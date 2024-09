Reabrió el Museo Histórico Nacional con una campaña para recibir donaciones que permitan contar la historia del siglo XX

Escuchar

Desde el sábado 7 hasta ayer, el Museo Histórico Nacional (MHN) se mantuvo cerrado al público por falta de suministro de luz y agua, a raíz de un desperfecto en un transformador de Edesur. Autoridades del Gobierno y de la institución, así como de la asociación Amigos del MHN, confirmaron la noticia a LA NACION y, además, informaron su preocupación porque sigue sin funcionar el sistema de aire acondicionado que se averió el verano pasado, cuando hubo días de altas temperaturas en las que no pudieron continuar las actividades normalmente. No es la primera vez que pasa algo similar en el MHN, aunque la última boleta de Edesur que pagó el Gobierno superó los cinco millones de pesos. Sin embargo, al margen de los gastos fijos, el museo no cuenta con presupuesto de la secretaría de Cultura, caja chica ni asignaciones extra para programar muestras.

El Histórico es uno de los museos nacionales más visitados del país por locales y turistas, investigadores, docentes y estudiantes, jóvenes y adultos; en lo que va del año, concurrieron más de 70.000 personas. Abierto de miércoles a domingo, 11 a 19, se accede con entrada libre y gratuita, Sin embargo, es apreciado el aporte que a modo de colaboración voluntaria reciben en la urna de la asociación Amigos del MHN, ya que fuentes del museo confiaron a LA NACION que gracias a esos aportes se pudo pagar un protector del tablero eléctrico, que se quemó con el corte de luz y que costó $ 140.000.

El Museo Histórico Nacional tiene un patrimonio muy valioso que se exhibe en grandes muestras permanentes. También se realizan exposiciones temporarias.

Objetos históricos se buscan

Actualmente, para ampliar la colección del museo, prosigue la “campaña” de búsqueda de objetos y documentos de la cultura, la política y la economía argentina del siglo XX. La convocatoria está abierta a toda aquella persona que quiera donar objetos de valor histórico.

Máquina de escribir de Ricardo Balbín, donada al MHN por la familia

“Las donaciones de patrimonio han permitido históricamente la conformación de las colecciones del MHN. Recibimos los primeros objetos a finales de 2021, en una búsqueda cerrada, a través de diversos contactos. Pero en los últimos meses, decidimos abrir la convocatoria a todos los públicos con una campaña denominada ‘Buscado’ a través de las redes sociales, y los ofrecimientos de bienes en donación han crecido muchísimo”, sostuvo Clara Sarsale, coordinadora general del Museo.

Se donaron carnets sindicales, una libreta de trabajo a domicilio y otra libreta de trabajo infantil, una libreta universitaria junto con la libreta de pago de derechos arancelarios (anterior a la década de 1940), un televisor hecho por Fabricaciones Militares y otro televisor perteneciente al Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en el que vio la final del Mundial de Fútbol de 1978, mientras se encontraba en libertad vigilada, entre otros objetos como afiches y boletas electorales.

También llegaron al Museo, donados por sus familiares, pertenencias de Ricardo Balbín, como sus anteojos y máquina de escribir; una lapicera y una copia del plan económico mecanografiado original de Federico Pinedo y un texto de Saavedra Lamas, primer Premio Nobel de Argentina, diversas pertenencias de Victorio Codovilla y documentos de Thelma Jara de Cabezas.

“No todos los objetos que se están recolectando serán exhibidos pronto sino aquellos que se vinculen al período que estamos trabajando -informó Sarsale-. Lo que para el MHN es importante es conformar una colección valiosa referida al siglo XX y que permita que quienes estén al frente del museo en cincuenta, cien, doscientos años tengan cómo narrar el siglo pasado de manera compleja y dando cuenta de la diversidad del país”.