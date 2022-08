Ratas, protestas y policías en La Rural, por la osadía de Banksy

Podría ser cualquiera de ellos. El joven que pinta la pared con un rodillo o el que camina acelerado por los pasillos, sin dar tiempo a ver su rostro. Banksy no está aquí, en este pabellón de La Rural que se dispone a alojar decenas de obras suyas desde el 30 de agosto, ni tampoco es el grafitero anónimo quien impulsa esta muestra “no autorizada”. Su espíritu rebelde, sin embargo, ya parece invadirlo todo.

Los obreros ya tienen manos a la obra para transformar el histórico pabellón Frers en un recorrido por una veintena de salas Alejandro Guyot

“Ratas”, “guerra”, “policía” y “protestas” son algunas de las palabras que señalan, sobre un mapa que los obreros revisan cada tanto, a qué tema estará dedicada cada sala de la exposición titulada Banksy, ¿genio o vándalo? Una de las principales alojará una pantalla gigante, en la que se podrá ver un video sobre Dismaland; es decir, el macabro parque de diversiones intervenido por decenas de artistas convocados por Banksy en la localidad británica de Weston-super-mare, que abrió al público durante un par de meses en 2015. Y cuya estructura fue donada luego a los refugiados.

Una visita a Dismaland, el parque temático de Banksy

“En el parque abandonado que visitaba cuando era chico hizo un Disney del terror, no apto para niños: todo estaba oxidado, roto o funcionaba mal”, dice a LA NACION el joven mendocino Francisco González, recién llegado de España como representante de la productora Sold Out para asesorar en el montaje de la exposición. Y aclara que, si bien entonces se cobraba una entrada simbólica, el artista británico no verá un peso –mucho menos una libra, un dólar o un euro- de lo que se recaude por esta exposición que ya recorrió varios países de América, Europa y Asia. Todo hace prever que no será una cifra menor, ya que la muestra de Van Gogh -también impulsada por Daniel Grinbank- fue visitada por más de 350.000 personas.

“Muchos pueden confundirse y pensar: ‘¿Cómo es posible que alguien que cuestiona el mercado tenga un espacio dedicado al merchandising?’ Pero él no está involucrado en esta muestra –explica-, que se distingue de otras porque las obras son originales y certificadas por Pest Control, aportadas por galerías y coleccionistas que prefieren mantener su identidad en privado”.

El anuncio de la muestra sobre la fachada de La Rural Alejandro Guyot

No habrá restos de paredes vandalizadas, sino obras realizadas con óleo o acrílico sobre lienzo, spray sobre lienzo y madera, serigrafías de edición limitada, esténciles sobre metal u hormigón, esculturas, instalaciones, videos y registros fotográficos realizados por Steve Lazarides, autor del libro Banksy captured, que lo siguió de cerca durante más de una década y llegó a ser su manager.

El espíritu rebelde de Banksy, en las calles de Buenos Aires Alejandro Guyot

Si bien no se tratará de una muestra inmersiva como la de Van Gogh, el público ingresará por un espacio con videos proyectados en 360 grados, que servirá como “introducción al mundo de Banksy”. Podrá acceder luego a otro con lentes de realidad virtual, a través de los cuales podrá ver las principales obras realizadas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Sidney y Bristol.

Anticipo de la muestra de Banksy en la Argentina

El recorrido incluirá también un sector dedicado a Niña con globo, la imagen que se volvió viral cuando Bansky la destruyó segundos después de que se rematara en Sotheby’s; transformada así en una “obra creada en vivo en una subasta”, marcó un récord para el artista al venderse el año pasado por 25,38 millones de dólares. Habrá además una invitación a conocer The Walled Off, el hotel con “las peores vistas del mundo”: sus habitaciones, decoradas con intervenciones de Banksy y otros artistas, se enfrentan desde Belén con el muro de separación construido por Israel en 2003.

En 2018 Niña con globo, reproducción en acrílico y aerosol de una de sus imágenes más famosas, atravesó una trituradora oculta en el marco que la contenía, para convertirse en "El amor está en el tacho". El registro de ese momento dio la vuelta al mundo Archivo

Otros muros, de Durlock, ya trazan un recorrido laberíntico por una veintena de salas creadas en La Rural. “Es como hacer un par de departamentos”, señala agotado Fabián Sánchez, uno de los responsables de que la obra se termine en tiempo y forma. Tarea nada fácil, aclara, ya que el Pabellón Frers es un edificio histórico y por lo tanto no pueden tocarse ni las columnas de hierro, ni los techos abovedados ni las lámparas de mármol. Qué tentación para las ratas atrevidas de Banksy, que pronto invadirán el lugar.

Las ratas de Banksy hicieron estragos en su propio baño, durante la cuarentena IG Banksy

Para agendar:

Banksy, ¿genio o vándalo? En La Rural (Av. Santa Fe 4363), desde el 30 de agosto hasta mediados de octubre. Más información en banksyexpoar.com. Entradas a la venta en www.laruralticket.com.ar/event/banksy