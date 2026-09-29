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LA NACION

Reino de flores

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Imagen del 21 de septiembre de 2026 de un joven cosechando lirios de agua, en el distrito de Barishal, en el sur de Bangladesh. El cultivo y la comercialización de lirios de agua proporcionan una importante fuente de sustento para muchos aldeanos locales, y la cosecha suministra a los mercados de todo el país. (Xinhua/Habibur Rahman)
Imagen del 21 de septiembre de 2026 de un joven cosechando lirios de agua, en el distrito de Barishal, en el sur de Bangladesh. El cultivo y la comercialización de lirios de agua proporcionan una importante fuente de sustento para muchos aldeanos locales, y la cosecha suministra a los mercados de todo el país. (Xinhua/Habibur Rahman)Habibur Rahman - XinHua

La primavera se impone por la belleza de las flores que reviven después de crudos inviernos. Este escenario es característico del distrito de Barishal, sur de Bangladesh. Es conocido como “el reino de los lirios de agua”, de color rosa o carmesí, y atrae tanto a turistas como a fotógrafos. Para muchos también significa el retorno de un período del año en el que los vegetales que resurgen representan un medio de vida, ya que casi un 80% de la población depende de su comercialización. Además de su valor ornamental, esta planta tiene un alto valor nutricional, ya que su tallo es comestible. Por eso este niño, solo en el medio de un extenso humedal, junto a su barca de madera, recoge afanosamente lo que se convertirá en su sustento y en el de su familia. Una vez más, la naturaleza no solo como fuente de admiración, sino como fuente de trabajo. Razones más que valederas para cuidarla, en vez de aniquilarla.

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