Rendirán homenaje a Julio Le Parc con un mural realizado en vivo en la feria Mapa

La octava edición de Mapa llega con novedades internacionales que entablarán diálogos creativos con figuras locales. La feria de arte que abre este jueves al público y se extiende hasta el domingo en La Rural se consolida a partir de proyectos curatoriales, nuevos colectivos de diseñadores y producciones originales que lo transforman en un espacio de encuentro para la escena contemporánea, con más de 400 artistas.

Juvenal Ravelo realizará un mural en vivo en homenaje a Le Parc Gentileza Mapa

De Rusia y Ucrania. También de Brasil, Canadá, Chile, Venezuela, Uruguay y Perú. De Salta, Córdoba y Santa Fe. El abanico de propuestas creativas reúne, además, a artistas de distintas generaciones que convivirán en el Pabellón 8. Galerías ya establecidas y proyectos recientes intercambian novedades en este escenario dinámico. Dedicada a públicos emergentes, coleccionistas, amantes del arte y el diseño, la feria pone el foco en un programa integral que fortalece sus objetivos: promover el intercambio e impulsar el mercado del arte.

"Polímero de alta densidad" (2016), obra de Ventoso presentada por Del Infinito Gentileza Mapa

Entre los homenajes previstos, llega el artista Juvenal Ravelo. El referente del arte cinético venezolano, de 93 años, realizará un mural dedicado a Julio Le Parc, fallecido semanas atrás. La obra se desarrollará en vivo junto al público de la feria, en colaboración con estudiantes de la Licenciatura en Diseño de la Universidad Torcuato Di Tella. “Adiós Julio, llegó la hora de separarnos del arte que nos unió en París”, le escribió el artista apenas se enteró de su muerte. “Junto con mis búsquedas sobre la fragmentación de la luz y el color, me encontré con sus creaciones luminocinéticas pintadas en blanco y negro marcaron un suceso pictórico tridimensional”, señaló Ravelo.

La Fundación Luis Felipe Noé también impulsará un homenaje al artista fallecido el año pasado con la presentación de sus obras gráficas Gentileza Mapa

Otro de los homenajes estará dedicado a Luis Felipe “Yuyo” Noé, (1933-2025). “Noé en clave gráfica” acerca la obra del artista a nuevos públicos a través de la exploración de técnicas gráficas contemporáneas. La propuesta reúne piezas emblemáticas como En la maraña y Recontrapoder en la naturaleza y los mitos, junto a serigrafías experimentales. El proyecto impulsado por la Fundación Luis Felipe Noé busca expandir las formas de circulación y lectura de su imaginario visual, poniendo en diálogo obra, reproducción y experimentación.

"Sin fin" (2023), de Mateo Argüello Pitt, en The White Lodge Gentileza Mapa

Las nuevas generaciones podrán conocer de primera mano las exploraciones de galerías que pisan fuerte en el circuito joven, como la propuesta de arte erótico de Colada Gallery & Ed., con obra de Fabiana Barreda, Martín Castillo Morales y Lulú Jankilevich. Además, los broches vulva de Bárbara D’Ambra y esculturas portables que ponen en tensión las relaciones entre cuerpo, objeto y espacio.

"Señor", de Emilia Gutiérrez, en Cosmocosa Gentileza Mapa

En cuanto a las incorporaciones de MAPA, este año llega la sección de Diseño. Bajo la curaduría de María Boggiano, se presentan 44 estudios con propuestas frescas, incorporación de materiales de descarte industrial, desarrollos 3D y piezas que juegan con la ironía y el humor. Como el mobiliario de Facundo Parisi, integrante del colectivo Trazo Cero, que fue elegido por Pedro Almodóvar para su última película, Amarga Navidad. En Trazo Cero se verán luminarias, mobiliario, soportes experimentales y propuestas transdisciplinares. Entrarán en diálogo con el colectivo Acopio, con protagonistas como Baadi Rabán, Francisco San Martín y Estudio Junto, que presentan, además, estudios de Rosario y Córdoba junto a tres invitaciones internacionales, Berlín, Milán y Montreal “en un diálogo que excede Buenos Aires y se abre al circuito global”, dice la curadora, Delfina Raban.

Obra de Pablo La Padula en Bauzá Gentileza Mapa

La novedad es el desembarco de 18 estudios que llegan de Brasil bajo el ala de MADE, (Mercado de Arte y Diseño), invitado al programa de intercambio internacional. Entre ellos, Carol Gay, Aline Angeli, Goá, Studio Galasso, Iro Studio y Estudio Géo. A su vez, el curador Bruno Simões (presidente del Instituto Bardi/Casa de Cristal) seleccionará, junto a María Boggiano, un grupo de diseñadores argentinos para participar en la próxima edición de la plataforma brasileña.

Banco Tronco de Estudio Cabeza Gentileza Mapa

Junto a los referentes del panorama argentino actual en el campo del diseño se verán piezas de protagonistas emblemáticos. Las colecciones Tronco y Territorio, realizadas por Diana Cabeza, diseñadora y fundadora de Estudio Cabeza, que falleció en 2024 y basó su investigación proyectual en la búsqueda de los hábitos y ámbitos comunitarios y de las posibilidades de los sitios, los usos, la ergonomía abierta y la revalorización de los materiales y tecnologías regionales.

Sillón Skel, de Ricardo Blanco Gentileza Mapa

También habrá mobiliario de Ricardo Blanco, arquitecto, gestor y docente dedicado al diseño industrial, cuyo legado es clave. Sus creaciones forman parte de la colección permanente del MoMA y de otros prestigiosos museos. “El diseño articula lo funcional con lo conceptual, en tanto práctica contemporánea que combina oficio, investigación, sensibilidad estética y capacidad narrativa”, señala María Boggiano.

La comunidad rusa y ucraniana que reside en Buenos Aires presenta desde la galería Bruma a Anastasiia Berezina, Kristina Kirilina, y Olesia Lavrinenko, entre otros. “Las raíces no se meten en la tierra, ellas mismas se volvieron cielo y te quedaste enredado ahí, como en tus propias venas. Te siguen chupando la savia de los recuerdos, envolviéndote con nudos de sangre”, dice Ksusha Miloslavskii sobre sus micro arquitecturas encapsuladas.

La séptima edición de Mapa, el año pasado en La Rural Fabian Malavolta

Por otra parte, desde Lima llega Made in Perú, la galería que despliega obra de Andrés Arguelles, Viviana Balcazar, Sheherezade Bedoya y Melany Camarena. El eje conceptual es la ironía peruana y la hibridación estético-crítica de la realidad nacional. Situados en la realidad híbrida y acelerada de Latinoamérica marcada por la cultura popular global y el hiperconsumo, “la contradicción se perfila como una lógica crítica y abierta para el cuestionamiento, revisión y re-escritura de los relatos hegemónicos del continente”, señalan los curadores Daniel Bernedo Chávez y Octavio Tapia Valle.

La cartografía local marca la ruta artística de Salta, con artistas como Guadalupe Miles, de Casagalería, que se interna en el monte desde hace 30 años para fotografiar a una comunidad aborigen. También, los entramados textiles de Jesús Casimiro y Tania Ortiz.

La séptima edición de Mapa, el año pasado en La Rural Fabian Malavolta

“Mapa es un espacio activo de intercambio entre prácticas artísticas, galerías y coleccionismo, donde el mercado impulsa la visibilidad, la circulación y el diálogo entre escenas contemporáneas. En este contexto, la feria teje nuevas redes y habilita dinámicas de encuentro entre proyectos emergentes y consolidados para afirmarse como una plataforma de venta que busca fortalecer el crecimiento del mercado y ampliar el público”, sostiene Clara Ríos, curadora general.

Por su parte, Javier Villa, curador de la sección principal, subraya: “Concibo esta feria como un territorio clave para acompañar el crecimiento del ecosistema artístico. Mapa amplía la diversidad de plataformas disponibles y favorece un acceso más equitativo al mercado para artistas y galerías, fortaleciendo así la pluralidad del circuito”. Se vienen cuatro días para descubrir nuevas miradas, celebrar a los maestros, participar en un mural en vivo y recorrer la ruta del arte y el diseño en un mapa de creatividad que cruza fronteras.

El pabellón 8 volverá a alojar la feria en La Rural Gentileza MAPA

Para agendar:

Feria Mapa en el Pabellón 8 de La Rural (Av. Sarmiento 2704), desde el jueves 25 a las 18 hasta el domingo 28 de 12 a 20. Visitas guiadas: de viernes a domingo, a las 16 y 18. Entradas: $20.000 por día o $40.000 por los cuatro días en laruralticket.com.ar. Más en mapa.art y @mapa_feria.