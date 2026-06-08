Escritores, intelectuales y académicos firman una nueva carta por la Casa Argentina en París y piden la renuncia de su director

En una carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación, la Dirección Nacional de Cooperación Internacional y la embajada de la República Argentina en Francia -Sandra Pettovello, Carlos Torrendell, Guillermo Jensen e Ian Sielecki, respectivamente-, más de mil acádemicos, escritores y artistas expresan su preocupación por la situación “institucional, administrativa, edilicia, comunitaria y diplomática” de la Casa Argentina en la Ciudad Universitaria Internacional de París, que dirige el abogado Santiago Muzio. Reclaman la “intervención urgente”, la realización de una auditoría integral sobre la gestión actual y la renuncia de Muzio o su remoción.

La Casa Argentina en París fue noticia este año luego de que su director retirara la placa en homenaje a los detenidos-desaparecidos en la última dictadura militar en el 50° aniversario del golpe de Estado; ahora, se denuncia la “gestión poco transparente y éticamente cuestionable” de Muzio, que reside con su familia en la planta baja de la entidad.

Entre otros, firman la carta los escritores Guillermo Martínez, Dolores Reyes, Claudia Piñeiro, Josefina Delgado, Laura Alcoba, Ángela Pradelli, Enzo Maqueira, Miguel Ángel Federik, Oche Califa y Alicia Dujovne Ortiz; los artistas Minino Garay, Cristina Banegas, Norma Ciuffo y Alejandro Scarpetta, y los científicos e investigadores Alberto Kornblihtt, Jorge Gefner, Graciela Villanueva, Dora Barrancos, Máximo Dickmann, Andrea Giunta y Ricardo Ibarlucía. También adhieren al comunicado exdirectores de la institución durante los gobiernos de la Alianza, el kirchnerismo y el macrismo, el exministro de Cultura Pablo Avelluto, la diputada Cecilia Moreau y los exdiputados Jesús Rodríguez y Marcelo Stubrin.

“La Casa Argentina cumple una función estratégica para el Estado argentino -se informa-. Su misión histórica consiste en alojar a estudiantes, artistas, investigadores, investigadoras y deportistas argentinos en París, favoreciendo su perfeccionamiento académico, científico, artístico y profesional, así como la construcción de vínculos internacionales con Francia y con personas provenientes de otros países que residen en las distintas casas de la Cité Internationale Universitaire de Paris. El Estado argentino sostiene esta institución con la expectativa de que la formación de sus ciudadanos y ciudadanas en un entorno internacional de excelencia, así como las redes construidas durante esa experiencia, puedan retribuir en el futuro al desarrollo académico, científico, cultural y social de nuestro país”.

La casa tiene capacidad para noventa residentes que pagan alquileres mensuales que rondan entre los 560 y los 1100 euros. Días atrás, Muzio decidió reducir a treinta ese número.

En el texto de la carta, atribuyen al director que utilizaría la residencia como “cuartel de la ultraderecha europea”, denuncian “reformas edilicias opacas y presuntamente irregulares, falta de claridad en el uso de fondos, reducción drástica de plazas disponibles para residentes, deterioro de las relaciones institucionales con la Cité Internationale Universitaire de Paris y con otras casas nacionales, debilitamiento de la agenda cultural, retiro de placas conmemorativas vinculadas a las víctimas de la última dictadura militar, manejo arbitrario y políticamente sesgado de las plazas de alojamiento, así como episodios de hostigamiento, discriminación e inseguridad dentro de la Casa”.

Y solicitan que se “auditen y controlen de manera urgente los gastos realizados en distintas tareas de refacción y mantenimiento que, según observamos, parecen erráticas, deficientemente planificadas y potencialmente perjudiciales para el estado edilicio futuro de la residencia". Asimismo, denuncian "una gestión arbitraria, ineficiente y políticamente sesgada de una institución pública argentina en el exterior, cuyo funcionamiento debería estar guiado por criterios de transparencia, pluralismo, responsabilidad administrativa, integración internacional y respeto por los derechos de sus residentes”.

La Casa Argentina tiene dos edificios principales destinados al alojamiento y la vida institucional: el Grand Pavillon, con cuatro pisos para los residentes, y el Petit Pavillon, con la residencia del director en planta baja, habitaciones que se encuentran “en refacción” desde hace aproximadamente un año, y otros pisos que hasta el momento alojaban a residentes, pero que serán vaciados a partir de julio de 2026 por reformas.

Antes del inicio de la gestión de Muzio, existían proyectos de obra que contaban con un presupuesto asignado por Capital Humano y que habían sido aprobados mediante un procedimiento de licitación pública, como la refacción de los baños del Grand Pavillon y la construcción de una rampa de acceso para personas con discapacidad en la entrada de la Casa, exigida por la Cité Internationale Universitaire de Paris. Esas obras no fueron realizadas. Según el testimomio de residentes, las primeras reformas se hicieron para acondicionar espacios utilizados por la familia de Muzio.

“Lo más preocupante es que, a partir de julio de 2026, Santiago Muzio reducirá la cantidad de residentes de la Casa a aproximadamente 30 personas, número que puede alojarse en apenas dos de los seis pisos disponibles para residencia -agregan-. Esta reducción disminuirá drásticamente los ingresos mensuales de la institución, trasladando una carga mayor al Estado argentino”.

Esto no es todo. “A ello se suma una preocupación adicional de extrema gravedad. Según la información recabada por residentes, la Cité Internationale Universitaire de Paris no habría sido debidamente informada del alcance de las refacciones en curso, y la Municipalidad de París no habría emitido los permisos correspondientes para dichas obras, que serían obligatorios para este tipo de intervenciones”, detallan. Además, sostienen que Muzio hizo caso omiso de denuncias de robo de computadoras y dinero.

Además de la renuncia o remoción de Muzio, se reclama al Gobierno una auditoría administrativa, contable y técnica sobre la gestión actual, entre otro conjunto de medidas.