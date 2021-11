Referentes de la cultura despiden a Roux, el “Miguel Ángel argentino”, pintor inteligente y de fino humor

José Emilio Burucúa

Historiador y ensayista

“Ha muerto uno de nuestros mayores pintores clásicos, en el doble sentido que suele asignarse a este adjetivo. Clásico porque será impensable la pintura argentina del último medio siglo sin invocar su nombre, sin recordar la vibrante apoteosis de un color en su obra temprana, El paño amarillo, de 1958, las dislocaciones y mutilaciones de sus personajes en medio de micropaisajes naturalistas, que inducen desasosiegos impensados y evocan perversiones, como Juego interrumpido, de 1976, o El tenista, de 1982, y las escenas circenses con frisos de personajes enteros, en ocres y azules al mismo tiempo que desenvuelven el cromatismo del arcoíris completo, grandes cuadros que convergen con el simbolismo de las alegorías y la mímesis sorprendente de las flores. Guillermo ha sido un clásico también en el sentido de la devoción admirativa por el arte del Mediterráneo antiguo, volcada al género del paisaje de Italia y sus ruinas, como si estuviésemos en presencia de un Poussin inesperado, transido de agitación frente al deslumbramiento y la inmersión en esas atmósferas”.

Lamentamos profundamente la muerte Guillermo Roux, gran artista plástico argentino. Uno de los máximos acuarelistas del país, sus trabajos fueron expuestos en las galerías más importantes del mundo. Nos deja un legado inconmensurable en sus obras y murales. pic.twitter.com/f5xX5lZvLK — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) November 28, 2021

Alina Diaconú

Escritora

“Guillermo Roux fue el pintor argentino que más admiraba. Yo lo llamaba “el Miguel Ángel argentino” y él se reía y lo negaba. Nos conocíamos desde hacía más de 40 años. En aquel entonces yo escribía en la Página de Opinión de LA NACION y él me leía, y a veces me mandaba por correo notas con dibujos en el reverso. Ilustró con cinco tintas mi libro Aleteos (2015) y el último, recién salido de la imprenta, Y seremos como dioses (Poemas 2019-2021), que no llegó a ver materializado en el bellísimo libro de arte que es. Cuando me mandó las siete obras hechas especialmente para estos poemas –escritos en épocas de pandemia, incertidumbre y temor– yo sentí que sería “mi libro de oro”, una suerte de culminación de mi camino en la escritura. Su título cobra ahora una nueva significación. ¿Qué decir de él como persona? Era el más generoso de los artistas, con una inteligencia y una sabiduría privilegiadas, con un sentido del humor envidiable, muy amante de las letras. Alguna vez, por las reflexiones que me manifestaba yo le decía que además de pintor, dibujante, muralista, era también escritor, un pensador nato. Con el corazón quebrado, sólo puedo gritar: ¡gracias, Guillermo, por todo lo que me regalaste siempre!”

Andrés Duprat

Director del Museo Nacional de Bellas Artes

“Guillermo Roux fue uno de los grandes artistas de nuestro país; dibujante eximio y pintor exquisito, construyó una obra sólida y una voz personal en la escena latinoamericana. Su obra, valorada por sus pares, la crítica especializada y el público general, quedará como un importante legado artístico.

En 2018 mientras organizábamos una exposición de sus dibujos en el Museo Nacional de Bellas Artes que se denominó Diario Gráfico, se le ocurrió desdoblar y presentarla contemporáneamente en la Casa Central de la Cultura Popular para generar dos focos de atención, uno en Recoleta y otro en la Villa 21 24 y así ampliar el eco de su exposición. Los que tuvimos la fortuna de conocerlo y tratarlo personalmente extrañaremos su calidez, el brillo de su mirada inteligente, su fino sentido del humor y su vasto conocimiento y erudición”.

Muy entristecido despido al gran Guillermo Roux quien me honrara con su amistad. ¡Buen viaje, nos queda tu obra! pic.twitter.com/ztZpBhw6tW — G. Jaim Etcheverry (@jaim_etcheverry) November 28, 2021

Tute

Dibujante

“Hoy piantó el maestro Roux. Guillermo. El viejo Guillermito. Tenía 92 años. Anoche me avisaron de su partida. Y me sorprendió como una muerte temprana, ¡muy temprana! Apenas me enteré, puse play en el último audio suyo, me contaba que andaba pintando platos, me hablaba de un proyecto para hacer juntos y me invitaba a comer. Es que a Guillermo se le notaban las nueve décadas y monedas solamente en las piernas. Tenía el espíritu de un pibe, un pibito inquieto. Lo conocí por Quino y enseguida nos hicimos amigos. Sus memorias eran de pintor, pero más todavía de dibujante. De dibujante de historietas. Trabajó con Dante Quinterno y todos los grandes historietistas de aquella época. Luego se volcó a la pintura y se convirtió en uno de los más importantes artistas plásticos. Un exquisito. Si no vieron su obra, no se la pierdan. Y no se lo pierdan a él. Porque era un tipo encantador, muy humilde, muy claro y generoso para hablar del oficio. Solo para describir su espíritu contaré que algunas noches, hasta hace no mucho, Guillermo se ponía un buzo con capucha y salía, empujado por un amigo, a pintar graffittis en su silla de ruedas. Mientras su compañera Franca le gritaba “¡Te van a meter preso, Guillermo!” A veces me mandaba mis dibujos recortados del diario e intervenidos por su pluma. Teníamos el proyecto de dibujar juntos, pero quedará en el tintero para siempre. Adiós, maestro. Chau, Guillermito.”