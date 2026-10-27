Londres.– Un maniquí vestido con una capa de terciopelo y una corana que emulan las de la realeza británica. El brazo derecho alzado apuntando al cielo le otorga una postura triunfal y teatral. Está de espaldas, flanqueado por dos mujeres que lo escoltan. De fondo, bajorrelieves, esculturas de santos y marcos de piedra incrustados en las paredes arqueadas de una sala del Victoria and Albert Museum, de Londres. Allí se expone la muestra Freddie Mercury: Splendid Things. Consta de ocho atuendos que vistió el cantante, y el de la imagen corresponde al Magic Tour, en 1986. Con esta vestimenta cerró el concierto en París mientras cantaba “We are the Champions” y escenificaba el nombre de la banda, Queen. Se lo homenajea porque hubiera cumplido 80 años si no se hubiera extinguido a los 45. Con una voz inconfundible e imponente presencia escénica, un genial campeón del mundo que, como dice la canción, luchó hasta el final.