurre en la Noche de los Muertos y, con el cementerio como escenario, allí se cruzan esqueletos, vampiros, zombis, fantasmas y vampiresas. El festejo se complica cuando, al salir por el barrio, se encuentran con chicos y grandes disfrazados de ogros y superhéroes que los desafían al grito de "truco o dulce".

"Al escuchar alboroto/ la fantasma Anacleta/ sale del cajón cantando/ y con una pandereta"

Bestiario de zombis, de Luciano Saracino y Jok (Ediciones Continente). "Este libro trata sobre las historias que nos hemos inventado alrededor de la muerte y, especialmente, sobre los seres que regresan de sus tumbas luego de morir", advierte el autor desde la primera página. Ordenado de la A a la Z, el bestiario ilustrado en blanco y negro abarca no solo criaturas sobrenaturales sino también antídotos para combatirlos, leyendas y un apéndice con películas donde aparecen algunos de los monstruos o personajes ficticios mencionados como Drácula y los zombis.

El sábado pasado, durante la primera "Nochecita", la Usina del Arte recibió gran cantidad de chicos lookeados onda Halloween

¿Tiene un libro de brujas?, de Adriana Fernández (Comunicarte). Publicado por el sello cordobés e ilustrado por Leo Frino, este libro empieza con un cuento genial y muy divertido protagonizado por una bruja "mal llevada" que se va a vivir a la casa de una chica fanática de las historias de brujas pero que, en realidad, no entiende nada de brujas de verdad. Es que las brujas de los cuentos ya no son como las de antes: tienen problemas serios como, por ejemplo, encontrar un lugar donde descansar tranquilas, donde les den de comer cosas ricas y no las hagan trabajar tanto como en la ficción. Los otros dos relatos también tienen protagonistas delirantes: un perro llamado Centeno que está decidido a huir de su casa por amor; y el Pato Rodríguez, "el más prolijo de toda la bahía de Samborombón". Ideal para lectores con mucho sentido del humor.

Noche de Brujas en la Torre Monumental

Bonus track

Una noche en el museo

Una noche en el museo: una propuesta participativa para la familia en museos porteños

Todos los sábados, en los museos porteños, chicos y grandes pueden vivir una experiencia única e interactiva: conocer los secretos tras bambalinas en una visita guiada y teatral. Junto a cinco personajes, los visitantes tienen que ayudar a encontrar una pieza perdida y develar algunos misterios. Con una entrada de 100 pesos por familia, hoy hay dos funciones (a las 17 y a las 18) en el Museo de la Ciudad (Defensa 187). En noviembre, se repite en el Museo Carlos Gardel (Jean Jaures 735), el Museo del Cine (Agustín R. Caffarena 51), el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373) y el de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644).

Narración de historias

Esta tarde, a las 16, en la Librería del Fondo (Costa Rica 4568), el sello La Marca organiza un encuentro de lectura y de música en vivo. Las narraciones estarán a cargo de Alejandra Alliende y la música, de Nacho Valenzuela. Para chicos de todas las edades con entrada libre y gratuita.