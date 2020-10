Quino y uno de los volúmenes que reúne su material inédito Fuente: Archivo

"Gracias siempre, por la sonrisa, por la valentía de preguntar '¿Y lo que enseñan en la escuela?', cuando un golpe militar; por el modelo de amigos, de humor; por la inteligencia con ternura. Por tu infinita cantidad de hijos. Luis Pescetti". Con una gran cantidad de mensajes, como el que escribió Pescetti en su muro de Facebook, autores, ilustradores, editores y lectores de todas las edades y procedencias despidieron a Quino el miércoles 30, cuando se apagó su vida a los 88 años. Frases, citas de sus personajes célebres, dibujos de Mafalda y retratos del "maestro" circulan por estos días en las redes sociales. Como suele suceder con los grandes, todos coinciden: no habrá otro autor y humorista gráfico como Quino, con esa mirada crítica y reflexiva del mundo.

Quino y la entrañable Mafalda en una escena conmovedora Fuente: Archivo

Así que, señores padres, señoras madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, hermanos, primos, docentes y demás mediadores entre los chicos y los libros: aprovechen que a la mayoría los atrae el género de la historieta y acérquenles las tiras de Mafalda y sus amigos. A continuación les presentamos varias ediciones y otros títulos de Quino, de los que se pueden ver imágenes en el sitio oficial.

Para los amantes de la lectura en las pantallas, en 2012, la historieta salió en formato eBook en español para leer en Kindle y desembarcó en las redes sociales, con cuentas en Twitter,Facebook, Instagram. Además, en la tienda App Store hay una aplicación que trae libros interactivos con 30 tiras cada uno organizados por temáticas como "Mafalda y la sopa" y "Mafalda cuando sea grande". Cada libro trae juegos para colorear, ejercitar la memoria y comprobar cuánto sabemos sobre la historieta. Como verán, hay Mafalda para todos los gustos y en todos los formatos, incluso una edición especial con los textos y los dibujos en braille que se llama "Descubriendo a Mafalda". Pasen y lean.

Retrato de Quino por Pablo Bernasconi Fuente: Archivo

Como bonus track, acá van unos versos que escribió Pescetti para Quino y los compartió especialmente con esta sección:

"Teniendo tantas palabras,

dejarlas en la vereda,

Teniendo tantas palabras,

dejarlas todas afuera,

para expresar con silencio

lo que en silencio nos deja."

Una Mafalda hecha en collage por Estrellita Caracol Crédito: Estrellita Caracol

La pequeña filosofía de Mafalda (Ediciones de la Flor). Una vuelta de tuerca a las tiras de Quino, pensada para los más chicos. Es una colección temática, integrada por títulos como ¡Bienvenidos al cole!, ¿Cómo va el planeta?, La injusticia, La sopa y Un aire de familia, donde aparecen los famosos personajes y sus curiosas e inteligentes reflexiones sobre el mundo adulto. Mafalda se disfruta a todas las edades y, según la etapa de la vida, nos reiremos de unas cosas o de otras. Pero, lo que es seguro, es que no resultará indiferente. En mi caso, marcó las lecturas de mi infancia y algo más: me sentía tan identificada con Mafalda que llegué a dar vuelta el globo terráqueo como hace esa nena crítica y preguntona en algunas viñetas.

En esta familia no hay jefes (De la Flor). Publicado en octubre de 2019, reúne las tiras centradas en las cuestiones de esa familia típica de clase media de los años 60 que, sin embargo, siguen resultando muy actuales. Un ejemplo: cuando Mafalda dice a los gritos "En esta familia no hay jefes, somos una cooperativa" a un vendedor que tocó el timbre y pidió hablar con el jefe de la casa. Hace poco me pasó algo parecido cuando un vecino insistía en hablar con un hombre porque yo no le permitía el ingreso al técnico de una empresa de cable a mi terraza (por seguridad y porque estamos en cuarentena).

Los personajes de Mayor y Menor, la tira de Chanti, consuelan a Mafalda por la muerte de su creador Crédito: Chanti

Mafalda: femenino singular (De la Flor). En 2018, al tono con las manifestaciones a favor de los derechos femeninos en todo el mundo, salió este álbum que reúne las historietas en las que Mafalda expresa su crítica al machismo de la sociedad en los años 60 y 70. Por suerte, algunas cosas cambiaron. Pero todavía falta. Con su habitual ironía y desparpajo, la nena de seis años descoloca a su padre y a su madre con comentarios del estilo "Mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras?".

Mafalda del 1 al 10 (De la Flor). Con nuevas tapas, los diez libros con las tiras originales se pueden conseguir en la mayoría de las librerías por 348 pesos cada uno (aunque desde la muerte de Quino hay algunos faltantes). Ideal para los que nunca la leyeron y también para aquellos que quieren completar la colección. El combo se completa con Mafalda inédita (también de De la Flor), que cuesta 568 pesos, y Mafalda. Todas las tiras ($1675).

10 años con Mafalda (De la Flor). Este volumen reúne las tiras más significativas de los diez años de Mafalda, ordenadas por temas y personajes. Esa clasificación les da a los lectores una visión más completa de los escenarios de la historieta y las características propias de cada criatura inventada por Quino.

Toda Mafalda (De la Flor). "El" libro fundamental para "mafaldólogos" de todas las épocas. Tiene todas las tiras, de la primera del 29 de septiembre de 1964 a la última del 25 de junio de 1973, más inéditos y un análisis profundo sobre la obra en su conjunto. Publicado en 1993, lleva varias reediciones en distintos países, tiene prólogo de Daniel Samper Pizarro, textos de J. Davis y una exhaustiva cronología a cargo de Judith Gociol que ubica las historietas en su contexto histórico. Entre las perlitas incluidas en este libro monumental están las "visitas" de otros personajes ilustres como Patoruzú y Clemente. Hay también Mafaldas dibujadas por Quino con dedicatorias a amigos y personalidades, bocetos, anécdotas del autor y viñetas con los otros personajes como solistas. En uno de mis favoritos aparece Felipe de espaldas y dice: "He decidido enfrentar la realidad. Así que apenas se ponga linda me avisan". Más actual, imposible.

Quino más allá de Mafalda

En su autobiografía, Quino explica dónde surge su obsesión con los "buenos" y los "malos" de este mundo:

"Un negro se lamentaba / a la orilla del mar: / ¡Quién fuera blanco! / (lloraba), aunque fuese / catalán".

El autor e ilustrador Brocha también despidió al "maestro" con un retrato Crédito: Brocha

"Al son de esta nana nace, en 1932, en Mendoza (Argentina) un bebé llamado Joaquín Salvador Lavado Tejón, «Quino», de padres andaluces. Como papá y mamá son españoles, «todos los españoles son personas estupendas».

Pero a los cuatro años (1936) el pequeño Quino descubre que andan por ahí unos españoles malísimos, que están matando a los españoles buenos. Alemanes, italianos, curas y monjas son personas malísimas porque están de parte de los españoles malos. En cambio, hay catalanes que han dejado de ser malos y ayudan a los españoles buenos. 1939: ¡Sálvese quien pueda! Han ganado los malos.

Pero el pequeño Quino ya va a la escuela y allí aprende que los que son buenos de verdad son los argentinos. Para intentar deshacer el embrollo, el pequeño Quino se pone a dibujar, en silencio. Hablando se arriesga uno a decir cosas equivocadas sobre el bien y el mal.

Hacia finales de 1939 el panorama se complica: los ingleses, que eran malísimos porque habían robado las Malvinas y Gibraltar, ahora son buenos porque defienden al mundo de la agresión alemana, italiana y nipona (1941). También los norteamericanos son buenos.

En 1945 Quino empieza a estudiar dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza. En 1954, tras enterarse de que los italianos, los alemanes y los japoneses no son al fin y al cabo tan malos, y que los ingleses, los norteamericanos y los franceses tampoco son tan buenos, se traslada en Buenos Aires, donde empieza a publicar sus viñetas. En 1960, Quino se casa con Alicia, de origen italiano, y descubre la bondad de ese pueblo estupendo.

Su carrera como dibujante humorístico se afirma con Mundo Quino (1963), su primer libro, y en 1964 nace Mafalda, una niña que intenta resolver el dilema de quiénes son los buenos y quiénes los malos en este mundo".

(Quino, una autobiografía, en el sitio web oficial)

En el catálogo de Ediciones de la Flor hay cerca de veinte títulos de Quino con tiras de humor gráfico de todas sus épocas. Entre ellos, Mundo Quino, de 1963, con tiras mudas y prólogo de Miguel Brascó. Otros de sus libros que recopilan historietas y viñetas son Bien, gracias. ¿Y usted?; A la buena mesa; Déjenme inventar; Quinoterapia; Sí... cariño; Potentes, prepotentes e impotentes; Humano se nace; ¡Yo no fui!; ¡Qué mala es la gente!; ¡A mí no me grite! y Esto no es todo. Uno imperdible para fanáticos es Simplemente Quino, que reúne las mejores tiras mudas que no habían sido publicadas hasta ese momento.

Quino para chicos (Sudestada). Una biografía ilustrada del creador de Mafalda con textos de Vanesa Jalil y dibujos de Julio Ibarra. Amena e informal, la historia del gran autor argentino está narrada con recursos de la historieta. Integra la colección Aventurer@s.

